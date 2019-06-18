Газпром тянет время. Чего ожидать Украине Вчера, 13:01 Цей матеріал також доступний українською

Если ваш сосед всегда ведет себя как псих-беспредельщик, то в этом есть один плюс — вы знаете, что от него можно ожидать

Газпром сказал, что сможет говорить с Украиной только после парламентских выборов. Наверное, от выборов к выборам в Украине могут меняться законы физики и законы экономики. По мнению Газпрома. И пока выборы не пройдут, рыночная цена газа не станет понятной. И до выборов Газпром не хочет исполнять свои обязательства и продавать газ по контракту. Наверное, мир рухнет в глазах руководства Газпрома в том случае, если Украина купит у них газ без переплаты. И после выборов объем украинской трубы может измениться, что не позволяет до выборов говорить о транзите. А до выборов Газпром даже решение суда исполнять не хочет. Вдруг и международное право изменится. В Украине. После выборов. Или после выборов в Украине появятся у власти такие люди, которым не жалко будет списать Газпрому 2,6 млрд долларов?

Сейчас Украина хочет покупать газ у Газпрома. Газпром не продает. Потому что суд поставил нормальные рыночные условия. И это не нравится Газпрому. И ему не нравится признавать долг в 2,6 млрд долларов. Но это проблема Газпрома, а не Украины. Учитывая, как долго Газпром выкручивал Украине руки, входить в его положение мы вообще не обязаны.

Нам их не понять. Они богаты и думают о своей экологии больше, чем о Путине с гранатой

И да, не стоит думать, что, если мы сейчас согласимся на все, Газпром отложит Северный Поток 2. Не отложит. По своей воле. Никогда. И немцы не откажутся от проекта. Потому что он им выгоден. Это их национальные интересы. Тем более после того, как они прикрыли у себя всю атомную энергетику, и заканчивают свою угольную. В таких условиях нужен газ. И много газа. И все равно, откуда он будет. Нам их не понять. Они богаты и думают о своей экологии больше, чем о Путине с гранатой. Путин далеко, а Партия зеленых рядом. А значит проявлять слабость и просить о милости, давая Газпрому сейчас все, что он хочет, не имеет смысла. Если, выбирая между убытками в будущем и унижением, вы выберете унижение, то получите и убытки, и унижения. И спишите Газпрому долг. Бинго.

Никто ведь не допускает, что Газпром опять выступает не как экономический агент, а как политический? Это ведь невозможно, правда? Они ведь просто компания, которая хочет делать бизнес. Они ведь не надеются, что после выборов в Украине к власти придут люди, которым ближе национальные интересы России, а не Украины. Ведь вряд ли кто-то в здравом уме верит, что в Украине могут доверить большинство Медведчуку. Кроме самого Медведчука, конечно.

И тогда Газпром просто тянет время. Чтобы устроить зимний цугцванг. И перекрыть транзит? В общем, повести себя как стандартный надежный партнер, подобный медведю в посудной лавке. Но есть надежда, что в этот раз в Украине не найдется человека, который способен подписать контракт, подобный контракту Тимошенко-Путина. Кроме Медведчука. Который всегда готов. И Бойко. Который тоже всегда готов. А все прочие будут рады, что к зиме Нафтогаз успеет закачать 20 млрд кубометров в хранилища и покажет Газпрому дулю. В конце концов, если ваш сосед всегда ведет себя как псих-беспредельщик, то в этом есть один плюс — вы знаете, что от него можно ожидать.

Текст опубликован с разрешения автора

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