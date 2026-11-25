Даже если это пропишут на бумаге, затем это согласует Трамп и за это проголосует Конгресс

Нет.

Ведь, во-первых, её задействовали лишь однажды за всю историю Альянса — после 11 сентября 2001 года, да и то — по совершенно иному сценарию.

Во-вторых, статья 5 НАТО действует лишь тогда, когда ее хотят выполнять. И она не предусматривает автоматического вступления в войну путем непосредственной отправки воинского контингента для отражения агрессии.

Реклама

Страны самостоятельно решают, как именно они будут участвовать в выполнении этой статьи. И если речь идет об обещании со стороны США, то… Ведь обещания, которые нам давали ранее, так и остались обещаниями на бумаге. Будапештский меморандум тоже подписал американский президент. И что?

Что, если в случае повторного нападения России на Украину США заявят, что не будут воевать с россиянами? Существуют ли какие-либо рычаги, позволяющие сделать это обязательным к исполнению?

Это величайшая трагедия западного мира

За последние годы американская администрация своими действиями разрушила веру в надежность «Великой Америки». И это величайшая трагедия западного мира, выросшего на голливудских мифах о сильном и справедливом Джоне Рэмбо, но так его и не дождавшегося. Более того, «Рэмбо» ясно дал понять Европе, что ее защита — это ее собственное дело, а в случае с Гренландией, по большому счету, стоит еще задуматься, от кого именно нужно защищаться.

Поэтому у нас не остается иного выбора, кроме как рассматривать и создавать новые альянсы в сфере безопасности. Или же присматриваться к уже существующим.

Кто сейчас больше всего поддерживает Украину в Европе? Помимо Германии, наибольшую помощь оказывают страны — участницы JEF.

Joint Expeditionary Force — это альянс в сфере безопасности под руководством Великобритании, в который входят страны Скандинавии, Балтии и Нидерланды. Недавно Великобритания предложила странам — членам JEF свой «ядерный зонтик». Это опция в сфере безопасности, от которой мы бы тоже не отказались.

Реклама:

Очевидно, что до завершения войны мы и мечтать о членстве в этом альянсе не можем. Но после… Почему бы и нет?

Украине есть что предложить JEF. Прежде всего — наш опыт. Это наша «нефть» современности. Наша валюта новой эпохи.

Одно дело — изучать наш опыт, другое — иметь нас в качестве союзника в случае необходимости.

А если бы в этот союз вошла и Польша, то JEF получил бы в партнеры не только экономически сильную страну, но и одну из крупнейших армий Европы, сопоставимую по численности с суммарным составом вооруженных сил стран альянса — за исключением Великобритании.

Многие собеседники из стран Балтии и Скандинавии, с которыми я обсуждал потенциальное членство Украины в JEF, называли этот альянс «бумажным тигром».

Однако мы видим, как британцы, нидерландцы, скандинавы и страны Балтии переходят от бумажных соглашений к реальным действиям. Те, кто недавно следил за подписанием соглашений на борту британского авианосца HMS Prince of Wales, понимают, что это перевод деклараций в плоскость реальных дел в сфере военного сотрудничества.

И да, вы тоже можете спросить: откуда уверенность, что страны JEF заступятся за нас в случае будущего форс-мажора?

Читайте также: Николай Белесков Что предлагают Украине на трехсторонних переговорах

Конечно, невозможно на 100% спрогнозировать действия других. Однако… Сейчас большинство стран — членов JEF выделяют на помощь Украине одну из самых значительных долей своего ВВП.

Разве мы когда-нибудь думали о таком мощном партнерстве с Данией? Или о том, как за нас будут «впрягаться» норвежцы?

Есть ли где-то еще общества, подобные балтийским и скандинавским, где поддержка Украины все эти годы находится на столь высоком уровне?

Реклама:

И поэтому именно реальные действия, а не декларации на бумаге, порождают доверие. Это как раз то, чего сейчас не хватает в отношениях с США.

Что, разумеется, ни в коем случае не должно обесценивать наше стремление стать полноправным членом НАТО. Как минимум — чтобы рассчитывать на гарантии НАТО, а не на гарантии «по образцу 5-й статьи НАТО».

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора