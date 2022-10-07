Смена караула в Нацбанке 7 октября, 10:32 Эксклюзив НВ

В Украине ключевым событием недели стала смена главы Национального банка

На этой неделе американский рынок акций попробовал пойти в контратаку против опасений рецессии и смог показать два очень сильных дня, в которых, кажется, из значимых акций снижение продемонстрировала лишь Тесла. И не потому, что Маск проявил себя как стандартный потребитель российской пропаганды, как бы ни хотелось украинцам ощущать себя пупом Земли, а сугубо по своим, внутренне тесловским проблемам. При этом лидеры роста — акции энергетического сектора старого образца. Это стало результатом восточного коварства от Саудовского принца, который хоть и стукнулся кулачком с Байденом, но в самый ответственный момент, накануне промежуточных выборов в США, организовал снижение добычи со стороны картеля ОПЕК+, в который, помимо арабских принцев и африканских диктаторов, теперь входит и Россия. Учитывая, что рейтинг Байдена прямо коррелирует с ценами на бензин в США, такой подарок точно не окажется без внимания со стороны Белого Дома.

Видео дня

ОПЕК+ решил снизить добычу нефти на фоне снижения стоимости черного золота, стараясь удержать цены вблизи отметки в $100 за баррель. Снижение добычи заявлено на уровне 2 млн баррелей, а по факту 800 тыс. баррелей, что менее 1% от общемирового потребления. Как говорится мелочь, а неприятно. Тем более, Путину приятно и можно сказать, Саудовский принц, который, конечно же, в первую очередь думает о своем бюджете (кармане), сделал российскому диктатору подарок на день рождения. В итоге нефть марки Брент торгуется уже ближе к $95 за баррель. А индекс S&P500 за неделю прибавил 100 пунктов и откроется в пятницу на отметке в 3744 пункта. Чуть оправился от шока британский фунт, который немного отыграл падение на этой неделе. А все благодаря тому, что министр финансов, как любят говорить российские пропагандисты, дал заднюю в своем налоговом плане. А именно — отказался от снижения налогов для самых богатых. Этот план, а вернее дыра, которую он грозил образовать в государственных финансах Его Величества, очень пугали рынок и теперь финансисты слегка расслабились.

В Украине ключевым событием стала смена главы Национального банка.