Теперь все знают о русской лжи. Что показал один из самых громких процессов в истории 18 ноября, 10:52

Беспрецедентное событие в мировой криминалистике, подлинный технологический прорыв в расследовании авиакатастроф

Суд Нідерландів визнав, що 298 людей в Боїнгу МН-17 були вбиті полковником ФСБ Ігорем Гіркіним та генерал-майором ЗС РФ Сергієм Дубінським.

Безпрецедентна подія у світовій криміналістиці, справжній технологічний прориву у розслідування авіакатастроф. Суд у Гаазі виніс вирок у одному з найгучніших процесів в історії людства — у справі по знищенню малайзійського Боїнгу МН-17 та вбивству 298 пасажирів та членів екіпажу. Вісім років РФ висувала багато версій, що літак різними способами збили українці. Але вирок суду звинуватив у трагедії РФ, тобто підтвердив ту саму версію, яку висунули з самого початку українці.

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Безпрецедентне розслідування вдалося довести до вироку завдяки новітнім технологіям пошуку та аналізу відео та фото даних, дослідженню матеріалів та видів озброєння.

Суд оприлюднив десятки аргументів та доказів свого рішення, і присудив до довічного ув’язнення трьох громадян РФ:

— Ігоря Гіркіна, полковника ФСБ, позивний «Стрєлков»;

— Сергія Дубінського, генерал-майора ЗС РФ, позивний «Хмурий»;

Багаторічна брехня аргументовано спростована у суді

— Леоніда Харченка, колишнього громадянин України, який став російським терористом.

На цей момент усі троє винних у вбивстві 298 невинних людей, включно з маленькими дітьми, на борту цивільного літака, беруть участь у бойових діях проти України у складі російських військ. Росія ховає їх від судового процесу та відповідальності.

Боінг МН-17 було збито, як визнав суд, зенітно-ракетним комплексом Бук зі складу 53-і зенітно-ракетної бригади ЗС РФ, яка бере активну участь у війні проти України.

Тепер вирок дозволяє подати позови про відшкодування збитків безпосередньо до РФ, і отримати компенсації. А у разі відмови платити — накладати арешт на російське майно.

Тепер російська багаторічна брехня аргументовано спростована у суді.

Тепер клеймо країни-терориста, країни, яка вбиває невинних людей, поставлено на Росію назавжди.

Текст опубліковано з дозволу автора

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