Семь стран ЕС контролируют 90% российских активов. Кто лидер? 30 ноября, 12:40

Большинство имущества принадлежит ведущим странам континента

Тема российских активов во всем мире должна быть одной из наиболее приоритетных для работы украинского правительства. В предыдущей колонке рассматривал пример Канады: страна уже приступила к процессу, которым должна закончиться передача российских средств в пользу Украины. Причем, в вопросе юридических механизмов Канада с отрывом первая.

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Но большинство российских активов за границей сосредоточены все же не в Канаде. Долгие годы Европа становилась для состоятельных россиян (в том числе из путинского окружения) местом инвестиций, больших сделок и отдыха с собственными виллами, яхтами и автомобилями. Следовательно, по информации издания Politico, ЕС заморозил российские активы на 68 млрд евро.

Большинство из них (около 90%) приходятся на 7 стран Евросоюза: Бельгию, Францию, Германию, Италию, Люксембург, Ирландию и Австрию. Рассмотрим самые интересные кейсы.

Бельгия заморозила больше всего российских активов

По информации Федеральной государственной службы финансов Королевства Бельгия, в стране заморожено 50,5 млрд евро российских средств, на которые были наложены финансовые санкции ЕС после полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины. Эти средства включают все виды финансовых активов (средства на банковских счетах и ценные бумаги), которыми владеют 1229 физических лиц и 110 юридических лиц (в это число входят российские политики. Среди которых: Сектор государственных финансов и финансового регулирования экономики относится к федеральной компетенции и подчиняется общей политике ЕС в данной сфере. Таким образом, на территорию Бельгии распространяется действие всех восьми пакетов экономических санкций в отношении России, включая блокирование/замораживание российских активов

Тема российских активов по всему миру должна быть одной из самых приоритетных

Судя по публичной информации, Королевство Бельгия довольно динамично включается в розыск и замораживание российских активов. Если взять общую цифру в 68 млрд евро, то почти 75% приходится именно на Бельгию. Это может быть хорошим бонусом для удовлетворения потребностей ВСУ или восстановления нашей страны.

Среди подсанкционных россиян в Италии: олигархи, пропагандист и известный спортсмен

На ноябрь 2022 г. органами Финансовой гвардии Италии арестовано или заблокировано имущество физических и юридических лиц, вошедших в санкционные списки ЕС, совокупной стоимостью 1 651,5 млн евро. Аресты наложены на объекты недвижимости, яхты, автомобили, а также подлежащие подсанкционным лицам компании или доли в их капитале.

Кто попал под санкции?

Алишер Усманов — приближенный к Путину олигарх может забыть о собственности на 83 млн евро, а именно: ряд объектов недвижимости, расположенных в Golfo di Pevero (провинция Ардзакена, Сардиния), земельные участки и виллу под названием «Sa Piantesa», а также ряд итальянских и иностранных компаний, 9 объектов недвижимости в г. Romazzino (провинция Ардзакена, Сардиния) и 27 автомобилей.

Пропагандиста Соловьева могут навсегда лишить двух комплексов недвижимости, расположенных в провинции Комо (Como) стоимостью 7,5 млн евро, а также двух автомобилей марки Мерседес. Все это уже под арестом.

Дмитрий и Никита Мазепины: первый — олигарх и глава Уралхима, второй (его сын) — экс-пилот престижной Формулы-1. Под ограничение попал комплекс недвижимости, находящийся в г. Ардзакена (Arzachena, Сардиния) стоимостью 105 млн.

Также мне стало известно, что под ограничительными мерами в Италии оказались Олег Савченко, Геннадий Тимченко, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Петр Авен, Эдуард Худайнатов и компания VEB.RF. (Внешэкономбанк).

Достаточно перспективный список россиян, но его точно следует расширять. Италия — один из любимых краев российских олигархов, где, по всей вероятности, могло быть еще больше российских крупных владельцев недвижимости.

Германия не спешит помогать Украине санкционно

По информации немецкой стороны, по состоянию на ноябрь 2022 года в ФРГ арестовано 5 млрд евро российских активов, в которые входят банковские счета, яхты, авто, доли в предприятиях, недвижимость, земельные участки и образцы искусства.

Вопрос разработки правового механизма, необходимого для легальной конфискации российских активов с целью дальнейшей их передачи Украине, прорабатывается централизованно на уровне ЕС.

Люксембург может стать неожиданно крупным партнером Украины

Согласно информации Министерства финансов Великого Герцогства Люксембург по состоянию на сегодняшний день в Люксембурге заблокировано 5,5 млрд евро российских активов, находящихся в собственности 90 физических лиц и 1100 юридических лиц. В основном это банковские активы, ценные бумаги и доходы от операций с недвижимостью.

Это чрезвычайно существенная цифра, как для сравнительно небольшого по площади Люксембурга (2500 километров, что более чем втрое меньше Черновицкой области — наименьшей в Украине). Маленькой помощи не бывает, а если она еще и может быть столь значимой, то нашим представителям парламента, правительства и дипломатического корпуса точно не стоит медлить с более тесными связями с представителями Люксембурга.

Франция не разглашает имен российских владельцев активов

Согласно французскому законодательству, заблокированные материальные активы публикуются для общего доступа, но без указания личных данных владельца:

По информации, обнародованной главой Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) Министерства экономики и финансов Франции Гийомом Валет-Валлом, объем замороженных во Франции финансовых и нефинансовых активов российских частных лиц составляет около 1,2 миллиарда евро по оценочной стоимости на момент оформления договора купли-продажи. Таким образом, реальная ценность заблокированных активов может отличаться в большую сторону в несколько раз.

По информации представителей Министерства экономики и финансов Франции, общая сумма заблокированных суверенных и частных активов Российской Федерации составляет около 23,7 млрд евро. Вместе с тем, более подробная информация не подлежит разглашению.

Думаю, что такой порядок цифр во Франции относительно российских активов не окончательный.

Резюмируя: спасибо коллегам-парламентариям и ответственным за санкции службам во всех странах-партнерах, которые разыскивают российские активы и замораживают их. Пока самое главное достижение состоит в том, что страны ЕС понимают важность блокирования ареста российского имущества и наложения санкций на активы. Мы должны работать дальше, чтобы весь российский капитал из-за границы быстрее направлялся в Украину. Будет чем выгонять врага с нашей земли и восстанавливать все, что повредили или уничтожили россияне.

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