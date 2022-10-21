По следам Меркель. Какие ошибки Германия делает в отношении Китая 21 октября, 20:13 Эксклюзив НВ

Похоже, что немецкому правительству следует напомнить о высокой цене его зависимости от России и Китая

На протяжении многих лет эти два авторитарных режима встроились в германскую экономику и интегрировались в элиту страны. Такое развитие событий помешало ЕС разработать последовательную, критическую стратегию как относительно Москвы, так и относительно Пекина.

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Евросоюз сейчас проводит большие политические и экономические переоценки своих отношений с Россией и Китаем. А как же Германия, самая большая экономика Европы?

В течение десятилетий, независимо от того, были в правительстве социал-демократы или христианские демократы, обе партии последовательно вели экономические и политические отношения с Россией и Китаем. Эти отношения основывались на национальных, а не европейских интересах, мотивировались прибылью, а не ценностями или принципами. Эта политика также базировалась на наивной идее, что более тесные торгово-экономические связи приведут к стабильности, даже доверию.

Главный вопрос в том, изменит ли кардинально начавшаяся в феврале 2022 года жестокая война России против Украины и неумолимый сдвиг Китая в сторону авторитаризма при Си Цзиньпине (что, как ожидается, подтвердится на этой неделе на съезде Коммунистической партии), видение Берлина?