Зеленский продлил военное положение и мобилизацию 15 августа, 19:03

Чем жила страна 15 августа 2022 года

● Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на три месяца. Верховная Рада проголосовала за предложение президента Владимира Зеленского продлить военное положение в стране и сроки мобилизации до конца ноября.

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● «Парламент поддержал продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала утверждение Указа о продлении срока проведения общей мобилизации», — написал по этому поводу депутат Голоса Ярослав Железняк.

● Рада просит осудить ядерный терроризм РФ. Верховная Рада обратилась к международному сообществу с призывом признать действия войск РФ на Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, а также ввести санкции против всей атомной отрасли РФ.

● Как сообщил депутат Евросолидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram, парламентарии поддержали соответствующее постановление, обращенное к ООН, странам Евросоюза, Европейскому Совету, ОБСЕ, парламентам и правительствам государств-членов МАГАТЭ.

● Что происходит на фронте? В Генштабе ВСУ рассказали, что на Краматорском направлении оккупанты пытаются вести наступательные действия. Активно задействуют штурмовую и армейскую авиацию.

● На Бахмутском направлении армия РФ активизировала разведку переднего края украинской обороны, совершала обстрелы из артиллерии и танков. Вела наступательные бои в направлениях Соледара и Кодемы, успеха не имела, отошла.

● На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Серебряного, Красногоровки, Опытного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки, а также авиаудар возле Красногоровки. С целью улучшения тактического положения оккупанты вели наступательные бои в направлении Песков и Первомайского, успеха не имели, отошли.

● На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

● Донецкая область может огорчить Путина. Кремль расценит неспособность военных оккупировать Донецкую область как неудачу в достижении своих максималистских целей в Украине. Такого мнения придерживаются в Минобороны Великобритании.

● В сводке ведомства в Twitter говорится, что 11 августа российские СМИ сообщили, что главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин заявил, что дата референдума о «присоединении к России» будет объявлена после «полного освобождения» «ДНР».

● В июне журналисты-расследователи опубликовали доказательства того, что «ДНР» планирует стратегию проведения такого референдума и обеспечения того, чтобы не менее 70% голосов были за присоединение к России.

● Аналитики назвали главную цель врага. Попытки наступления на Бахмут (Донецкая область), где РФ задействовала наемников ЧВК Вагнера, вероятно, являются приоритетом российских войск на Донбассе в текущей фазе войны. Об этом в своей сводке сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

● Специалисты ISW выделили шесть основных группировок российской армии и ее прокси-войск (включая силы «Л/ДНР»), которые сейчас воюют в Украине: ориентированная на Харьков и северо-восток Харьковской области (преимущественно силы Западного военного округа армии РФ); группировка, действующая по линии Изюм — Славянск (укомплектована по большей части недавно сформированными «добровольческими батальонами», которые, вероятно, имеют очень низкую боеспособность); в районе Северск-Лисичанск (преимущественно силы Центрального военного округа армии РФ); группировка в районе Бахмута (значительную часть ее ядра составляют наемники ЧВК Вагнера); на линии Авдеевка — Донецк (силы боевиков «ДНР»); группировка, действующая на юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях (изначально была сформирована из войск Южного военного округа армии РФ, сейчас усилена войсками Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск и Росгвардии).

● Оккупанты снесут часть Северодонецка. В Северодонецке оккупанты планируют снести сотни поврежденных домов, заявил Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. «Уже определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу. И активно этим занимаются вместо подготовки города к зиме. Зачем? Чтобы потом показывать политикам из России картинку цветущего города», — написал он в Telegram.

● По словам Гайдая, «восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут».

● Оккупанты не будут восстанавливать и захваченную ими Попасную.

● Двести «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 43 750 своих военных, из которых 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились почти 12 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1876 (+12 за сутки), боевые бронированные машины — 4141 (+15), артсистемы — 985 (+5), реактивные системы залпового огня — 261 (+0), средства ПВО — 136 (+0), самолеты — 233 (+0), вертолеты — 195 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 787 (+3) и многое другое.

● ВСУ ударили по штабу «вагнеровцев». ВСУ нанесли удар по предполагаемому штабу ЧВК Вагнера в оккупированной Попасной (Луганская область). Пока уточняются данные числе раненых и погибших там боевиков.

● Информацию о том, что по ул. Мироновской, 12 в оккупированной Попасной боевики ЧВК Вагнера организовали свой штаб, раскрыл российский пропагандист Сергей Среда, — он опубликовал в соцсетях фото своего посещения этого «объекта»; в кадр попала и табличка с адресом.

● Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК Вагнера в Попасной. «ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который привел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК Вагнера», — написал он в Telegram.

● Позже Гайдай заявил, что в Попасной уничтожили более ста наемников, среди них — есть заместители Евгения Пригожина, «повара Путина», который является куратором ЧВК.

● В соцсетях обнародовали новые фото и видео со временно оккупированной РФ Попасной, где ВСУ нанесла удар по базе российских наемников. Судя по ним, масштабы разрушений там оказались намного серьезнее, чем показала кремлевская пропаганда.

● Генералы бегут из Херсона. Большая часть командования армии РФ покинуло оккупированный Херсон, рассказал Юрий Соболевский, первый замглавы Херсонского облсовета. Он подтвердил, что ВСУ уничтожили все логистические цепочки (мосты через Днепр) оккупантов в области.

● «Действительно, сегодня у орков не существует ни одного логистического маршрута безопасного и такого, который удовлетворял бы их военные потребности именно по обеспечению военной группировки, расположенной именно возле Херсона. По-видимому, это и стало основной причиной того, что военное командование действительно покинуло Херсон. Большинство из них уже выехали из Херсона, также есть об этом сведения», — сообщил Соболевский.

И не только из Херсона бегут враги:

● Начался исход оккупантов из Мелитополя. Российские военные начали вывозить свои семьи из захваченного Мелитополя, рассказал мэр города Иван Федоров. Он пояснил, что прошлая неделя здесь была «некомфортной» для оккупантов: «И как следствие — военные РФ начали вывозить свои семьи из Мелитополя. Конечно, мы понимаем, почему они это делают, потому что понимают, что им нужно будет быстро бежать с территории нашего города».

● Зеленский обещает: российские изверги ответят. Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине постоянно растет количество информации о россиянах, которые совершают военные преступления.

● «Я благодарен нашим разведчикам, правоохранителям, журналистам и всем, кто работает для установления полных данных о российских убийцах. Украина и наши партнеры получают все больше информации о непосредственных ответственных за террор и пытки, за так называемую фильтрацию и депортацию наших людей, за мародерство. Все эти изверги обязательно будут отвечать», — заявил президент.

● Дело сбитого Боинга подойдет к развязке в ноябре. 17 ноября суд в Нидерландах объявит решение по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом Боинге рейса MH17. Об этом сообщило Reuters.

● Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

● В августе 2014-го создали Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015-го РФ заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

● В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории РФ.

● В начале 2020-го прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу MH17, а именно: Сергею Дубинскому (позывной Хмурый), Игорю Гиркину (позывной Стрелок), Олегу Пулатову (позывной Гюрза) и Леониду Харченко (позывной Крот).

● Зеленский высказался о «хороших русских». Россияне, которые не выступают активно против российской агрессии, становятся соучастниками режима Кремля, убежден Владимир Зеленский. «Мы должны помнить: когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему», — сказал он.

● Украинский лидер подчеркнул, что те россияне, которые имеют российское гражданство и молчат, таким образом поддерживают военные преступления России в Украине. «И где бы вы ни находились — как на территории России, так и за рубежом, — ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны», — сказал Зеленский.

● Только международная помощь держит экономику. До конца года Украина рассчитывает получить еще до $16 млрд международной помощи с учетом, заявил Forbes-Украина министр финансов Сергей Марченко. Сейчас, с учетом макрофинансовой помощи, страна получила $14 млрд.

● По словам Марченко, ежемесячная потребность в финансировании составляет $5 млрд. И еще ни разу Украина ее в таком объеме не закрывала. «Июль — $1,7 млрд, июнь — $4,4 млрд, май — $1,5 млрд, апрель — $1,7 млрд, март — $3,4 млрд. В августе ориентировочно ожидаем более $5 млрд, учитывая $3 млрд от США», — подчеркнул министр.

● В июле поступления от таможни и налоговой составили 87,9 млрд грн. При этом, возмещения НДС не было. Военные расходы в месяц составляют примерно 130 млрд. грн. «Разницу на то, чтобы финансировать оборону, мы должны закрывать из других источников. Он у нас аж один — это ОВГЗ, которые мы продаем либо рынку, либо Нацбанку», — отметил министр.

● В июле дефицит общего фонда госбюджета снизился до 4,8 млрд. грн со 134,9 млрд грн в июне, то есть в 28 раз.

● Рада увеличила госрасходы в пользу Минобороны и МВД. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7644 о выделении в госбюджет дополнительных расходов на 270 млрд. грн за счет внутренних заимствований.

● Основная часть этих денег пойдет на военные нужды. В частности, Минобороны получит дополнительно 241 млрд грн (из них на оплату труда — 145,3 млрд грн); МВД — +23 млрд грн; Главное управление разведки +2,2 млрд грн; СБУ +2,5 млрд грн; Управление госохраны +197 млн ​​грн; и так далее.

● Также предполагается увеличить резервный фонд Минфина на 715 млн. грн. и выделить Минэкономики на мобилизационную подготовку отраслей экономики — 10 млн. грн.

● Зеленский продолжает перетряхивать СБУ. Президент Украины уволил начальников управлений СБУ в Киеве и Киевской, Львовской и Тернопольской областях. Кроме того, Владимир Зеленский назначил Артема Бондаренко начальником управления СБУ в Киеве и Киевской области.

● Нормальные эксперты займутся судами. Верховная Рада избрала еще двух членов Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом сообщил в Telegram народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко. По его словам, речь идет об адвокате по делам Евромайдана Романе Маселко и доценте Национального юруниверситета имени Ярослава Мудрого Николае Морозе. «Теперь в Высшем совете правосудия шесть членов из 22», — написал он.

● Гончаренко добавил, что кворум для ВСП составляет 15 членов, поэтому тот до сих пор не функционирует.

● ВСП вносит представление о назначении судей, принимает решение о нарушении судьями или прокурорами требований по несовместимости, может увольнять судей с должности, дает согласие на их задержание или содержание под стражей.

И для финала:

● Кличко предложил киевлянам готовить одеяла на зиму. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о приближении сложного отопительного сезона в столице. В интервью Бабелю он заявил, что власти готовятся ко всем возможным сценариям.

● По словам мэра, в правительстве заверили, что газ для населения есть и дорожать он не будет. «Но прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18. Могут быть перебои с электричеством. Надеемся и сделаем все для того, чтобы этого не было», — сказал Кличко.

● Мэр добавил, что на случай перебоев с электричеством в Киеве есть генераторы, а если не будет газа или отопления — запасы мазута.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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