Канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте 23 ноября: теперь-то мы понимаем, какую ошибку совершили в 2008 г., не поддержав инициативу США о приеме Украины в НАТО…

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Слезы мешают говорить. Прям как Билл Клинтон, который раскаялся в отъеме ядерного оружия у Украины.

Но теперь-то Германия поддерживает скорейшее и безусловное принятие Украины в Альянс?! Нет? Как нет?! А чё???

Разберем, ибо словесные вихри вокруг НАТО порядком раздражают…

9−22 ноября в Польше на полигоне Нова-Демба проходили учения под эгидой Франции и Британии при участии военнослужащих из 11 стран. Отрабатывалось развертывание многонациональных сил, которые должны быть размещены на территории Украины и обеспечивать поддержание мира после урегулирования войны России против Украины.

Позиция России: никаких иностранных войск на территории Украины.

19 ноября в Берлине проходит встреча лидеров «коалиции желающих».

Умышленно атакует территорию Польши тремя крылатыми ракетами Х-101

20 ноября Россия умышленно атакует территорию Польши тремя крылатыми ракетами Х-101. Контекст предельно ясен: россияне хотят посмотреть на действия «желающих» и НАТО прямо во время учений. Что может быть нагляднее?

Уже известно, что Польша намеревалась запросить консультации в рамках 4-й статьи Североатлантического договора. Которая активируется в случае угроз безопасности, независимости и т. д. Готовность собраться на консультации — это демонстрация единства. По данным издания Bild, Германия … отговорила Польшу от применения 4-й статьи. Мол, частое использование этого инструмента приведет к его девальвации.

По сути, это отговорка в стиле: «ракеты в Польше не сбили шведы из-за плохой погоды». Ибо что может быть более угрожающим, чем ракетная атака? И когда, если не в таком случае, задействовать 4-ю статью?

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Россияне (и не только они) увидели, что хотели: НАТО остается политическим блоком, он может быть эффективен на длинной дистанции как координатор и проводник реформ. Но в случае стремительного вооруженного конфликта НАТО как институт в нынешнем виде не поможет.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже некоторое время источает какой-то странный набор слов в духе «Украине могут быть предоставлены гарантии, подобные 5-й статье НАТО». Эту риторику европейские лидеры не отбрасывают. Почему? Потому что она им ничем не грозит и помогает создавать некую иллюзию позитивной повестки.

Позиция России: никакого НАТО, псевдоНАТО, квазиНАТО и другие синонимы. Никакой коллективной обороны с участием Украины.

Дальше — больше. Кушнер говорит: Трамп, в принципе, согласен обеспечить Украине такие гарантии, но при условии, что вероятность их применения будет крайне мала. То есть, речь идет о каких-то уникальных, эксклюзивных гарантиях. О страховке, которая действует всегда, кроме страховых случаев.

На кого це розраховано?

Напомню, что история с гарантиями тянется с весны 2022 года. Причина, по которой тема внешних гарантий застопорилась — нет гарантов. Ибо гарантии подразумевают готовность вступить в войну с Россией ради Украины. Желающих даже гипотетически нет. Единственная сила, готовая воевать с Россией — это украинский народ и его Силы обороны.

Соответственно, реальные гарантии подразумевают ответ на два вопроса:

1) Как конкретно укрепляются Силы обороны Украины в период урегулирования и после него?

2) Какое прямое участие других стран непосредственно их силами и средствами может быть добавлено сверху в случае новой войны?

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Надо забанить галлюцинации товарища Кушнера, словно их нет, ибо они суть пустота, и записывать в столбик.

Любые обещания гарантировать гипотетический прием в НАТО когда-то потом в обмен на реальные уступки сейчас — это обман. Ибо голосуют 30+ национальных суверенных парламентов. Вспомните эпопею со Швецией.

Смотрим: есть официальное приглашение начать переговоры о вступлении в НАТО? Нет? Что есть? Ободряющие заявления? Призыв реанимировать дискуссию?

Германия в плане помощи реально делает больше всех. Поэтому надо с пониманием отнестись к политическим заявлениям канцлера Мерца. Но обсуждать нужно не их, а конкретные ходы, деньги, оружие.

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Текст опубликован с разрешения автора