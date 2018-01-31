Черная метка. Когда США введут болезненные санкции

Путин заявил, что в американском списке доклада Минфина США – "все русские", мол, туда включены предприятия, а это трудовые коллективы, простые люди и т.д.

На самом деле, это в путинском списке – все украинцы, потому что нет украинской семьи, которую бы не затронула российская агрессия, кто бы не потерял близкого человека, друга, родственников или имущество. Тысячи убитых, десятки тысяч раненых, украденные предприятия и территории, искалеченные люди, подорвавшиеся на минах дети, уничтоженные здания, изуродованные судьбы, разбитые дороги, сотни тысяч переселенцев, уничтоженная экономика, разбитые семьи, миллионы людей с серьезными психологическими проблемами, потому что война не проходит бесследно для психики. И санкционный список – это малая цена за развязанную войну и агрессию. Цена за преступления против Украины должна только расти.

Официальные представители США подчеркивают, что это всего лишь доклад и только списки – и пока не усиление санкций. Но от "только доклада и списков" уже колотит российский истеблишмент, потому что это черная метка, знак, что в приличном обществе их сторонятся.

От "только доклада и списков" уже колотит российский истеблишмент

В то же время США оставляет возможности для диалога, четко демонстрирует, что теперь мяч на стороне РФ. Выполнение Минских соглашений, прекращение агрессии, освобождение украинских заложников и политзаключенных, прекращение финансирования боевиков и поддержки так называемых "республик", возвращение Донбасса и Крыма, введение миротворческой миссии ООН на оккупированные территории для принуждения к миру – вот чего ожидает Вашингтон от Москвы. Если же Кремль выберет путь эскалации – то включат болезненные санкции. Выбор за Кремлем. Интересно, что сейчас думают окружение Путина, хорохорящееся, что чихать хотело на санкции.

А тем временем другие международные структуры и институты, в первую очередь европейские, пока не готовы к ужесточению санкций и выступают за политику умиротворения.

Опубликовано с разрешения автора

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