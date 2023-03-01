Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

Лучшая надежда Путина. К чему готовится Россия

1 марта, 08:50
Эксклюзив NV
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Путин продолжает утверждать, что его «специальная военная операция» идет по плану (Фото:REUTERS)

Путин продолжает утверждать, что его «специальная военная операция» идет по плану (Фото:REUTERS)

Накануне решающих битв война России против Украины достигает политической кульминации

Мы перешагнули годовую отметку в российско-украинской войне. Сейчас наблюдается немного движений вдоль линии фронта, однако при этом достаточно действий в политическом измерении, где, возможно, все идёт к своей кульминации. Сначала состоялась встреча ключевых сторонников Украины в формате Рамштайн; затем встреча министров обороны Организации Североатлантического договора (НАТО), на которую был приглашен министр обороны Украины Алексей Резников; и Мюнхенская конференция по безопасности 2023 года, которая началась с выступления президента Украины Владимира Зеленского. Противодействуя этому политическому наступлению, президент России Владимир Путин 21 февраля выступил с отложенным обращением к Федеральному собранию и заявил, среди прочего, что «западные элиты стали символом тотальной беспринципной лжи».

Видео дня

Снова и снова Путин повторяет, что его решение вторгнуться в Украину было не ошибкой исторического масштаба, а необходимым превентивным ударом по враждебному Западу. Тем не менее, даже наиболее проницательные из мейнстримовых московских экспертов не могут заставить этот ложный аргумент звучать убедительно.

Теги:   Владимир Путин Мюнхенская конференция по безопасности Война России против Украины

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