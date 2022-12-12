Назревает большой раскол. Гиркин жестко раскритиковал Путина — к чему это приведет? 12 декабря, 13:29 Эксклюзив НВ

Военный преступник и бывший главарь «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) после возвращения с фронта записал видео, где лютовал на полную катушку. О чем это говорит?

Российскому военному преступнику и бывшему главарю «ДНР» Игорю Гиркину (Стрелкову) удалось выжить на фронте и вернуться в Москву не в пакете для «двухсотых». После он записал видео, где лютовал на полную катушку, наезжал на диктатора Владимира Путина и его окружение за то, что война с Украиной будет проиграна.

Видео дня

Военный преступник, ответственный за сбитый малайзийский Боинг, человек, начавший войну на Донбассе еще в 2014 году, полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) очень хотел попасть на фронт. Несколько раз туда пытался прорваться, несколько раз его туда не пускали. И тут, вроде как, пустили пару месяцев назад. Он поехал туда, провел пару месяцев, вернулся. Сначала он написал несколько текстов, а потом вышел в прямой эфир и рассказал о том, что видел на войне и как, с его точки зрения, эта война идет, что будет дальше. Было примерно полтора часа его выступления.

Я поберег ваше время, решил сам посмотреть. Сейчас расскажу, что я видел. Во-первых, Гиркин реально очень сильно постарел. Он выглядит похудевшим, осунувшимся, с мешками под глазами, пятнами какими-то покрыт. Прямо вот больной. И говорит: «Мое здоровье очень сильно было подорвано в окопах». Где-то под Сватово он был. Но он был не только в окопах, а главным образом, как я понял с его слов, ездил туда-сюда. Он признался, что лох, что ему пообещали, что его возьмут в армию, но на самом деле он приехал, а ему сказали: «Нам нужны от тебя поставки топлива, беспилотников, людей, а сам ты нам не нужен, поэтому мы тебя в списки военнослужащих вносить не будем».

Через два месяца его никуда так и не зачислили, в результате он плюнул и уехал. Сказал, что очень обижен на всех. И сказал, что теперь никогда больше не поедет на фронт. Только в том случае он это сделает, если ему дадут целую большую часть, подразделение, роту, батальон или полк, при чем назначат его командующим, а не каким-то там помощником. Иное его уже ничего не устроит.

Что он там увидел?