Максим Безносюк

Максим Безносюк

Политический аналитик, эксперт по безопасности, гибридным угрозам и военной стратегии РФ

Холодильники вместо ракет. Тайная война России

16 ноября, 12:08
NV Премиум
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Москву обвиняют в самых разных операциях — от убийств до диверсий. Ущерб исчисляется миллионами долларов

Европа в последнее время столкнулась с резким всплеском диверсий. Последствия этих инцидентов вносят хаос и тревогу в повседневную жизнь обычных граждан. В европейских столицах все больше опасаются того, что Владимир Путин усиливает кампанию запугивания партнеров Украины.

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В начале ноября угрозы взрывов нарушили авиасообщение по всему континенту. Информация об этом поступила в аэропорты крупных европейских городов, включая Рим, Копенгаген, Прагу, Варшаву и Лиссабон. С аналогичным давлением столкнулись и некоторые СМИ, в том числе ирландская национальная телерадиокомпания RTÉ и базирующийся в Лондоне телеканал Sky News. Европейские спецслужбы выясняют, причастна ли Россия к этим инцидентам.

Одновременно с перебоями в работе аэропортов по Европе прокатилась волна кибератак на системы хранения замороженных продуктов в супермаркетах.

Теги:   Гибридная война Безопасность в Европе Война России против Украины Диверсия

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