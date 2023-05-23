Пять тезисов о Белгородской области. Что происходит и какими будут последствия 23 мая, 08:50

РФ поняла, что гибридная агрессия — дорога, где есть движение в обе стороны

Несколько тезисов по Белгороду

1. РФ поняла, что гибридная агрессия — дорога, где есть движение в две стороны. Причем даже оружие у воинов может быть российским. Потому что в добровольческих формированиях те же танки, в основном именно российские, отжатые у оккупанта и отремонтированные.

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2. Из пункта № 1 следует, что теперь надо думать над усилением границы. Это уменьшает возможности концентрации резерва на оккупированной части Украины. И если в 2021-м — начале 2022 года в Украине размышляли над тем, откуда Россия может ударить, теперь такой ребус уже актуален для Кремля.

3. Пропагандистский эффект от заявлений о «взятии Бахмута» нивелируется. Конечно, пропаганда будет обходить эту тему. Однако просто «радоваться победе» уже не получается.

4. Теоретически РФ может апеллировать к договору о коллективной безопасности. Однако партнеры по ОДКБ демонстрируют, что структура скорее мертва, чем жива. Страны Центральной Азии отстраивают собственную систему безопасности с КНР. Армения скажет «нет» и попросит в начале помочь с Арцахом. Беларусь? Там есть свои проблемы со стабильностью Лукашенко. Если он провалится, то Кремлю надо будет удерживать контроль и там. А ресурсов не так много.

5. Последствия для Беларуси. У Лукашенко есть дополнительный элемент страха (белорусских добровольцев больше, чем российских). И это дополнительный аргумент к украинскому месседжу «не влезай — убьет».

Чем попытается ответить Россия? Традиционно — ракеты. Поэтому не игнорируем сигналы воздушной тревоги.

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