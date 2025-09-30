Что показала прощальная речь главы Ми-6

Прощальная речь главы Секретной разведывательной службы (в народе известна как МИ-6) сэра Ричарда Мура в части войны Украина-РФ и последние тезисы оккупанта Белого Дома Дональда Трампа по войне Украина-РФ имеют один общий знаменатель — а именно попытка убедить оккупанта Кремля прекратить агрессию РФ против Украины из-за ее контрпродуктивности и несоответствия настоящим долгосрочным интересам РФ.

В международных отношениях работают или убеждение (то есть дипломатия) или стимулирование (экономическое или военное давление, подкуп) или комбинация. Единственная разница в том, что стимулирование требует усилий и системности, а убеждение в этом плане — более дешевая опция. Поскольку Запад так и не перешел к политике системного противодействия ревизионизму РФ (и стоящих за РФ государств), то наших партнеров тянет к попыткам апеллировать к рациональности и адекватности восприятия оккупанта Кремля.

Войны на истощение — это войны коалиций

Но в этом и проблема. Пациент в Кремле руководствуется геополитикой и идеологией, а не рациональным расчетом. Собственно, если бы был рациональный расчет, то не было бы большой войны 2022 года. И когда оккупант Белого дома, который сам бывший бизнесмен, переносит свои представления (mirror imaging) на российского визави — это одно. А когда таким, скорее всего, сознательно, грешит глава Секретной разведывательной службы — вот это немножко грустно. Потому что собственно в этой самой речи сэр Ричард Мур сам говорит, что оккупант Кремля — не рациональный игрок в классическом понимании, а человек, который руководствуется соответствующей имперской идеологией.

И вот в этом одна из ключевых проблем — надежда элит наших западных партнеров на убеждение вместо системной политики стимулирования РФ к соответствующим шагам. Потому что это отражает их неспособность за 3,5 года таким образом перестроить свои страны и общества, чтобы нормально войти в новый период нестабильности мировой политики. Апелляцией к рацио оккупанта Кремля они прячут свою стратегическую и государственную импотенцию.

Но сэр Ричард Мур таки сказал одну вещь, на которую трудно возразить, — а именно о том, что если западная коалиция — та, которая сформировалась в поддержку Украины в 2022 году — выстоит, то и Украина выстоит. Войны на истощение — это войны коалиций. И это понимают в Кремле, и поэтому всеми средствами пытаются эту коалицию размыть.

