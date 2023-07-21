Кремль пришел за своим карманным фашистом 21 июля, 18:49

Чем жила страна 21 июля 2023 года

● Мінкульт вільний. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення. Він зауважив, що зробив це до вечірнього звернення президента Володимира Зеленського. «Приніс сьогодні ввечері прем'єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання», — пояснив міністр.

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Йдеться ось про що:

● Спочатку — перемога, а потім — бруківка і серіали. Президент Володимир Зеленський відреагував на резонансні витрати бюджетів на ремонти доріг і культуру під час війни. «Окремо хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно», — заявив він. Очільник держави підкреслив, що «бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають — спочатку перемога».

На цьому тижні в українському суспільстві виникло невдоволення через виділення під час війни грошей на ремонт доріг, зйомки серіалів і оновлення стадіонів. Люди впевнені, що міські та державні бюджети мають бути максимально спрямовані на посилення ЗСУ.

● Остання хвиля критики на адресу Ткаченка стосувалася підтримки ним виділення грошей із держбюджету на кіно і серіали, такі як Санаторій Незабудка і Смт Інгулець: міністр вважає, що казна може витратити на кіно близько 400 млн грн.

А от Віталій Кличко, якого Банкова давно дуже хоче, але ніяк не може прибрати навіть з поста керівника КМДА, продовжує тримати удар:

● Кличко вважає, що Зеленський маніпулює. Мер Києва Віталій Кличко відповів на критику президента України щодо витрат бюджетів на ремонт бруківки та фонтани, які можуть зачекати в умовах війни з РФ. Він назвав повідомлення про резонансні витрати «маніпулятивними вкиданнями» і порадив «вдумливо розібратися». За словами Кличка, може йтися про спроби центральної влади втрутитися в бюджети міст і селищ.

Це ще не всі кадрові рішення цієї доби:

● Посол пішов. Президент Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії. У нещодавньому інтерв'ю Пристайко розкритикував слова очільника держави щодо подяки міністру оборони Британії Бену Воллесу (йшлось про вступ до НАТО та постачання зброї ЗСУ), назвавши їх «нездоровим сарказмом».

Високопоставлений представник вітчизняного міністерства закордонних справ (МЗС) у розмові з NV не під запис зауважив: звільнення посла дійсно пов’язане із критикою на адресу очільника держави. Окрім того, за його словами, до Пристайка з боку Банкової «була особиста неприязнь», хоча вголос це і не лунало.

● Тим часом на північ від України:

● Кремль прийшов по свого кишенькового фашиста. У Росії затримали воєнного злочинця Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) — автора регулярних занадто критичних щодо міноборони РФ та особисто Путіна відеороликів-«оглядів» стану справ на війні. Як повідомило російське агентство РБК, людину, яка свого часу організовувала збройні банди «донецько-луганських сепаратистів» і люто ненавидить Україну, було затримано за заявою (іронія долі!) колишнього бойовика ПВК Вагнер. У Стрєлкова-Гіркіна вдома триває обшук. У TГ-каналі самого цього воєнного злочинця з’явилося повідомлення від його дружини Мирослави Регінської. За її словами, проти Гіркіна висунуто звинувачення в екстремізмі.

Гіркін зараз перебуває у міжнародному розшуку у справі щодо знищення малайзійського Boeing рейсу MH17 у небі над Донбасом. Щодо нього було ухвалено вирок, який передбачає довічне позбавлення волі.

● «Гіркін договорився». Можливе затримання терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) може вказувати на те, що в Кремлі починається активна фаза внутрішнього протистояння, переконаний представник ГУР Міноборони Андрій Юсов. «Пушкін дописався, Гагарін долітав, Гіркін договорився. У принципі хороші новини, банка з павуками продовжує активно рухатися. Можемо побажати успіху всім учасникам процесу», — сказав він.

Кейс Гіркіна виглядає смішно, як і жалюгідна поведінка Путіна: диктатор без зайвих слів і рухів помилував Пригожина і усіх його бандитів, які реально загрожувала усій системі влади РФ, зате взявся спочатку за генерала Суровікіна (який, схоже, просто не був лояльним до міноборони РФ), а потім і за Гіркіна, який просто ляпав язиком — нехай і постійно, але ж ніколи не переходячи до реальних дій.

Напевно, російський диктатор намагається покращити власний імідж, бо:

● Пригожин зіпсував Путіна. Бунт ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина завдав шкоди ретельно створюваному іміджу російського диктатора як «сильного правителя», і Путін, ймовірно, прагнутиме помститися людині, яка очолила заколот. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

Риторика російського режиму викликає занепокоєння, але немає жодних ознак того, що Москва збирається застосувати свій ядерний арсенал, додав директор ЦРУ.

Щодо вагнерівців, які тепер мігрували у Білорусь:

● Пригожинських пильнують. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача, на якій обговорювалися питання захисту портів, ситуація на фронті та північному кордоні. Очільник держави, що діяльність найманців ПВК Вагнера у Білорусі знаходиться під пильним контролем

Крім того, президент доручив головнокомадувачу ЗСУ Валерію Залужному, командувачу військово-Морських Сил ЗСУ Олексію Неїжпапі та міністру інфраструктури Олександру Кубракову підготувати комплекс дій для продовження роботи зернового коридору, а Міністерству закордонних справ — напрацювати аналогічні кроки у дипломатичному полі.

● Ворог знову вдарив, — тепер по гороху та ячменю. Російські окупанти учетверте за тиждень атакували Одеську область. У ніч проти 21 липня вони влучили в термінали з зерном. Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що росіяни знищили 100 т гороху та 20 т ячменю. Унаслідок вибуху поранень зазнали дві людини.

● Масовані удари по портовій та зерновій інфраструктурі України та погрози ескалацію в Чорному морі, імовірно, є частиною плану Росії використати як важелі впливу свій вихід із зернової ініціативи та отримати значні поступки з боку Заходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

● ЦРУ має оптимізм щодо наступу ЗСУ. Директор ЦРУ Вільям Бернс, як і раніше, оптимістичний щодо того, що ЗСУ зможуть домогтися успіхів у своєму контрнаступі. За його словами, Росія страждає від певних суттєвих «структурних слабкостей», що ховаються за створеною нею потужною обороною. Серед цих недоліків — низький моральний дух, слабкий генералітет і «розбрід» у політичному та військовому керівництві країни.

● Атаки тривають. Сили оборони України наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, є успіхи на півдні України.

Як повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ, на напрямках Новоданилівка — Вербове, Новоданилівка — Роботине і Новодарівка — Приютне українські військові мали успіх. На Бахмутському напрямку Сили оборони України продовжують вести наступальні дії на північ і південь від Бахмута.

● Війська РФ намагаються перехопити ініціативу і вести наступальні дії на Лимано-Куп'янському напрямку, повідомив речник Східного управління військ ЗСУ Сергій Череватий.

● Мінус 680 окупантів. В Україні за минулу добу ліквідували 680 російських окупантів. Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 240 690 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4133 (+4 за добу), бойових броньованих машин — 8080 (+15), артсистем — 4610 (+18), РСЗВ — 692 (+0), засобів ППО — 440 (+7), літаків — 315 (+0), вертольотів — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3933 (+15), крилатих ракет — 1298 (+5) та багато іншого.

● Були такі факти. У перші місяці розв’язаної Росією повномасштабної війни були факти розкрадання в Україні наданої Заходом зброї, яку зрештою вдалося знайти та вилучити. Про це повідомив CNN, посилаючись на звіт генерального інспектора Пентагону. Проте, якщо почитати звіт, то там йдеться про декілька дійсно дрібних випадків, найбільший з яких — ймовірне викрадення 60 гвинтівок. Причому у всіх випадках українські правоохоронці затримували викрадачів.

Як повідомив CNN, наприкінці жовтня США відновили виїзні інспекції на українські склади зі зброєю, «щоб краще відстежувати, куди йде обладнання». Також Пентагон передав Києву системи відстеження, зокрема сканери та програмне забезпечення. США продовжують відстежувати надану Україні зброю й станом на кінець червня 2023 року порушень не виявили, заявила Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони у справах України, Росії та Євразії.

● Угорська пісня гарна-нова. Угорщина заперечує проти плану Євросоюзу з військової підтримки України на 20 млрд євро (розрахованого на наступні 4 років). Будапешт стоятиме на цій позиції, допоки Україна не видалить угорський ОТП банк зі списку «спонсорів війни».

● Сенсу нема. Кабмін вирішив націоналізувати Сенс Банк, власниками частки якого є підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман, Петро Авен і Андрій Косогов. Акції фінустанови придбають за 1 гривню. Органом управління банку стане Мінфін.

Увечері 20 липня правління НБУ ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк Сенс Банк і звернулося до Кабміну з пропозицією взяти участь у цій процедурі.

І насамкінець:

● Місяць найбільших донатів. У червні українці задонатили найбільше коштів (якщо рахувати від початку року) на Збройні сили. Загальна сума червневих донатів сягнула 2,4 млрд грн, що стало абсолютним рекордом, та склала майже половину від усіх донатів цього року. Про це свідчать дані, оприлюднені платформою Опендатабот.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.