Дрон-камикадзе Герань-5, он же иранский Karrar. Паникуем или нет?

Итак, Россия впервые применила реактивный дрон-камикадзе Karrar, который российские оккупанты обозвали Герань-5.

Сразу отмечу, это было испытательное применение, которое не означает, что эти дроны завтра полетят по Украине в количестве 1 000 каждую ночь. И, в некотором смысле, я более чем уверен, что вражеское командование не останется в особом восхищении от этих дронов и вот почему.

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Прежде всего, Karrar/Герань-5 оснащается боевой частью массой 90 кг, что сопоставимо с Shahed-136, который в вопросах производства и уже налаженных технологических линий, куда более массовый и, что немаловажно, дешевый элемент террора, нежели вот эта вот Герань-5.

Далее, Karrar/Герань-5 имеет дальность полета до 1000 км. С учетом того, что у Shahed-136 дальность полета превышала 2 200 км в некоторых модификациях, выглядит это как-то блекло, не так ли?

Стало известно о том, что Karrar/Герань-5 оснащается 12-элементной Кометой. Если кто не в курсе, то на Shahed-136 блоки управления полетом B-101, или навигационные модули Комета, в комплексе с блоком спутниковой навигации Б-105, которые так же используются в российских БпЛА Орлан-10, Форпост-П и так далее, устанавливались уже с 2022-го года. Технологический прорыв, ага!

Это Полярная звезда для любых средств поражения

Кроме того, Karrar/Герань-5 обладает трекером на базе микрокомпьютера Raspberry и модемом 3G/4G, а также реактивным двигателем Telefly. Хорошо, а что до маневренности при аэродинамической схеме такого средства поражения? Важным аспектом остается реактивный ускоритель, оставляющий куда больший тепловой след, нежели стандартный. А о чем это говорит? Это говорит о Полярной звезде для любых ракетных и не только средств поражения.

Средство фиксируется и сопровождается с таким силовым агрегатом намного раньше и намного лучше сбивается на его скоростях и крайне низких маневренных показателях, нежели даже то, что было до того.

Особое внимание на то, что якобы эти дроны могут спускаться с штурмовиков Су-25, с целью увеличения дальности и снижения стоимости применения. А в чем стоимость применения?

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Примерная стоимость одного часа полета штурмовика Су-25 (операционные расходы, топливо, техобслуживание, износ техники и т. д. ) это ≈ 7 млн рублей, или около 55 тысяч долларов. То есть, среднестатистическая стоимость производства Shahed-136 в Алабуге. Полет штурмовика, который россия не способна больше производить. А их ресурс давно уже изношен до предела и их эксплуатируют на грани катастрофы.

Очень интересно, не так ли? Для тех, кто умеет считать, сравнивать, анализировать и делать выводы.

Karrar/Герань-5 — это эксперимент. Если российские оккупационные войска на них перейдут, ну и ладно. Ресурсные затраты возрастут в разы, а эффект террора снизится пропорционально.

Не рефлексируйте. Анализируйте.

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Текст опубликован с разрешения автора