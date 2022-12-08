Путин готов воевать до последнего русского 8 декабря, 18:29

Чем жила страна 8 декабря 2022 года

● Путин настроен воевать до последнего русского. Путин готовит россиян к затяжной и изнурительной войне против Украины, не отказываясь от своих планов по захвату новых территорий. Об этом сказано в сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 7 декабря. На вчерашней встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) в РФ российский диктатор заявил, что «спецоперация» в Украине может быть «длительным процессом» и что захват новой территории является важным результатом этого процесса для России. Диктатор также сравнил себя с Петром I, сказав, что теперь РФ контролирует Азовское море. В ISW подчеркнули, что такая риторика принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах.

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Аналитики уверены, что оперативная пауза на поле боя пошла бы на пользу РФ, лишив Украину инициативы, и могла бы преждевременно завершить контрнаступательные операции Украины. «Однако Путин, похоже, по-прежнему не хочет добиваться такого прекращения боевых действий. Российские военные продолжают наступательные операции вокруг Бахмута и пока отказывают себе в оперативной паузе, которая соответствовала бы лучшей военной практике. Текущая зацикленность Путина на продолжении наступательных операций вокруг Бахмута и в других местах способствует способности Украины удерживать военную инициативу в других частях фронта. Дальнейшие оперативные успехи Украины зависят от способности украинских сил продолжать последовательные операции в течение зимы 2022−2023 годов без перерыва», — пояснили в ISW.

● Диктатор уже потерпел поражение. Путин потерпел поражение по всем направлениям в Украине, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. По его словам, ВСУ отразили первоначальную атаку на Киев, а затем более чем устояли в боях в восточной части Украины. Генерал добавил, что украинские силы предприняли контратаку в Харьковской области, которая отбросила россиян от второго по величине города страны, а затем вытеснили их из стратегического города Херсон.

Однако, добавил Милли, Россия по-прежнему оккупирует часть украинской территории, «и впереди еще много боевых действий». «Но сейчас ситуация на земле такова, что линии стабилизируются, и с наступлением зимы все немного замедлится из-за мороза. Тогда появится потенциальная возможность для наступления», — сказал он.

● Дело уверенно идет к 100 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 93 080 своих военных, за минувшие сутки — 340. Такие данные на утро 8 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 19 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2937 (+2 за сутки), боевые бронированные машины — 5911 (+2), артсистемы — 1925 (+2), РСЗО — 395 (+0), средства ПВО — 211 (+0), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 264 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1603(+2) и многое другое.

● «Элитная» и битая армия. По данным британской разведки, подразделения 1-й гвардейской танковой армии России дислоцированы вдоль линии обороны в районе Сватово Луганской области. Именно эта «элитная» часть понесла тяжелые потери в начале войны, а также во время отступления из Харьковской области в сентябре. Сейчас она, вероятно, частично усилена мобилизованными резервистами, хотя ее численность остается значительно ниже утвержденной, которая составляет более 25 тыс. человек.

Россия сейчас завершила почти непрерывную систему траншей на протяжении 60 км между Сватово и российской границей, отметили в разведке.

● Путин пугает, Шольц успокаивает. Риск того, что российский диктатор применит ядерное оружие против Украины, уменьшился в ответ на международное давление, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, «несмотря на глубокие разногласия, важно, чтобы диалог с Кремлем продолжался».

Шольц заявил, что после США Германия была одним из крупнейших сторонников Украины, в том числе по поставкам оружия. «Мы делаем все возможное, чтобы не допустить прямой войны между Россией и НАТО. В таком конфликте будут только проигравшие — во всем мире», — сказал он.

Примечательно, что вчера Путин заявил: угроза ядерной войны «нарастает». По его словам, в Кремле «отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие» и «не собираются размахивать им как бритвой, бегая по всему миру».

● Меркель заговорила о мирных переговорах. Война России против Украины закончится за столом переговоров, заявила Zeit экс-канцлер Германии Ангела Меркель. При этом она исключила, что может сыграть в этом какое-либо участие. «Когда-нибудь это закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров», — отметила Меркель.

Меркель также заявила, что Минские соглашения 2014−2015 годов были попыткой дать Украине время. «Всем нам было ясно, что это замороженный конфликт, что проблема не решена, но именно это дало Украине драгоценное время. Киев использовал это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014/15 года — это не сегодняшняя Украина», — резюмировала она.

● Секретарь СНБО Алексей Данилов резко отреагировал на слова немецкого политика о возможном окончании войны путем переговоров с РФ. «Чтобы завершить войну, Украине не требуется стол переговоров, капитуляцию путина можно принять и стоя», — написал он в Twitter.

● Российский диктатор все еще стремится завоевать всю Украину, убежден глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Путин и его ближайшее окружение надеются на чудо, которое произойдет, — и все изменится», — сказал он в комментарии The Wall Street Journal. И вновь призвал западные страны передать ВСУ танки западного производства, реактивные истребители и ракеты ATACMS.

● Штаты работают над ПВО для Украины. США работают над предоставлением Украине систем ПВО, заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы находимся в тесном — тесном контакте с украинцами по поводу их потребностей в безопасности, как вы много раз слышали, как мы говорили с этой трибуны, и работаем над тем, чтобы предоставить Украине системы ПВО, чтобы помочь им защитить свою страну», — сказала она.

Комментируя вопрос предоставления Украине систем Patriot, спикер сказала, что США оставляют заявления по этому вопросу властям Германии (которые недавно предложила свои Patriot Польше) и Польши (которая предлагает немцам передать эти комплексы Украине). «Это для них, их собственных правительств. В целом мы приветствуем усилия союзников по укреплению коллективной обороны НАТО», — сказала она.

● Будет много своих дронов. За последние 30 дней для эксплуатации в ВСУ допущено семь образцов БПЛА украинского производства, написал министр обороны Алексей Резников. «Ранее армия принимала в эксплуатацию 1−2 образца БПЛА в год», — уточнил он. По словам министра, для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, имеющий готовый продукт, может подать заявку в Минобороны на допуск для эксплуатации своего изделия.

● США, Леопарды и Германия. США дали понять главе оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, что поддерживают передачу Германией Украине танков Leopard 2. Она сама подтвердила эту информацию и отметила: США ожидают, что Германия выполнит эти обязательства. «Мы не должны оставить Украину. Им нужны танки», — сообщила Штрак-Циммерман.

Накануне немецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что Вашингтон дал понять Берлину, что не против передачи ВСУ тяжелых танков.

● Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отказывался передавать тяжелые танки Украины, ссылаясь на то, что подобное решение Берлин готов принимать только в координации со своими партнерами.

● Европе не хватает пушек. ЕС не хватает критически важных оборонных возможностей, уверен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, полномасштабное вторжение России в Украину стало «жестоким пробуждением» для Европы, которой не хватает возможностей, необходимых для защиты от «угроз более высокого уровня». Боррель заявил, что военные запасы Европы «быстро истощились» в условиях конфликта. По его словам, причина этого — недостаточные инвестиции в оборонный сектор: «Я знаю, что общественное мнение предпочитает масло, а не пушки, определенно, но мы годами недоинвестировали [в оборону]. И эти склады быстро пустеют, потому что они и были почти пустыми».

● Со светом все еще туго. На утро 8 декабря в системе Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе, сообщила пресс-служба Укрэнерго. «Для облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Уже с утра в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений», — рассказали там.

● Ахметов хочет сотни миллиардов. Миллиардер Ринат Ахметов призвал Запад к созданию «нового плана Маршалла» для Украины с сотнями миллиардов долларов инвестиций. Об этом он рассказал в беседе с The Washington Post. По его словам, Украина должна быть «переработана по образу и подобию Запада, а не России». «Цель — построить новую, сильную и европейскую Украину, члена Европейского Союза, с сильными институтами, верховенством права, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам», — сказал Ахметов.

И сразу несколько откровений сделал Ахметов в этом интервью, подтвердив давно ходившие слухи, что первые деньги он заработал картами:

● Подкидной дурак вывел Ахметова в люди. Свой первый капитал Ринат Ахметов, как миллиардер признался WP, он заработал игрой в карты. По его словам, когда ему было 20 лет, он играл в популярную карточную игру Подкидной дурак, которая сформировала в нем определенные навыки. «Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал игрой в карты. И вот что я узнал: карты — это тактика и стратегия, аналитический склад ума, практический подход и способность побеждать», — сказал Ахметов. А его друг народный депутат Сергей Тарута, тоже некогда подвизавшийся в роли одного из богатейших украинцев, подтвердил, что первый настоящий успех Ахметова был за карточным столом. «Он был одним из пяти-шести лучших игроков в карты Советского Союза и ездил на соревнования», — поведал WP Тарута.

● Еще Ахметов рассказал, что его личность сформировало тяжелое детство. «Я родился в бедной семье, практически не удовлетворявшей свои самые необходимые потребности. У нас была квартира на 20 квадратных метров, где мы жили вчетвером и спали на полу. Была угольная печь, которую мы топили утром, а туалет был на улице… Моя жизненная философия — это философия моего бизнеса: я ненавижу бедность и страдания людей. Желаю удачи себе и другим. Я хочу видеть людей счастливыми», — рассказал украинский миллиардер № 1.

Как видно, война обнажает людей. Порой во всех смыслах обнажает:

● Скандал с пятыми точками Пятого. Журналистки 5 канала (принадлежит Петру Порошенко) снялись в стиле ню (с элементами военного снаряжения) для благотворительного календаря Без цензуры. Цель — собрать 1 млн грн на покупку раций для украинских военных. В акции приняли участие 12 представительниц команды телеканала, как ведущие, так и те, кто в кадре не работает. На страницах календаря их лиц не видно, но на последней все они появляются. Сейчас итоговый продукт продают на аукционах.

Общественные организации и медийщики выступили с коллективным заявлением, в котором осудили идею. Они назвали акцию «полной дискриминационных и сексистских нарративов». «Это нивелирует работу, которую делают медиа и гражданское общество для того, чтобы женщин в Украине, в том числе военнослужащих, не воспринимали как сексуальный объект», — сказано в заявлении. Его авторы просят уполномоченную по вопросам гендерной политики, омбудсмена по правам человека и Комиссию по журналистской этике оценить законность и этичность действий 5 канала.

И для финала:

● Зеленский — бывший комик, который меняет Европу. Авторитетное американское издание Politico опубликовало рейтинг, назвав Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы 2022 года. Редакция отметила, что Европа меняется, как и понятие — что такое быть европейцем. Это «в значительной степени происходит благодаря украинскому комику, ставшему президентом».

«Только посмотрите, как победившие на выборах европейские лидеры мчатся в Киев, чтобы сфотографироваться с торжественным 44-летним мужчиной в его теперь культовой оливково-зеленой футболке. Политики стремятся, чтобы их заметили рядом с ним», — написало Politico. Журналисты подчеркивают, что Зеленский смог убедить Европу, что ее будущее связано с Украиной. Зеленский «заставил Европу делать то, что он хочет».

В рейтинг также попал кремлевский диктатор Путин в категории неудачника года, премьер Венгрии Виктор Орбан (внутренний враг Европы) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (темная лошадка Европы).

Politico составило свой рейтинг «на основе экспертных знаний и представлений своих журналистов, а также влиятельных людей, с которыми они общаются».

● Герой Karaya. Пилоту Воздушных сил ВСУ Вадиму Ворошилову с позывным Karaya присвоили звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда. 12 октября он отвел неисправный самолет от Винницы и успешно катапультировался. В этот день летчик сбил пять дронов и две крылатые ракеты, но его МиГ-29 получил тогда повреждения.

Также звание Героя Украины с вручением ордена Золота Звезда получили еще четверо украинских военных: полковник Алексей Майстренко; подполковник Владимир Потешкин; подполковник Владимир Веснин; полковник Николай Чумак.

И еще:

● Российско-советского в Киеве стало меньше. Киевсовет переименовал еще 32 улицы, названия которых были связаны с СССР и страной-агрессором Россией. В частности, бульвар Дружбы Народов стал бульваром Николая Михновского, основателя украинской армии, а улица Кутузова — летчика Ивана Кожедуба. «Мы должны избавиться от символов и названий, связанных со страной-агрессором, убрать старые советские и российские названия из столицы Украины навсегда. Россия не имеет никакого права на оккупацию нашей территории, нашей культуры, на переписывание нашей истории», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным КГГА, в Киеве переименовали уже 237 городских объектов.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.