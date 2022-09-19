Украина дает Европе исторический шанс 19 сентября, 15:03

Все наконец-то должны осознать: прожорливую Россию невозможно накормить, ее аппетит растет с каждым новым куском пищи

Логика действий страны-агрессора, страны-террориста — сплошной шантаж и достижение своих целей любыми путями. Информационное давление, дезинформация и кибератаки, энергетический шантаж и, наконец, прямая военная агрессия — все средства приемлемы для авторитарных государств. Россия это наглядно продемонстрировала всему миру. И если вовремя не реагировать на шантаж, последствия всегда очень опасны. Ведь следующий шаг шантажиста всегда военная агрессия, террор и геноцид.

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Сегодня Европа ощутила на себе газовый шантаж со стороны России. Ради своего влияния на европейский политикум Россия долго притворялась другом, постепенно ставя Европу в зависимость от своего газа, пока окончательно не подвесила на газовый крючок. Следующим шагом стало повышение цен на топливо. А сегодня, когда европейские страны объединились в поддержке Украины для защиты демократии, Россия перешла от откровенного газового шантажа к конкретным действиям, остановке поставок газа.

Что происходит со странами, сдавшимися под давлением шантажа Москвы, мы прекрасно видим: среди стран ЕС на примере Венгрии, а среди стран бывшего СНГ на примере Беларуси. И если Венгрия пока находится под политическим влиянием Кремля, то Беларусь уже в полной зависимости от него, с марионеточной властью, и фактически утратила суверенитет. Те же страны, которые не сдаются под давлением шантажа, сразу подвергаются опасности военной агрессии. Европа сейчас на стадии, когда ее сначала прошантажировали ценой на газ, теперь — поставкой газа, дальше от России можно ожидать только военной агрессии.

Поэтому сейчас для Евросоюза именно то время, когда нужно объединить усилия и перестать поддаваться шантажу, сделать невозможным дальнейший шаг к агрессии от страны-шантажиста. А это значит одно — отказаться от российского газа. То есть устранить сам предмет шантажа. Это очень непросто, но вполне реально.

Мы проходили это в 2014 году, работая в первом после Революции Достоинства правительстве, когда перестав импортировать российский газ, осознавали возможность жесткого шантажа и террора со стороны России. В результате, чтобы обезопасить прохождение отопительного сезона, мы приняли правительственное постановление о предотвращении критических ситуаций в газовой инфраструктуре.

Именно сейчас Европе предоставляется возможность ускорить трансформации

У стран ЕС сегодня есть исторический шанс начать реально выполнять свои декларации в рамках Европейского зеленого курса: сокращение потребления энергоресурсов, борьба с изменениями климата, уменьшение выбросов углерода до 2030 года на 55% по сравнению с 1990 годом и повышение до 40% выработки энергии из возобновляемых источников. Это шанс выполнить «REPowerEU: план быстрого уменьшения зависимости от российского ископаемого топлива и быстрого перехода к „зеленому“».

Но действительно ли европейцы хотят внедрить такие изменения и готовы потратить на это заявленные свыше 1 трлн евро? Сейчас — время для ответа. Сейчас Европе дается возможность ускорить трансформации, а российская агрессия против Украины — катализатор этих процессов. Трудно представить самый ужасный катализатор, но так есть. Поэтому для европейских стран настало действительно определяющее время, чтобы объединиться, навсегда избавиться от энергетического шантажа и идти к климатической нейтральности.

На недавней 17-й встрече YES международные партнеры много говорили, что Евросоюз и дальше будет поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Глава МИД Германии Анналена Бербок даже заявила, что Германия будет поставлять Украине оружие, в том числе тяжелое, столько, сколько в этом будет необходимость. Вопрос оружия даже не обсуждается, это главный аргумент нашей победы в противостоянии российскому вторжению. Но этого аргумента мало, ведь поставки оружия могут растягиваться на годы. Для окончательной победы нужно лишить Россию главного — возможности осуществлять энергетический шантаж. Для этого Европа отказалась от российского газа. И госпожа Бербок, как представитель партии «зеленых», понимает это как никто другой. Это должно быть консолидированным решением для всех стран ЕС.

Сегодня мы находимся в стадии энергетического кризиса, проблем с наличием и стоимостью энергоресурса. Это усугубляется предстоящим тяжелым отопительным сезоном, когда Россия попытается реализовать разные сценарии типа «погружение Украины во мрак и холод», будет продолжать разрушать объекты ЖКХ. С нашей стороны экономия и работа инфраструктуры под критическими нагрузками. Но я верю, что мы его пройдем.

Однако в дальнейшем для Украины и стран Европы важно не просто сократить потребление энергоресурса, нужно выстроить систему умеренного потребления газа и нефти, а остальные потребности в энергопотреблении — обеспечивать за счет зеленой энергетики. Переход на зеленую энергетику — это очень непростое дело: в технологическом плане, затратное финансово. Это долгий путь, который нужно начинать сейчас. Но это возможно, если объединить усилия и четко понимать, что в результате все получат энергетическую свободу, избавятся от давления и шантажа страны-террористки.

Все наконец-то должны осознать: обжору невозможно накормить, его аппетит растет с каждым новым куском пищи. Так же имперские амбиции России, каждый раз на завтрак мечтающей сожрать суверенитет европейской страны.

«Мы пойдем до конца, мы будем драться…», — так сказал Уинстон Черчилль в знаменитой речи в 1940 году, объявляя решение, что Великобритания будет воевать против нацистской Германии. У нашего украинского гения Тараса Шевченко тоже есть меткие слова «Борітеся — поборете!». Сегодня перед Европой не стоит решение воевать с рашистской ордой, еще есть шанс остановить обжору, отказавшись от российского газа.

Украина поразила мир своей решительностью и смелостью. Сказав «Мы никогда не покоримся!», и сегодня украинский народ мужественно противостоят рашистским оккупантам. Слово — за Европой.

Что делать Украине в отопительный сезон — вопрос очень актуальный, и это тема для отдельного разговора.

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