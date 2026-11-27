Российский и израильский блогер, выехал из России в марте 2022 года

The New York Times пишет, что декабре 2025 года Путин собрал своих подчиненных на секретное совещание, на котором поставил спецслужбам и военным задачу на 2026 год — «развалить НАТО и ЕС изнутри».

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В результате, по словам генерального инспектора вооруженных сил Германии генерала Карстена Бройера, «гибридные атаки происходят каждый день» (интервью в Wall Street Journal).

Вчера, 26 ноября 2026 года, был опубликован доклад Международного института стратегических исследований (IISS) Russia’s Unconventional War on Europe: Sabotage, Deterrence and Future Scenarios:

— Поджоги и применение взрывных устройств — удвоились.

— Более половины инцидентов приходилось на военно-промышленную инфраструктуру и транспорт.

— Германия и Польша остаются наиболее часто атакуемыми странами. На третьем месте идут страны Балтии.

— Резко вырос уровень исполнителей: наряду с неопытными завербованными людьми используются посредники, способные применять сложные взрывные устройства с таймерами и дистанционным управлением.

Очень высока вероятность новых терактов в Европе

Фактически война уже идет полным ходом. От того, что вместо ракет взрывы устраивают российские диверсанты, ничего принципиально не меняется.

Мне кажется, что главной мишенью будущих атак станет европейская логистика. Резко усилится деятельность российских ботов в интернете. Россия гораздо активнее будет вмешиваться в европейскую политику. Обязательно будут новые кибератаки. Очень высока вероятность новых терактов в Европе. Главной задачей будет паника, вызванная пожарами, диверсиями или сбоями в работе аэропортов.

Каждый российский дипломат, который работает сегодня в Европе — работает на войну. Россия будет воспринимать отсутствие ответа как слабость и только усилит диверсионную активность. И напротив — массовая высылка дипломатов, закрытие посольств, новые санкции, усиление военной помощи Украине — только такие методы реально работают. Чекисты только такой язык понимают.

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Текст опубликован с разрешения автора