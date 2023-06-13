Лозунг дня: помогайте наступающим или молчите 13 июня, 18:52

Чем жила страна 13 июня 2023 года

● Шесть пунктов, за которые идут бои. По состоянию на утро 13 июня ВСУ вели бои в районе шести населенных пунктов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram. По ее словам, речь идет о четырех направлениях: Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении; Марьинка (вблизи Донецка); Ягодное на Бахмутском направлении; Веселое на Лиманском направлении.

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Маляр уточнила, что за минувшие сутки Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м, на Торецком направлении — на 200 м, на Бердянском направлении — от 0,5 до 1 км. «Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе», — резюмировала она.

● Оборонительная атака. На Бахмутском направлении ВСУ продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он напомнил, что, по данным Минобороны Великобритании, РФ теряла по солдату за каждые 48 см территорий в Бахмуте. «Силы обороны продолжают оборонительную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах», — написал он в Telegram.

● Наступление разворачивается. Украинские военные имеют успехи на Бердянском, Бахмутском и Торецком направлениях. Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, в ходе ведения наступательной операции войска ударной группировки Сил обороны за минувшие сутки продвинулись на Бердянском направлении (к югу от села Великая Новоселка) от 500 м до 1 км, взяв под контроль площадь до 3 кв км. Также украинские бойцы продолжают штурмовые действия на Бахмутском направлении и успешно занимают позиции в районе Берховского водохранилища (севернее Бахмута). Здесь за сутки продвинулись на 250 м, а на Торецком направлении (к югу от Бахмута) — на 200.

«Сейчас на направлениях, где наши войска в обороне, ни одной позиции не потеряно, российские оккупанты совершают активные артиллерийские обстрелы из всего спектра вооружения и наносят авиационные удары», — добавил Ковалев.

● Есть подтверждение по продвижению вперед. Новые территориальные достижения украинских сил в Донецкой и Запорожской областях получают геолокационные подтверждения, тогда как утверждения оккупантов об их попытках контратаковать ВСУ на этих участках фронта пока не получили подтвержденных результатов. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW подтвердили, что вчера ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и достигли успеха. Геолокационные кадры, в частности, указывают на то, что украинские войска достигли определенных продвижений в западной части Донецкой области к югу от поселка Великая Новоселка.

● Помогайте или молчите. Российские оккупанты находятся в обороне и несут значительные потери на Запорожском направлении, рассказал в видеообращении главный сержант 47-й бригады Магура Валерий Маркус (47-я — одна из новых штурмовых бригад ВСУ, которая сейчас действует на юге).

Маркус сообщил, что во временно оккупированный Токмак оккупанты привезли из Запорожского направления более сотни своих убитых. По его словам, всего за несколько дней ВСУ уничтожили полтора десятка вражеских танков, два ТОС-1А Солнцепек и много БМП. «Мы в наступлении, они — в обороне, и они несут потери в разы больше наших», — подчеркнул он.

Главный сержант 47-й бригады объяснил, что в украинской среде сейчас много российской информации о контрнаступлении, и она в основном является ложью. Например, когда россияне заявляли, что якобы в первый день у Украины уже разбита бригада и есть 350 погибших, на самом деле у нас пять погибших.

Маркус заявил, что среди украинских военнослужащих никто не проявляет «малодушие» и призвал поддерживать и помогать бойцам. «Всем этим людям нужна ваша поддержка. Не ведите себя, как шакалы. Не добивайте людей, людям трудно, но они воюют, они выгрызают метр за метром. Помогайте или молчите», — сказал он.

● Минус 216 тыс. оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 216 650 захватчиков. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того, украинцы уничтожили: танков — 3935 (+4 за сутки), боевых бронированных машин — 7642 (+6), артсистем — 3766 (+20), РСЗО — 601 (+0), средств ПВО — 363 (+1), самолетов — 314 (+0), вертолетов — 300 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3309 (+2) и многое другое.

Российские СМИ и ТГ-каналы сообщили о нескольких взрывах в оккупированном Луганске.

● Убит топ-генерал армии РФ? Генштаб ВСУ уточняет информацию о ликвидации начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны на Таврическом направлении Валерий Шершень. «Эта информация уточняется. Я думаю, что будет она обнародована надлежащим образом», — отметил он.

Ранее российская пропаганда сообщила о ликвидации Горячева. Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что если эта информация соответствует действительности, то Горячев — «один из самых высоких военачальников, которые были уничтожены украинскими войсками с начала российского вторжения».

● Уничтожение дамбы Каховской ГЭС существенно изменило географию и рельеф Херсонского участка фронта, рассказали аналитики ISW. В некоторых районах левобережной Херсонщины воды Днепра отбросили российские войска на 10 км, а в целом оккупанты потеряли контроль над территорией, площадь которой достигает почти 380 кв. км.

● Макрон объявил контрнаступление. «Контрнаступление [ВСУ] началось. Оно будет развернуто в течение нескольких недель и даже месяцев. Мы поддерживаем его в тех пределах, которые сами установили», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон хочет, чтобы наступление ВСУ было успешным, чтобы после него «мы могли начать период переговоров в хороших условиях».

● Первые признаки успеха. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наступление ВСУ на оккупированные Россией территории востока и юга Украины показало первые признаки успеха. В интервью USA Today он пояснил, что украинские солдаты постепенно «завоевывают позиции», отвоевав у российских войск несколько небольших городов и сел, и одновременно предостерег от ожиданий быстрых и значительных успехов. «Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было время на укрепление — это достаточно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их — сложная задача», — подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, российские войска, которые встречали сопротивление украинских сил, были плохо оснащены и обеспечены, а также у них не было надлежащего командования.

● Залужный держит тайну. Еще слишком рано говорить о том, куда именно будет направлено контрнаступление Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон уверен, что Украина и в дальнейшем одержит успех в деоккупации своих территорий.

Блинкен заверил, что США решительно настроены максимизировать свою поддержку Украины, дабы она могла достичь успеха на поле боя.

● Будут новые БМП. США предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до $325 млн. В список попадет техника, которая сможет заменить поврежденную и уничтоженную в ходе контрнаступления, сообщил Голос Америки со ссылкой на двух представителей Пентагона. В частности, речь идет о бронетранспортерах Stryker и боевых машинах пехоты Bradley. Также в пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и ракеты для HIMARS. О новой помощи Вашингтон должен объявить сегодня.

● К Абрамсам добавят снаряды с обедненным ураном. Администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить предоставление Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщила The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников. Такое решение приняли после внутренних дискуссий в Белом доме о том, чем оснастить обещанный Украине 31 танк Abrams (их могут передать уже осенью).

Пентагон выступал за то, чтобы вооружить Abrams снарядами с обедненным ураном, которые использует армия США и которые «очень эффективны против российских танков», пишут журналисты.

● Страшная ночь в Кривом Роге. В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге в результате российской ракетной атаки погибли 11 человек: четверо в жилой пятиэтажке, еще семеро — на территории склада частного предприятия. Самому младшему из погибших на складе было 17 лет. 14 июня объявлен днем траура.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщал о 28 раненых в результате ракетной атаки рашистов, 12 из них находятся в больнице, трое из них — крайне тяжелые. Как рассказала руководитель одного из медучреждений города, у раненых ожоги, переломы и резаные раны, у самых тяжелых в их больнице — ожоги 100% и 80% поверхности кожи.

Днем россияне обстреляли Херсон, а также села поблизости — Кизомыс и Белозерку. В Белозерке в результате российского артиллерийского удара в собственном дворе погиб 72-летний священник, также была ранена 76-летняя женщина.

Ночью оккупанты выпустили по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555 и четыре иранских дрона-камикадзе Shahed. По предварительным данным Генштаба, силы противовоздушной обороны сбили десять ракет и один беспилотник. Утром произошла еще одна воздушная атака — в Украину долетела одна ракета, ПВО ее сбили.

● «Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, есть раненые. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается», — написал в ТГ Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога.

● Россия до сих пор не предоставила гарантии безопасности команде ООН, которая планирует отправиться на временно оккупированный левый берег Херсонской области для помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Об этом говорится в заявлении Дениз Браун, гуманитарного координатора ООН в Украине.

● Лукашенко угрожает тем, чего у него нет. Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что может быть только одна причина применения ядерного оружия, которое стране планирует передать РФ — агрессия против Беларуси. «И ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз», — цитирует Лукашенко его пресс-служба. В то же время, по словам диктатора, он якобы хочет избежать ситуаций, когда бы пришлось применить ядерное оружие.

Ранее Путин говорил, что процесс перевозки российского ядерного оружия в Беларусь начнется в июле. Вчера представители Белого дома рассказали, что пока не видят признаков перемещения оружия массового поражения из РФ.

● НАТО остается сложной целью. Президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с польским коллегой выступили за обсуждение гарантий безопасности. Об этом написало немецкое издание Tagesschau.

«Украина ждет четкого сигнала, четкой перспективы присоединения», — подчеркнул президент Польши. И выразил надежду, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, запланированный на середину августа, принесет Украине «свет в конце тоннеля», к которому она стремится.

Однако Шольц заверил, что отдает предпочтение продолжению тесных консультаций по гарантиям безопасности для Украины. «Мы будем продолжать делать это очень интенсивно. Понятное дело, что гарантии безопасности нужны в очень конкретной форме», — сказал канцлер.

В свою очередь, Макрон заявил, что следующее заседание Европейского Совета и предстоящий саммит НАТО будут посвящены обсуждению того, как должно выглядеть будущее коллективной безопасности. Альянс предоставит Украине всю поддержку, на которую она имеет право, подчеркнул он.

13 июня новоизбранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что главным препятствием на пути Украины в НАТО является не Венгрия или негласное «вето» России, а внутренняя дискуссия Альянса.

И напоследок:

● 200 млрд евро для Украины? ЕС разрабатывает детальный план использования замороженных российских активов для восстановления Украины, сообщил CNBS, ссылаясь на высокопоставленного чиновника. Якобы ЕС подтвердил, что активы на сумму более 200 млрд евро и на сумму 20 млрд евро по всему блоку принадлежат российскому Центробанку и частным лицам РФ соответственно. Они были заморожены европейскими властями.

«У нас были довольно длительные дискуссии о том, [как использовать эти активы]. И теперь, я надеюсь, мы сможем вскоре высказать идеи о том, как использовать хотя бы доходы от этих иммобилизованных активов», — заявил CNBC Андерс Анлид из Швеции, который возглавляет дискуссии между 27 государствами-членами ЕС по этой теме.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.