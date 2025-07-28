Потери врага снижаясь… растут. Что происходит на фронте

В 2024 году я отмечал, что российские оккупационные войска в 2025 будут воевать преимущественно пехотой, поэтому мы должны будем сосредоточиться на смене тактики ведения боевых действий с упором на повышение потерь врага в людском ресурсе. И, казалось бы, именно по такому мы сценарию мы и шли, но… нет.

Реклама

Адаптивности к новой тактике врага так и не произошло и, начиная с марта месяца, враги демонстрируют все меньшие и меньшие показатели потерь. Если в марте их потери составили 41 160, то в апреле это уже было 36 260, в мае — 35 370, июне — 32 420, а за июль пока 27 350, что так же говорит об отсутствии рекорда потерь в этом месяце.

Но на фоне этой пессимистичной картины, есть обстоятельство, которое уже вынуждает военное командование РФ давить на Путина в вопросах объявления всеобщей мобилизации, из-за… нехватки людского ресурса.

Дело в том, что в российских оккупационных войсках кардинальная диспропорция в возвратных и невозвратных потерях. Как известно, зачастую, раненых всегда больше, чем погибших и соотношение бывает 1 к 3, 1 к 5, 1 к 7 и и далее. Но, уникальность российских войск в том, что у них в 2025 пропорция ровным счетом, обратная — в лучшем случае на 3 погибших 1 раненый, а то и хуже.

В лучшем случае на 3 погибших 1 раненый

Например, если раньше, при потерях 40 тысяч, примерно 50%, а то и больше, это были раненые и из них около 25% (в среднем до 5 тысяч) это легкораненые, которые уже в следующем месяце могли вернуться в строй, и компенсировать потери, дополнив мобресурс, то сейчас этот показатель составляет в лучшем случае до 1 тысячи. В свою очередь, добровольная мобилизация также демонстрирует снижение, ежемесячно около 10%, отчего подразделения Следкома РФ устроили настоящую охоту по России на мигрантов, получивших российский паспорт. Но и этой травли недостаточно, чтобы компенсировать возникающую из-за растущих невозвратных потерь дыру.

Таким образом, враги выходят в стадию, когда, казалось бы, им удалось снизить общее количество потерь на 20−25%, при постоянном наступлении, но при этом, невозвратные потери (убитые) выросли в 2−3 и более раз!

Вот примерно так сейчас выглядит картина у врага, который до старта осенне-зимней фазы наступления 2025−2026 должен будет принять решение по мобилизации. В свою очередь, у нас так и не утрачена возможность, по проведению мероприятий для повышения уровня их потерь, хотя бы до следующей фазы наступления.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора