Чуда больше нет. Что происходит с Германией 5 июля, 18:37

В стране случился первый торговый дефицит, который всех сильно напугал. Чем это обернется для Украины?

Вы удивитесь, но именно Германию сейчас называют new sick man of Europe (самым больным человеком Европы). Раньше это были Греция, Италия и даже Британия.

Произошло невероятное событие — в Германии случился первый торговый дефицит (в мае). Пока небольшой — всего 1 миллиард евро — но очень сильно всех напугал.

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Вот как (оказывается) была построена бизнес-модель Германии как страны:

1) Покупаешь очень дешевые нефть и газ из России.

2) Используешь их как сырье для производства разных крутых штук в химической промышленности или, как энергию в других отраслях.

3) Экспортируешь все, что получилось в Китай.

4) Профит!

Политиков и народ не беспокоило, что зависимость от двух таких авторитарных режимов — опасна. Германия зависит от России, примерно, на целую треть своего общего потребления энергии. Теперь они с этой иглы пытаются соскочить.

Что касается Китая — то тоже все непросто. У немцев была идея (смешная на мой взгляд): «Если мы будем много торговать с Китаем, то они поймут, как здорово устроен капитализм и демократия, и будут меняться в правильную сторону!» Даже назвали этот подход: Wandel durch Handel — Change Through Trade — Трансформация посредством торговли.

Но Китай просто торговал, «заимствовал» технологии, а меняться не собирался.

И теперь, когда Германия серьезно критикует всякие проблемы в Китае — типа свободы слова, ситуацию с уйгурами (где вроде бы есть реальные концлагеря) — то разбогатевший Китай реагирует санкциями на немецкие компании.

Ну и Китай, конечно, еще и сам себе в ногу выстрелил своей политикой zero-COVID, остановив целые заводы и города.

Короче — немецкое чудо вдруг перестает быть чудом.

И в этот момент Украина приходит и говорит: «Мне надо очень много денег!» Трудно представить, что эта просьба найдет понимание среди немцев, где перестала расти экономика, торговый дефицит и инфляция около 10%. И что же нам ответят? Переживаю!

Текст опубликован с разрешения автора

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