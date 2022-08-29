Газ и деньги. Как Европа скоро удивит Россию
Кризиса с газом в Европе не будет — можем расходиться
Только ленивый не писал о том, как сильно Европа зависит от России в вопросе поставок газа. Что если Россия отключит газ — то все люди в Европе замерзнут в своих домах зимой, а промышленность остановится. И волна недовольного населения сметет правительства. И к власти придут «друзья Путина» и заключат от имени Украины такой мир с Россией, что Путин будет очень счастлив. Так писали разные эксперты.
И логика в этом была. Поскольку, когда в апреле оценили, на сколько процентов заполнены хранилища газа в разных странах Европы, такой сценарий вполне имел шансы. Заполнение было от 6% (Швеция) до 45% (Польша). Еврокомиссия поставила всем цель: на 1 октября заполнить хранилища минимум на 80%.
Какой козырь есть у Европы? Солидарность и деньги. Еврокомиссия и сами страны быстро договорились с Норвегией, Катаром, США, Алжиром и на днях отчитались, что к 1 сентября выйдут на 80% заполнения. А к 1 октября — на 95%. Солидарность привела к тому, что страны не конкурировали за поставщиков. Все координировалось из Брюсселя. А деньги помогли закупить газ даже по очень высоким ценам.
Теперь газа точно хватит на зиму. Кому не хватит — с ним поделятся соседи (солидарность). Бедным гражданам компенсируют поднятие цен (деньги).
Так что в Европе кризиса точно не будет.
Кризиса с газом в Европе не будет — можем расходиться
Но есть более интересный вопрос. А что будет с Газпромом (читай с Россией?) Европа очень четко сказала: она не будет в следующем году увеличивать закупки у Газпрома (будет только уменьшать). Новую трубу из России в Азию для прокачки газа строить долго и дорого. И без западных поставщиков Россия это все равно не умеет. Сжиженный газ из России в Китай возить можно. Но есть такая деталь — такой корабль идет из единственного порта в России до Шанхая 70 дней (туда-обратно). Это значит: если Газпром хочет каждый день отправлять хотя бы один корабль (а реже смысла коммерческого не имеет), то ему надо где-то арендовать 70 таких кораблей. А их в мире 640 штук сейчас. И многие вообще с Россией не хотят работать. А с 2023 года перевозку российского газа нельзя будет застраховать. Короче — везде засада.
Так что, похоже, важное правило «бабло побеждает зло» — снова сработало! И пора думать (не нам), как спасаться Газпрому в 2023 году, а не Европе зимой 2022 года.
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