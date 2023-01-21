Беспроигрышная комбинация. Что изменится для Украины, если она получит Leopard, Bradley и Marder 21 января, 07:13 Эксклюзив NV Германия и США недавно объявили, что направят в Украину боевые машины пехоты (БМП) Marder и Bradley (Фото:REUTERS)

Это обеспечит безопасность Украины, а значит, и Европы, на протяжении всего следующего десятилетия

Когда тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предстал перед Комитетом по обороне Палаты общин в ноябре 2021 года, чтобы защитить сокращение вооруженных сил своего правительства, он заявил, что «старым концепциям ведения крупных танковых сражений на территории Европы пришел конец». Председатель комитета Тобиас Элвуд отметил, что именно танки сосредоточивались на границе России с Украиной, в то время как Великобритания сокращала собственный флот.

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Чуть более года спустя ожесточенные танковые бои в Украине в течение 11 месяцев конфликта, похоже, подтверждают опасения Элвуда. В течение некоторого времени Украина умоляла союзников о дополнительных и более совершенных системах вооружений, таких как дальнобойная артиллерия и авиация.

Но первое место в этом списке занимают основные боевые танки (ОБТ). Танки с их мощными орудиями, скоростью и тяжелой броней обеспечивают несокрушимую силу и скорость, необходимые для захвата. До сих пор, за исключением нескольких подаренных Польшей и Чехией советских танков Т72, (но модифицированных чешскими и польскими инженерами соответственно), из стран НАТО ничего не поступало.

Но 16 января ситуация изменилась, когда министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о передаче 12 из 227 британских танков Challenger 2.

Россия потеряла около двух третей танков

Они очень эффективны и превосходят большую часть того, что может выставить Россия. Но пока их будет слишком мало, чтобы получить существенное преимущество.

Украинские запасы ОБТ, вероятно, будут увеличены, если Германия в результате даст добро на поставку в Украину танков Leopard, принадлежащих Польше и Финляндии, но произведенных в Германии. Это приведет к тому, что несколько других стран последуют их примеру.

Относительно старые варианты Leopard 2 A4, которые могут получить украинцы, не являются победителями войны, особенно в том количестве, в котором, они, вероятно, будут переданы. Но, что более важно для безопасности Украины, они представляют собой постепенное изменение в поддержке Запада и шаг вперёд к оснащению Украины все более совершенным снаряжением НАТО.

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