Не впадает ли Россия в "темные века"?

Жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова Елена Боннэр, оказавшая заметное влияние на политические воззрения мужа, писала: «Россия — не страна, а лагерный барак». Это правда, но не вся, потому что в СССР лагерный барак сосуществовал с психушкой.

Я всегда считал главным злом всех разновидностей диктаторских режимов — от германского нацизма и большевизма до путинизма и чучхизма — дьявольскую деформацию и разрушение сознания народных масс. Дело даже не в разбитых дорогах, запущенных кладбищах, загаженных подъездах, испоганенной природе, и даже не в брошенных родителями детях или нищенствующих стариках — всё это только внешние, видимые, материальные следы угашения духа. Хуже того, речь идет даже не о массовой злобе, нетерпимости, насильственности и мракобесии — здесь проявляются патологические и необратимые последствия разрушения сознания народных масс, превращенных зомбопропагандой в настоящих йеху или манкуртов.

После выхода фильма Виталия Манского «В лучах солнца», повествующего о жизни в Северной Корее (где за найденный приемник — тюрьма, за недостаточное выражение скорби на похоронах вождя — тюрьма, за неудавшийся побег — не только верная, но и мучительная смерть), сам режиссер пришел к выводу: «Это стерильный мир, в котором жизнь не рождается. Они уже не люди. У них даже страха нет». Оказывается, за 70 лет систематического разрушения сознания народонаселения — что в России, что на Кубе, что в КНДР — можно создать новую породу людей, способных перегрызть горло каждому, кто покусится на разрушение системы ментального рабства, а лучше сказать — всенародного сумасшествия.

Инквизиторское сознание суперзаразно

Дабы пушечное мясо созрело для самоистребления или расстрельных рвов, его предварительно надо лишить мозгов, как это происходило в гитлеровской Германии, сталинском СССР и ныне происходит в путинской России. И высокий рейтинг путинской власти — лучшее свидетельство трансформации огромной страны в «дурдом». Более 2 тысячелетий тому назад Аристотель предостерегал, что общество, погнавшееся за имперской военной мощью в ущерб морали и нравственности, однажды обратит накопленную мощь против себя.

Я не буду громоздить множественные примеры массовой деформации сознания или оруэлловского двоемыслия, но на одном не могу не остановиться.

Ответьте, как могут в одном сознании соседствовать культы гражданина Николая Романова и товарища Феликса Дзержинского? Оказывается, в русском сознании не просто могут, но вполне совместимы и даже взаимодополнительны. Свидетельствует оппозиционный российский журналист Федор Крашенинников: «Получается потрясающая история раскола в сознании правящей ныне Россией группы лиц: революция — это плохо, свержение царя — это плохо, убийство бывшего царя и его семьи — это вполне может быть даже и ритуальное убийство, но при этом структура, которая, организовала убийство, будет 20 декабря с обычной пышностью праздновать свой вековой юбилей. В честь первого главы ВЧК, организатора всего механизма бессудных убийств и расправ над врагами большевистской диктатуры и просто представителями неугодных ей социальных групп, называют школы и величают его «выдающимся государственным деятелем».

Недавний социологический опрос продемонстрировал степень деформации общественного сознания. На вопрос «Пугает ли вас перспектива войны с США?» только 3% (!) респондентов сказали: «Очень пугает». Зато 40% ответили: «Не очень. Чему быть, того не миновать...» и 34% заявили — «Еще чего! Пускай лучше американцы и их подстилки нас боятся. В конечном итоге Россия всегда побеждает!». Ну и 7% сказали: «Наоборот! Я с нетерпением жду возможности повоевать с этими фашистами!» И все это у народа, многие годы жившего под лозунгом «лишь бы не было войны».

Уровень конспирологии российского сознания зашкаливает, комплекс державности — доминирующий, методы массовой мобилизации народонаселения отработаны как часовой механизм. Не впадает ли Россия в «темные века», когда большинство верило в сказки о песьеголовых людях и в другие предрассудки?

Даже когда в ХХ веке эпоха масс породила монстров большевизма и нацизма, это было только преамбулой к мощной деформации сознания народов, породивших Пушкина и Гёте. Ведь ни немцы, ни русские еще не имели исторического опыта возврата в Средневековье и воспринимали происходящее как движение вперед или как строительство «Нового мира». И только мощная технология «промывки мозгов» ярко свидетельствовала о средневековости происходящего. Теперь это как бы позади и даже кой-какие уроки кой-где сделаны. Многим даже стало понятно, к чему ведут подобные исторические опыты, основанные на тектонически-разрушительных сдвигах сознания. Но это не остановило процесс.

Конечно, далеко не все ушли так далеко, как самые передовые в этом деле северокорейцы или игиловцы, но россияне начинают конкурировать даже с ними. Конкурировать настолько, что живодер, укокошивший миллионы лучших людей страны, на наших глазах становится «эффективным менеджером», а новые мадуры, приведшие экономики собственных стран к краху, получают поддержку всех дур и дураков своих стран. Оказалось, что в России необходимо срезать и без того тонкий слой критически мыслящих людей и заменить нескольких телекомментаторов, дабы, по словам Аркадия Бабченко, «достать из людей всю мразь, всю ненависть, всю ксенофобию, всю агрессию. Самые поганые, самые низменные, самые черные черты человеческой природы. Такого не делал даже СССР». Продолжу цитирование того же автора: «В конце-концов, территория достигает такой стадии, при которой ничто светлое и доброе вырасти уже просто не в состоянии. Гражданское общество просто не успевает сформироваться, не успевает достичь той концентрации, того нужного процента, чтобы запустить механизм перемен — его членов убивают быстрее, чем они успевают появляться на свет. Их просто забивают по деревням малолетки с мачете. Происходит конголизация страны».

Но одно дело, когда «конголизация страны» происходит в Средние века, и совсем иное, когда в Новое Средневековье Россия вступает в эпоху гигантского прорыва знаний и технологий.

Инквизиторское сознание суперзаразно. Когда к власти приходят гитлеры или сталины, страдающие некрофилией, они действуют на свои народы как вирусная пандемия.

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