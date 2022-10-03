Тогда Путин стал популярен в РФ. Могут ли повториться взрывы квартир 1999-го в 2022 году? 3 октября, 12:17 Эксклюзив НВ

Аналогичный сценарий в более широком масштабе может произойти сейчас

Одним из возможных сценариев эскалации в ближайшие недели или месяцы является повторение, в более крупных масштабах, секретной спецоперации взрывов квартир в 1999 году, которые принесли Путину его первое президентство в 2000—2004 годах.

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В сентябре 1999 года ФСБ взорвала четыре жилых дома в Москве, Волгодонске и Буйнакске, в результате чего погибло около 300 российских граждан.

Обвинив в этих злодеяниях северокавказских террористов, до тех пор неизвестный, недавно назначенный премьер-министр России Владимир Путин начинает Вторую чеченскую войну. В течение нескольких недель Путин становится самым популярным политиком России, которым россияне восхищаются за его решительность и мужественность.

Аналогичный сценарий в более широком масштабе может произойти сейчас: первая атомная бомба в возможной ядерной войне России против Украины может взорваться не на контролируемой Киевом территории, а на контролируемой Москвой.

Он начинает в Украине кампанию выжженной земли

При этом, как и в 1999 году, могут погибнуть многие российские граждане. На этот раз такая диверсионная операция может потребовать не сотен, а тысяч или даже десятков тысяч жертв. Такой взрыв или другое массовое убийство может произойти на этот раз не в самой России, а на недавно аннексированных Россией украинских территориях.

После кажущегося нападения с применением ОМУ на Россию Кремль обвиняет Украину в ядерной, химической или биологической эскалации.

Как и в 1999 году, население России объединяется вокруг правительства, поддерживает решительный ответ Москвы и суровое наказание нападающих.

На фоне всеобщего возмущения Путин получает возможность применения оружия массового уничтожения против Украины. Он начинает в Украине кампанию выжженной земли, отчасти похожую на ту, что была в Чечне тридцать три года назад, но на этот раз с использованием ОМУ.

Как и в 1999 году и после, он прославляется в России как решительный мститель за невинные русские жертвы, убитые в результате злобного нападения неблагодарного народа славной бывшей империи.

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