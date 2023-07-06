Один важный момент. Что является главным источником средств для восстановления 6 июля, 16:14

Меня не покидает мысль, что все многочисленные конференции, форумы, сообщения, статьи, телеэфиры о восстановлении Украины оставляют без внимания одну важнейшую истину

Главным источником средств на восстановление любой страны после любой войны являются частные инвестиции. Внутренние и иностранные.

А не гранты, не кредиты, не техническая помощь, не «план Маршалла».

Видео дня

План Маршалла мне напоминает бизнес-ангелов в стартап-индустрии. Эти люди дают вам небольшие деньги в самом начале, когда вам больше всего нужно, а еще ничего нет. Эти деньги позволят вам преодолеть «долину смерти». А еще это дает вам знак качества, признание, что достойные люди в вас поверили, что вы достойны внимания. Но надолго этого не хватит. И только потом придут настоящие деньги — от инвесторов.

Слово «инвестиции» отсутствует в лексиконе наших политиков и общественных активистов, когда речь идет о восстановлении Украины. А это 90% с лишним всех средств.

И это не про инвестнянь. Потому что инвестняни — это про специальный режим. А инвестиции любят отсутствие специальных режимов и одинаковые прозрачные правила для всех.

И это не про инвестнянь. Потому что инвестняни —это про специальный режим



Инвестиции любят не свободные экономические зоны, а когда свободной экономической зоной является вся страна.

Поскольку в лексиконе нет слова «инвестиции», то выпадает огромный смысловой пласт. Вследствие этого в лексиконе не хватает также следующего: верховенство права, защита собственности, предсказуемость государственной политики, экономическая свобода, свободные рынки, простота и прозрачность налоговой системы, невмешательство государства в предпринимательскую деятельность, доступное кредитование, инновации.

Ошибка на первом шаге быстро заводит на тупиковые тропинки. Потом будем обвинять правительства союзников и международные организации, что дали мало денег.

Пока слова частные инвестиции не будут написаны большими буквами вверху каждого слайда правительственных планов и презентаций, мы будем там же, где и сейчас.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV