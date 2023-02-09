Чем опасна эпоха ChatGPT 9 февраля, 19:53 Эксклюзив NV

Сообщается, что Microsoft в восторге от ChatGPT от OpenAI, программы искусственного интеллекта, способной генерировать текст

Колонка написана в соавторстве с Саймоном Джонсоном, британо-американским экономистом, профессором Массачусетского технологического института, бывшим главным экономистом МВФ

Видео дня

Воспользовавшись легким доступом к финансированию, за последнее десятилетие компании и венчурные фонды вложили миллиарды в гонку вооружений в области искусственного интеллекта, в результате чего появилась технология, которая может использоваться для замены человека в более широком спектре задач. Это грозит катастрофой не только работникам, но и потребителям, и даже инвесторам.

Проблема для работников очевидна: сократится количество рабочих мест, требующих сильных коммуникативных навыков, и, следовательно, количество хорошо оплачиваемых должностей. Уборщицы, водители и некоторые другие работники физического труда сохранят свои рабочие места, но все остальные должны испугаться. Подумайте об обслуживании клиентов. Вместо того чтобы нанимать людей для взаимодействия с клиентами, компании будут все больше полагаться на генеративные ИИ, такие как ChatGPT, чтобы успокоить разгневанных абонентов умными и утешающими словами. Меньшее количество стартовых должностей будет означать меньшее количество возможностей для начала карьеры — продолжение тенденции, запущенной более ранними цифровыми технологиями.

Потребители тоже пострадают. Чат-боты хороши для решения совершенно рутинных вопросов, но проблемы, заставляющие людей звонить в службу поддержки клиентов, не являются рутинными. Когда возникает реальная ситуация, например, отмены рейсов авиакомпании или прорыв трубы в вашем подвале, вы хотите поговорить с высококвалифицированным, чутким профессионалом, способным распределять ресурсы и генерировать своевременные решения. Вы, естественно, не хотите провести в ожидании ответа восемь часов, но и тратить драгоценное время на красноречивый, но в конечном счете бесполезный чат-бот тоже не согласны.

Мощь алгоритмов можно было бы поставить на службу людям, а не для их замены

Конечно, в идеальном мире появились бы новые компании, предлагающие лучшее обслуживание клиентов, и захватили бы долю рынка. Но в реальном мире множество препятствий затрудняют быстрое расширение новых фирм. Возможно, вам нравится ваша местная пекарня, дружелюбный представитель авиакомпании или конкретный врач, но подумайте о том, что нужно для создания новой сети продуктовых магазинов, новой авиакомпании или новой больницы. Существующие фирмы обладают большими преимуществами, в том числе важными формами рыночной власти, позволяющими им выбирать, какие доступные технологии внедрять, и использовать их так, как они хотят.

Если углубиться, то новые компании, предлагающие более качественные продукты и услуги, как правило, требуют новых технологий, таких как цифровые инструменты, которые могут повысить эффективность работы сотрудников и помочь создать более качественные специализированные услуги для клиентов компании. Но, поскольку инвестиции в искусственный интеллект ставят автоматизацию на первое место, такого рода инструменты даже не создаются.

Инвесторы в котируемую на бирже компанию также проиграют в эпоху ChatGPT. Эти компании могли бы улучшать услуги, которые они предлагают потребителям, инвестируя в новые технологии, чтобы сделать рабочую силу более продуктивной и способной выполнять новые задачи, а также предоставляя множество тренингов для повышения квалификации сотрудников. Но они этого не делают. Многие руководители по-прежнему одержимы стратегией, которая в конечном итоге запомнится как обреченная на провал — сокращением занятости и поддержанием заработной платы на максимально низком уровне. Руководители идут на эти сокращения, потому что им советуют это делать умные ребята (аналитики, консультанты, профессора в области финансов и другие руководители) и потому что Уолл-стрит оценивает их эффективность по сравнению с другими компаниями, которые также изо всех сил сокращают работников.

Также искусственный интеллект способен усилить пагубные социальные последствия прямых инвестиций. Уже сейчас можно сколотить огромные состояния, скупая компании, обременяя их долгами при переходе в частную собственность, а затем сокращая их рабочую силу — и все это при выплате высоких дивидендов новым владельцам. Сейчас ChatGPT и другие технологии искусственного интеллекта еще больше упростят максимизацию давления на работников с помощью наблюдения на рабочем месте, ужесточения условий труда, трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем и так далее.

Все эти тенденции имеют серьезные последствия для покупательной способности американцев — двигателя американской экономики. Но, как мы объясняем в своей готовящейся к выходу книге Cила в прогрессе: тысячелетняя борьба за технологии и процветание, в нашем будущем не обязательно должен быть неисправный экономический двигатель. В конце концов, внедрение нового оборудования и технологических прорывов в прошлом имело совсем другие последствия.

Более века назад Генри Форд произвел революцию в производстве автомобилей, вложив значительные средства в новое электрическое оборудование и разработав более эффективную сборочную линию. Да, эти новые технологии привели к некоторой автоматизации, поскольку централизованные источники электроэнергии позволили машинам эффективнее выполнять большее количество задач. Но реорганизация фабрики, сопровождавшая электрификацию, создала новые задачи для рабочих и тысячи новых рабочих мест с более высокой заработной платой, укрепляя общее процветание. Форд первым продемонстрировал, что создание технологий, дополняющих человека, это хороший бизнес

На данный момент искусственный интеллект предлагает возможность сделать то же самое. Цифровые инструменты на базе искусственного интеллекта могут быть использованы для помощи медсестрам, учителям и представителям службы поддержки клиентов при условии понимания, с чем они имеют дело и что поможет улучшить результаты для пациентов, студентов и потребителей. Прогностическую мощь алгоритмов можно было бы поставить на службу людям, а не для их замены. Если ИИ используется для предоставления рекомендаций к рассмотрению человеком, способность разумно воплощать такие рекомендации будет признана ценным человеческим навыком. Другие приложения искусственного интеллекта могут способствовать лучшему распределению работников по задачам или даже создавать совершенно новые рынки (вспомните приложения Airbnb или RideShare).

К сожалению, этими возможностями пренебрегают, потому что большинство технологических лидеров США продолжают тратить значительные средства на разработку программного обеспечения, которое может делать то, с чем прекрасно справляются люди. Они знают, что могут легко обналичить деньги, продавая свои продукты корпорациям, у которых развито туннельное видение. Все сосредоточены на использовании искусственного интеллекта для сокращения затрат на рабочую силу, мало заботясь не только о непосредственном клиентском опыте, но и о будущем покупательской способности американцев.

Форд понимал, что не имеет смысла массово производить автомобили, если большинство людей не в состоянии их купить. Сегодняшние корпоративные гиганты, напротив, внедряют новые технологии таким образом, который разрушит наше коллективное будущее.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate 2023

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV