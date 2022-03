Болезненные удары ЕС в ответ на шантаж Путина 30 марта, 15:05 Цей матеріал також доступний українською

За месяц войны около сорока иностранных компаний решили продолжать работу на рынке российского агрессора без ограничений

Одна из таких — французский холдинг Association Familiale Mulliez, которому принадлежат крупные ритейлеры Auchan, Leroy Merlin и Decathlon. Все три ритейлера холдинга отказались уходить с российского рынка, несмотря на сокрушительную критику и репутационные риски. Не стал достаточным аргументом против «русского мира» и частично разрушенный в результате ракетного удара россиян магазин Леруа Мерлен в Киеве.

Впрочем, даже таким вроде бы непреклонным компаниям мотивации останавливать российский бизнес придают санкции. 29 марта сеть спортивных товаров Decathlon, входящая в холдинг семьи Мюлье, временно приостановила деятельность в России. Причиной такого решения стали проблемы с поставками как раз из-за западных санкций. Штат компании в РФ насчитывает 2500 сотрудников, но работодатель пообещал продолжать платить им зарплату, несмотря на закрытые магазины.

Впоследствии обновили позиции еще две компании, долго не решавшиеся на более решительные шаги по ограничению бизнес-связей с Россией: производитель подшипников SKF решил остановить производство в РФ, а Johnson & Johnson приостанавливает поставки своей гигиенической продукции. Интересно, что последняя приняла решение на фоне результатов переговоров в Стамбуле и выразила надежду на скорейшее разрешение военного конфликта.

К тому же, из страны-агрессора решил уйти производитель алюминиевых банок Ball, нефтесервисная компания Calfrac Well Services приостановила инвестиции, а польский производитель одежды LPP Group (Бренды Reserved, Cropp, House, Sinsay) закрыл физические магазины.

Хроники импортозамещения в РФ тоже не слишком успешны. Да, российским фармкомпаниям не хватает картона для упаковки лекарств. Причина в том, что европейские поставщики картона UPM, Stora Enso и Metsa Group прекратили поставки, а заводы России и Белоруссии производят дорого, некачественно и недостаточно. Из-за санкций, роста курса валют и проблем с логистикой доставлять из Китая производителям тоже невыгодно — стоимость выходит в 1,5−2 раза выше российского продукта.

Удар по энергетике

Одно из самых чувствительных мест России — энергетика. Она становится инструментом шантажа западных стран со стороны путина, но она же и получает болезненные ответные удары.

Одно из самых чувствительных мест России — энергетика

Так, Евросоюз, вслед за странами G7, сделал официальное заявление, что страны-члены ЕС не будут нарушать контракты и рассчитываться за российский газ в рублях, как хочет кремль.

Польша пошла дальше и заявила о намерениях отказаться от российского угля. Это очень серьезный шаг, поскольку 81% производства польской электроэнергии зависит именно от угля из России, а страна импортирует около 8−9 млн тонн угля из РФ ежегодно.

В энергетическую борьбу вошла и Хорватия. Страна заявила, что с середины мая перестанет прокачивать через свой нефтепровод JANAF российскую нефть для Нефтяной индустрии Сербии ( 65,15% принадлежит российской компании «Газпромнефть»). Во всем споре по поводу перевода на расчет в рублях всех газовых контрактов с РФ для Европы Сербия единственная, кто публично поддержал страну-агрессора.

Санкции must go on

В то время как США и союзники готовят новый пакет санкций с анонсированными осложнениями для цепей поставок и усилением экспортного контроля, страны не прекращают вводить собственные точечные ограничения для России.

Япония с 5 апреля запрещает поставки предметов роскоши в РФ. Ограничения относятся, в частности, к автомобилям, мотоциклам, искусству, ювелирным изделиям и тому подобному.

Также страны продолжают пользоваться уже введенными ранее санкциями: Люксембург вчера российские активы на €2,5 млрд.

О дефолте

Одна из наиболее обсуждаемых экономических тем с начала войны — потенциальный дефолт российской экономики. Впрочем, пока Минфину страны-агрессора удается погашать выплаты по бондам в долларах. Вчера российское правительство провело очередной платеж на $102 млн.

Вместе с тем Минфин РФ сделал еще одно неожиданное объявление. Регулятор предложил кредиторам получить в рублях (!) досрочные выплаты по евробондам, которые планируется погасить 4 апреля. В общей сложности 4 апреля Россия должна провести долларовый платеж в размере $2,2 млрд в счет погашения евробондов.

Предлагая такое, РФ с одной стороны признает, что ситуация у них, мягко говоря, не очень. С другой стороны, играет на страхах инвесторов перед потенциальным дефолтом и ситуацией с российской экономикой после 25 мая, когда вступят в силу на максимум санкции по расчетам в валюте и использованию резервов Центробанка России. Страна может пытаться вернуть ситуацию в более выгодное для нее русло и пытается рассчитаться с кредиторами в рублях, которых в РФ достаточно, а не долларами, запасы которых в России ограничены.

Еще одна потенциальная цель этого шага — попытаться обеспечить выплаты российским кредиторам, которые не могут получить свои доли по выплатам государства по евробондам в валюте из-за того, что европейские депозитарии Euroclear и Clearstream блокируют транзакции в Россию в соответствии с санкциями.

