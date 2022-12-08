Переворот городских сумасшедших. Что произошло в Германии и есть ли здесь рука Москвы 8 декабря, 19:03 Эксклюзив НВ

Думаю, что серьезных связей там не было

В отличие от того восстания, которое было в Вашингтоне пару лет назад, когда штурмовали Капитолий, это менее значимое событие. Группировка Рейхсбюргеры, которая планировала свергнуть правительство и вернуться к модели Германской империи 1871 года, это маргиналы. Они часто на различных демонстрациях вместе с пророссийскими деятелями выступают и были пропутинскими до февраля. Но у них нет привязки к политическому мейнстриму, как у восстания, которое было в США, где экс-президент Дональд Трамп это поддерживал. Здесь такого нет. А есть определенная связь с Альтернативой для Германии (AfD). Это праворадикальная партия. Но даже она не отвечает за эту группировку и за планы этой маргинальной группы.

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Среди подозреваемых — 71-летний Генрих Ройсс, наследник княжеского рода в роли лидера заговорщиков и потенциального «регента». В Германии уже нет такой монархической традиции. Уже больше ста лет это республика. Для меня это все очень смешно выглядит — эта фигура из другой эпохи, претендующая на какую-то роль. Это такие городские сумасшедшие. Странные люди, собравшиеся там. Мне кажется, значение этого инцидента немного преувеличивают. В немецком обществе озабочены, думают, что это серьезно. Потому что группировка планировала сменить правительство. Хотя этого бы не произошло. Там не было бы даже такого эффекта, который имели штурмовавшие Капитолий, действительно туда проникшие. Что касается Германии, я себе не могу этого представить. Это очень маргинальная группа. В Германии многие никогда не слышали об этих так называемых рейхсбюргерах.

Что касается их связей с Россией. По крайней мере, то, что мы знаем, это уже то, что эти люди хотели иметь какие-то поддержку от Москвы и они рассчитывали, что Россия может признать новое правительство, которое они хотели создавать. Они пробовали выйти на русское посольство. Есть такой странный депутат в Госдуме РФ Евгений Федоров, странный даже в российском контексте. И говорят, что он, видимо, имел какие-то контакты с этим движением рейхсбюргеров.

Думаю, что серьезных связей там не было. Потому что даже в Москве понимают, что это очень маргинальные люди и у них просто нет шансов чего-либо достичь.

Вообще когда-то у Путина были очень успешные отношения с мейнстримными политиками Запада — Тони Блэром, Сильвио Берлускони, Жаком Шираком, Герхардом Шредером и прочими. И Россия всегда пытается с важными игроками иметь связи, и потом, когда этого не удается достичь, выходит на право-леворадикальные партии. Но эта немецкая группировка настолько маргинальна, что мне трудно себе представить. как они могут быть полезны для Москвы.

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