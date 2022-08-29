Газ и деньги. Как Европа скоро удивит Россию 29 августа, 16:52

Кризиса с газом в Европе не будет — можем расходиться

Только ленивый не писал о том, как сильно Европа зависит от России в вопросе поставок газа. Что если Россия отключит газ — то все люди в Европе замерзнут в своих домах зимой, а промышленность остановится. И волна недовольного населения сметет правительства. И к власти придут «друзья Путина» и заключат от имени Украины такой мир с Россией, что Путин будет очень счастлив. Так писали разные эксперты.

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И логика в этом была. Поскольку, когда в апреле оценили, на сколько процентов заполнены хранилища газа в разных странах Европы, такой сценарий вполне имел шансы. Заполнение было от 6% (Швеция) до 45% (Польша). Еврокомиссия поставила всем цель: на 1 октября заполнить хранилища минимум на 80%.

Какой козырь есть у Европы? Солидарность и деньги. Еврокомиссия и сами страны быстро договорились с Норвегией, Катаром, США, Алжиром и на днях отчитались, что к 1 сентября выйдут на 80% заполнения. А к 1 октября — на 95%. Солидарность привела к тому, что страны не конкурировали за поставщиков. Все координировалось из Брюсселя. А деньги помогли закупить газ даже по очень высоким ценам.

Теперь газа точно хватит на зиму. Кому не хватит — с ним поделятся соседи (солидарность). Бедным гражданам компенсируют поднятие цен (деньги).

Так что в Европе кризиса точно не будет.

Кризиса с газом в Европе не будет — можем расходиться

Но есть более интересный вопрос. А что будет с Газпромом (читай с Россией?) Европа очень четко сказала: она не будет в следующем году увеличивать закупки у Газпрома (будет только уменьшать). Новую трубу из России в Азию для прокачки газа строить долго и дорого. И без западных поставщиков Россия это все равно не умеет. Сжиженный газ из России в Китай возить можно. Но есть такая деталь — такой корабль идет из единственного порта в России до Шанхая 70 дней (туда-обратно). Это значит: если Газпром хочет каждый день отправлять хотя бы один корабль (а реже смысла коммерческого не имеет), то ему надо где-то арендовать 70 таких кораблей. А их в мире 640 штук сейчас. И многие вообще с Россией не хотят работать. А с 2023 года перевозку российского газа нельзя будет застраховать. Короче — везде засада.

Так что, похоже, важное правило «бабло побеждает зло» — снова сработало! И пора думать (не нам), как спасаться Газпрому в 2023 году, а не Европе зимой 2022 года.

P. S. Кстати, я много почитал по теме Германии и поставок оружия в Украину. И мой вывод теперь — они не поставляют его не потому, что под влиянием России, или плохо относятся к Украине или к Зеленскому. У них почти нет тяжелого оружия, если что-то и поставить в Украину, то нужно забирать у своих активных частей. Просто Германия давно решила, что с Россией лучше торговать, а воевать с ней это все фантазии. И торговала, а армию свою вообще не развивала. То, что у России была другая точка зрения, немцев не волновало. Возможно, поэтому Урсула фон дер Ляйен так сильно старается помочь Украине. Последние шесть лет правления Ангелы Меркель именно она являлась министром обороны Германии. И в развале армии в Германии она может обвинять только себя.

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