Памяти Дениса Монастырского 31 января, 12:48

У меня часто спрашивают о трагедии 18 января в Броварах и о ее расследовании

Хочу отметить, что это трагедия государственного уровня. И мы должны набраться терпения, довериться следствию и дождаться официальной информации. Расследованием сейчас занимается Служба безопасности Украины.

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О падении вертолета я узнал утром 18 января, вернувшись из командировки. Министр поручил отработать северо-западный регион. Я вернулся домой и собирался на работу, когда узнал от коллег, что был упавший борт. В тот момент было тяжелее всего.

Министр вместе с командой летел на линию фронта, на восток. Кто-то теперь сомневается, что это не его дело — находиться в горячих местах. Впрочем, полномасштабная война изменила многое. В том числе и функционал системы Министерства внутренних дел.

МВД очень сильно связано с вопросами Сил обороны и безопасности, со своими подразделениями, которые так же воюют, как и подразделения ВСУ. Из системы органов МВД в боевых действиях принимают участие не только силы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, а также специальные подразделения Национальной полиции, а спасатели — герои без оружия — на передовой выполняют гуманитарные задачи гражданской защиты.

Кроме того, МВД под руководством Дениса Монастырского занималось и региональной политикой. На деоккупированных (прифронтовых) территориях мы проводили целый ряд системных мероприятий: устанавливали правопорядок, проводили разминирование, возобновляли предоставление государственных услуг и документов граждан. Поэтому это была системная работа, и мы регулярно бывали на передовой. Ведь с 24 февраля прошлого года для нас, как и для всей страны, каждый день — вызов в борьбе за Украину.

Система МВД играет ключевую роль в мероприятиях по восстановлению на оккупированных территориях

Скажу прямо, мы готовились к этому вызову. Конечно, не так предсказывали и думали, не так прогнозировали, что будет столь масштабная агрессия. Ожидали некоторые вражеские атаки на локальном уровне.

Начиная с ноября 2021 года, после истории с белорусской границей и мигрантским кризисом в соседнем государстве, мы начали системно и слаженно отрабатывать с нашими подразделениями, входящими в систему МВД, обучение и подготовительные мероприятия. Это и обучение в Припяти, обучение в Каланчаке, в частности.

Мы занимались сохранением всех сервисных систем, а это личные данные наших граждан, которые так и не попали в руки врагу. Впоследствии обеспечили обновление всех сервисных функций Министерства внутренних дел. Это вопрос выдачи паспортов, водительских удостоверений, регистрации и перерегистрации транспортных средств.

Здесь важно отметить, что команда Монастырского вошла в министерство в июле 2021 года. У нас был свой лозунг «Министерство внутренних дел – Министерство вашей безопасности». Мы создали структуру и она, несмотря на большую войну, стала довольно открытой и прогрессивной.

Каждое ведомство, входящее в систему МВД, имело и имеет определенный спектр своей автономии. Но в то же время это четко координировалось в системе стратегической политики, которую вводил непосредственно Денис Монастырский. Это положительно отразилось на нравственном состоянии сотрудников. К примеру, момент предательства на временно оккупированных территориях работников системы МВД минимален. Если сравнивать с 2014 годом, то это небо и земля. Не было ни одного райотдела, который перешел бы на сторону врага, а единичные случаи остаются на совести и ответственности самих предателей.

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И мы видим, как возвращаемся на те территории, которые были оккупированы врагом, и как люди приветствуют гвардейцев, полицейских и спасателей. Сразу же запускается процесс государственного устройства и нормализации жизни. Система МВД играет ключевую роль в мероприятиях по восстановлению на освобожденных от врага территориях конституционного строя и государственного устройства.

Здесь мы подходим к тому, что делать руководству МВД в прифронтовых регионах. Как только силы обороны освобождают определенный населенный пункт, общину, туда заходят силы МВД. Вооруженные силы освобождают и идут дальше, а за ними заходят полиция и ГСЧС.

Полиция устанавливает правопорядок, проводятся так называемые стабилизационные мероприятия — происходит зачистка территории от вражеского элемента, устанавливаются коллаборанты, выявляются пыточные, начинается масштабный процесс документирования военных преступлений, эксгумация при наличии массовых захоронений, вводится охрана общественного порядка.

В то же время пиротехнические подразделения ГСЧС занимаются разминированием — и это, кстати, самый большой вызов на освобожденных территориях, который будет актуален еще долго.

Далее начинается активное сотрудничество с военными администрациями, органами местного самоуправления, мы вступаем с ними в полное взаимодействие и начинаем налаживать сервисные функции, которые мы осуществляли в мирное время. Наиболее актуальным является восстановление утраченных вследствие пожаров или бомбардировок или отобранных оккупантами документов.

Почти через год полномасштабной войны эти алгоритмы восстановления уже были нами отработаны. Но для того, чтобы так произошло, нужно было приложить немало усилий. И само непосредственное пребывание министра и его заместителей на местах, на передовой давало руководству МВД целостную картину происходящего, а после этого и решения, чтобы решить ту или иную проблему, чтобы преодолеть тот или иной вызов, принимались максимально эффективные.

Впереди еще освобождение левобережья Херсона, юга Запорожской области, а затем и Луганщины, Донетчины и Крыма. А это значит, что команда МВД к тому времени должна была приобрести наивысшую компетенцию по восстановлению государственного устройства на деоккупированных территориях.

Денис Монастырский это понимал, потому что верил в нашу победу. Буквально накануне трагедии, награждая участников боевых действий, он сказал следующие слова: «В наших силах остановить врага, и мы сделаем это — победа будет за нами».

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