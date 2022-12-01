Что показало признание Германией Голодомора 1932−33 геноцидом украинского народа 1 декабря, 15:00

Это действительно очень и очень вовремя

Решение Бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа действительно знаковое. Оно означает прорыв блокады по поводу исторической правды об Украине и украинцах. На это долго европейцы предпочитали закрывать глаза, чтобы «не злить» московских империалистов, с которыми очень долго было выгодно «просто иметь бизнес».

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А пока с убийцей и маньяком удобно иметь дело, всегда можно придумать причину, почему с жертвами этого преступника «все не однозначно». Но в этом году окончательно стало ясно, чем и кем является та сила, которая из кремля управляет огромной евразийской территорией. И я сейчас не о бункерном деде, чье время, очевидно, истекает и скоро истечет окончательно, а о том зловещем имперском духе, который заставлял их столетиями совершать массовые убийства, геноцид, разрушения и невероятные преступления во славу сатанинской цели «постоянного расширения». И все эти имперские правители очень похожи. Они принадлежали к разным эпохам, имели разные способности и разный уровень интеллекта (бункерный дед со своими «резиновыми попами» и анекдотами о «бабушке и дедушке» явно тупее, чем «грозный царь» и «кремлевский горец»), но делали одно и то же — постоянное жертвоприношение невероятного количества человеческих жизней (как «своих» и «чужих») ради причудливой цели «владычества». Пусть это господство и будет владычеством над костями и развалинами.

Хорошо, что сейчас в Европе начали вспоминать и о Голодоморе, и это действительно очень и очень вовремя. Признание Голодомора геноцидом — это прямая антитеза к популярной сейчас в ЕС идее, что, мол, нынешняя российская агрессия против Украины — это «война Путина», к которой обычные россияне «не имеют отношения». Чем же тогда был Голодомор? «Геноцидом Сталина»? Нет, все сидевшие в кремле диктаторы проводили одну и ту же линию, которая, очевидно, находила полный отклик среди собственного имперского народонаселения. И это народонаселение должно отвечать за свои преступления, не перекладывая вину на своих диктаторов. Если бы это народонаселение не поддерживало, а отрицало наследие своих диктаторов, они бы уже заклеймили этих людоедов, а не прославляли их, и не искали новых и новых наследников «славы» кремлевских каннибалов. Пусть свергнут Путина, выбросят из мавзолея чучело Ленина, сожгут труп Сталина… Тогда и поговорим о степени их вины.

Народонаселение должно отвечать за свои преступления, не перекладывая вину на собственных диктаторов

Интересно, что Россия пыталась остановить процесс признания Голодомора в Германии путем актуализации старых общеизвестных тезисов. Показательна здесь статья российского посла в Германии, опубликованная в прессе. По сути, там ничего нового. Те же тезисы, что «голод в СССР был везде», что он не имел «национальных причин» и т. п. После начала широкомасштабной войны на все это смотришь, учитывая новый опыт. Понимаешь, что вся та ложь, которую извергают для «внешнего потребления» сейчас, имеет очень давнюю историческую традицию. Они и сейчас врут по тем же шаблонам. Что «не обстреливают гражданские объекты», что «не совершают расстрелы гражданских граждан Украины», что не занимаются террором и пытками на оккупированных территориях… Зная, какая это ложь, понимаешь, какой масштаб лжи в сказках, которые они многие десятилетия рассказывают о Голодоморе. А они просто не придумывают ничего нового. Зачем? Просто нужно выполнять несколько простых условий: 1) повторять одну и ту же ложь; 2) делать это уверенно; 3) в ответ на критику обвинять всех вокруг в «русофобии». Мол, их почему-то все «не любят». «Почему-то». Так же как «почему-то» соседи не любят алкоголика, живущего в их подъезде, который постоянно устраивает кутерьму, бросается на соседей с ножом, топит водой и едва не взорвал всех из-за выпущенного на кухне газа.

Хорошо, что в последнее время в Германии все больше публикаций на немецком языке, где проблема признания Голодомора геноцидом представляется такой, как она есть. В последнее время я просмотрел немало таких публикаций. Понравилась, в частности, статья Владимировой, где проводятся выразительные аналогии между тем, как московский агрессор уничтожал украинцев прошлого века и продолжает делать это сейчас, параллельно пытаясь искоренить даже память о Голодоморе. Неудивительно, что одно из первых, что совершил оккупант в Мариуполе, это уничтожение памятного знака о Голодоморе. От себя добавлю, что это тоже очень показательно. Они, с одной стороны, пытаются везде отрицать факт Голодомора, и одновременно пытаются искоренять любую память о нем. Если вы себя считаете правыми, то неужели вы не должны были бы первыми заниматься исследованиями, публикацией материалов, чтобы «оправдать» себя? А не тупо замалчивать и затыкать репрессиями рот всем? Но такова она лживая и гадкая природа московства: все отбрасывать, валять дурака и затыкать рот тем, кто не согласен.

Немцам это нужно доносить, объяснять, для них это тоже шанс узнать больше об Украине, о ее борьбе за независимость, которая неизменно становилась борьбой за выживание. Больше понимания — меньше ошибок. Как той, которую совершило прошлое немецкое правительство, пойдя на Северный поток-2 после вторжения России в Украину в 2014 году. Теперь немецкий министр говорит, что это был «вклад Германии» в развязывание войны России против Украины. Лучше поздно, чем никогда. И изучения истории это тоже касается, как и того, чтобы называть в истории вещи своими именами.

Текст опубликован с разрешения автора

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