У Пентагона сверхсекретные планы по Украине 10 февраля, 18:35

Чем жила страна 10 февраля 2023 года

● 14-я массированная атака врага. После ночной атаки дронов в ряде регионов Украины утром 10 февраля Россия провела новую ракетную атаку. Зафиксированы пуски несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков. По всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась три с половиной часа — почти до 12:00.

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Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о попадании в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуре в шести областях. Известно о «прилетах» по энергообъектам в Харькове, Запорожье, Хмельницком, где ситуация с энергоснабжением самая сложная. Однако цельность энергосистемы Украины удалось сохранить.

В Киеве обломки ракеты повредили дом, два автомобиля, электросети. Работу ПВО кроме столицы и Киевской области фиксировали также во многих регионах Украины: Винницкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской областях.

● После этого по всей Украине еще дважды объявляли воздушную тревогу.

● В ночь на 10 февраля РФ ударила по Запорожью, было зафиксировано 17 взрывов. Под обстрелы попали объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, враг попал дроном Shahed в объект критической инфраструктуры в Хмельницкой области и осуществил массированную ночную атаку на Днепропетровскую область (использовали дроны Shahed и ракеты).

● В результате ночных и дневных обстрелов РФ пострадали четыре ТЭС ДТЭК Энерго.

● Во время ночной и утренней атак Россия совершила 71 пуск крылатых ракет типов Х-101, Х-555, Калибр. Из них Воздушные силы ВСУ и другие составляющие Сил обороны уничтожили 61 крылатую ракету врага (а также 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131).

● Ракеты из РФ нарушили границу НАТО. Во время утреннего массированного удара РФ по Украине в воздушном пространстве страны — члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты Калибр совершили пересечение государственной границы Украины с Молдовой. «Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств», — написал он.

● «Несколько российских ракет прошли в воздушном пространстве Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не узнает никаких границ, — заявил Владимир Зеленский. — Очередное доказательство того, что защита Украины — защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты — это вызов НАТО, коллективной безопасности».

● Главное направление — Луганщина? Привлечение новой российской техники в направлении Кременной (Луганская область) доказывает, что именно здесь РФ пытается развернуть большое наступление. Однако стремление Кремля избежать полной военной мобилизации экономики не отвечает военным амбициям РФ. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 9 февраля.

● Российские оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Об этом сообщил Генштаб ВСУ утром 10 февраля.

● Горячие места Донбасса. Войска РФ продвинулись в районе Бахмута, но понесли большие потери под Угледаром во время своих наступательных операций. Об этом сообщило в Twitter Минобороны Британии. По данным разведки, на северной окраине Бахмута наемники ЧВК Вагнера продвинулись на 2−3 км к западу, контролируя местность вблизи основной трассы М-03, ведущей в город.

На юге русские подразделения продвинулись к западу от Угледара. «Однако российские части, вероятно, понесли большие потери в районе Угледара, поскольку в бой были брошены неопытные подразделения. Российские войска, вероятно, бежали и бросили по меньшей мере 30 практически невредимых бронемашин в одном инциденте после неудачного штурма», — добавили британцы.

О событиях под Угледаром написал даже российский террорист Стрелков-Гиркин:

● Разгром оккупантов под Угледаром. Российские войска понесли катастрофические потери под Угледаром и Авдеевкой Донецкой области. Их наступательные действия завершились полным поражением и отказом некоторых батальонов продолжать воевать. Об этом написал один из бывших вожаков ДНР Игорь Гиркин.

По словам «Стрелкова», ставшего в РФ известным военным блогером, российские генералы выдвинули в бой танковые и моторизованные колонны без прикрытия с воздуха и без средств радиоэлектронной борьбы. В результате «ошибок, которые делались раньше» наступление закончилось разгромом.

«Часть техники была уничтожена ударами ПТКР (запускались из высотных домов Угледара), часть — расстреляна артиллерией противника, стреляющего исключительно точно. Потеряно более 30 единиц бронетехники, потери „двухсотых“ только у танкистов — многие десятки. Морпехов, спецназовцев и мотострелков погибло еще больше. И — самое главное — все эти потери оказались „односторонними“ — украинские войска расстреляли атакующих „как в тире“, нанести им встречные потери наши бойцы не смогли», — отметил Гиркин.

Террорист подчеркнул, что российские военачальники также безрезультатно послали на верную смерть и потеряли две роты штурмовой пехоты под Авдеевкой. По словам Гиркина, российских солдат не прикрыла артиллерия, они даже не были снабжены бронетехникой. «В общем, на этом и закончилось широко анонсированное в сети «наступление российской армии на всем Донецком фронте», — добавил он.

● Вражеские потери. В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 730 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения потери РФ составили 135 740 военных. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ по состоянию на утро 10 февраля.

Кроме того, врагу сожгли или обезвредили: танков — 3258 (+3 за сутки), боевых бронированных машин — 6471 (+3), артсистем — 2251 (+7), РСЗО — 463 (+0), средств ПВО — 233 (+1), самолетов — 295 (+0), вертолетов — 286 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1970 (+3) и многое другое.

● Вчера, возвращаясь в Украину из европейского турне, президент Владимир Зеленский встретился в Жешуве с польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры общались более двух часов. В частности, они обсудили формирование повестки дня перед ближайшим саммитом НАТО в Вильнюсе. «На следующей неделе Анджей Дуда встретится с генеральным секретарем НАТО, поэтому этот обмен мнениями и информацией между президентами Польши и Украины в контексте этих мероприятий очень важен», — заявили в канцелярии польского лидера.

● Самолеты Украине «не полезны»? Президент Франции Эммануэль Макрон (после вчерашнего общения с Владимиром Зеленским) заявил, что истребители Украине «ни в коем случае» не поставят «в ближайшие недели». По его словам, нужно отдавать приоритет более «полезным» и «быстрым» разновидностям оружия. Снабжение боевых самолетов, по его мнению, «сегодня не отвечает потребностям». К более «полезным» и «быстрым» вооружениям Макрон отнес французские самоходные гаубицы Caesar и систему ПВО среднего радиуса действия MAMBA.

● Нидерланды получили от Украины запрос на истребители F-16, но решения по нему пока нет.

● Премьер Италии Джорджия Мелони убеждена, что страны, которые помогают Украине, приближают мир в Европе. Таким образом, она ответила на критику ее решения продолжить поставки оружия в Украину. «Те, кто говорит, что Украине нельзя помогать, действуют против суверенитета и свободы нации», — сказала Мелони. Также премьер выразила надежду, что ее страна сможет объявить в ближайшие дни о своей готовности передать Украине (совместно с Францией) систему противоракетной обороны SAMP-T.

● Президент Владимир Зеленский вчера, во время саммита в Брюсселе, попросил Швецию предоставить истребитель Jas 39 Gripen. Премьер Ульф Кристерссон заявил, что увеличение поддержки Украины вооружениями в виде таких истребителей не является вариантом. Он также пояснил, что в Швеции мало таких истребителей. Кроме современных самолетов, Зеленский попросил предоставить еще ракеты дальнего радиуса действия, боеприпасы и артиллерию.

● Украинские военные используют данные, представленные или подтвержденные Пентагоном, для подавляющего большинства ударов с использованием ракетных систем, предоставленных США, пишет The Washington Post. Этот процесс должен дать Вашингтону уверенность в том, как будут использоваться комплексы большей дальности при их передаче ВСУ.

● Между тем министр обороны Алексей Резников намекнул, что в будущем ВСУ могут получить боевые корабли.

● Пентагон имеет сверхсекретные планы по Украине. Пентагон призывает Конгресс США возобновить финансирование двух сверхсекретных программ в Украине, приостановленных перед вторжением России в прошлом году. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников. В случае одобрения, этот шаг позволит американским подразделениям специальных операций привлекать украинских оперативников для наблюдения за перемещениями российских войск и противодействия дезинформации.

WP написала: эти программы могут возобновиться уже в 2024 году, хотя остается непонятным, позволит ли администрация Джо Байдена вернуться в Украину американским военным, или они попытаются сделать это из соседней страны.

И наконец:

● Народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Олег Волошин получил подозрение в государственной измене от СБУ. Сейчас он скрывается за границей.

● Большие обыски на таможнях. СБУ и Госбюро расследований (ГБР) провели обыски в центральном офисе Государственной таможенной службы и восьми региональных таможнях: Волынской, Львовской, Житомирской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ровенской и Закарпатской.

Правоохранители работают на отдельных участках госграницы и в пунктах пропуска, чтобы «прекратить незаконную деятельность и ликвидировать контрабандные схемы». Также в СБУ говорят, что заблокировали деятельность около 50 фирм, помогавших таможенникам реализовывать теневые схемы. По предварительным оценкам ГБР, сделки на таможне ежемесячно вымывают из госбюджета ориентировочно до 10 млрд грн, или треть от того, что должно собирать учреждение.

1 февраля Кабмин уволил главу Гостаможни Вячеслава Демченко, его первого заместителя Александра Щуцкого, а заместителя Руслана Черкасского отстранили от исполнения обязанностей.

● ГБР и СБУ провели обыски у Игоря Котвицкого, народного депутата 8 созыва, — об этом сообщили источники в правоохранительных органах. Речь идет о производстве по организации незаконной добычи полезных ископаемых, что нанесло значительный ущерб государству.

В сообщении ГБР (в котором фамилия экс-депутата не упоминается), указано: ущерб, который тот нанес государству в период с 2003 по 2022 год, может достигать сотен миллионов гривен. Нардеп действовал по предварительному сговору с должностными лицами НАК Надра Украины, Держгеонадра, ООО Сахалинское и коммерческими структурами, рассказали правоохранители.

● Котвицкого, как написала УП, называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. В 2022 году его жена Анастасия Котвицкая (Кучер) вывезла за границу миллионы долларов в чемоданах. В июле 2022 года СБУ сообщала, что ее сотрудники расследуют факты незаконного перемещения через государственную границу большого объема наличных средств ($28 млн и 1,3 млн евро).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.