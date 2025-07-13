Европейские налогоплательщики не должны оплачивать защиту Украины и финансировать ее восстановление — это политически и морально неприемлемо

Аргумент затрат. Война длится три с половиной года, и мы знаем цену поддержки Украины и ее защиты Европы. Это около $100 млрд в год на продолжение войны, и, вероятно, $150 млрд в год, чтобы помочь Украине победить. Европа покрывала две трети расходов, но после прихода к власти Трампа в США все расходы перекладываются на нее. Расходы на восстановление сейчас приближаются, вероятно, к $1 трлн.

Справедливо ли это, чтобы европейские налогоплательщики покрывали полную стоимость финансирования Украины, когда мы имеем $330 млрд российских налогоплательщиков (виновников), лежащих в западных юрисдикциях?