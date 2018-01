Ярмарка тщеславия под снегом и резкость НБУ

Впервые за долгие годы даже президент США прилетел на швейцарский курорт, хотя в эти дни там вряд ли можно было поиграть в гольф. И, как всегда, как любое мероприятие на больших курортах, сопровождается тысячей искателей фортуны (в разы больше, чем самих участников основного форума), пытающихся продать себя тем самым богатым и знаменитым, и желательно подороже. А если не получится, потом все равно весь год можно хвастаться фотографиями из Давоса. И как всегда, такой форум – не место заключения сделок. Сделки продолжали активно заключаться на фондовом рынке, где царит прекрасное настроение. Фондовый индекс S&P500 попутно обновил несколько исторических максимумов, причем в этот раз даже маленький украинец мог почувствовать свою сопричастность к росту рынка. Флагманом роста стали на этой неделе акции Netflix, и если вы смотрели один из успешных сериалов, то знайте, что и ваш вклад есть в копилке толстосумов этого мира. Если, конечно, вы смотрели его и платили при этом.

Утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 2839 пунктов. Гораздо интереснее было наблюдать за ростом курса евро на этой неделе. Который не смог остановить, а иногда даже и поддержал, Марио Драги, за что его должны были сильно невзлюбить немцы. В своем выступлении, когда он заявил, что ставка остается неизменной, итальянский профессор не выказал опасений по поводу укрепления европейской валюты. Что тут же укрепило ее выше отметки в 1,25, где, правда, европейская валюта не смогла задержаться надолго. Помог доллару Трамп, который что-то в очередной раз сказал, пожелав сильный доллар. Что логично, ведь Трамп самый гениальный сильный президент и у него не может быть ничего слабого, даже валюты. Так или иначе, слабый доллар и растущий американский рынок продолжают толкать вверх как валюты развивающихся стран, так и их долговые рынки.

Не минует этот рост и украинский рынок еврооблигаций. Основные события для которого также разворачивались в Давосе, где президент Украины встречался с главой МВФ. И где должна была появиться ясность по поводу сотрудничества с Фондом. Предыдущая такая встреча дорого стоила украинцам, ведь мадам Лагард согласилась изъять из условий следующего транша земельную реформу (что, впрочем, порадовало спекулянтов, потому как повысило шансы на следующий транш). В этот раз главу МВФ подготовили лучше, и она презентовала украинским властям консолидированную позицию мировой закулисы – ни шагу назад в вопросе формирования антикоррупционного суда. Президент пообещал сотрудничать, после чего новостные ленты запестрели новыми датами следующего транша. От апреля, озвученного президентом, до мая, по оптимистической версии министерства финансов. Но это лучший из вариантов. Впрочем, спекулянтом этого хватило, чтобы успокоиться и порадоваться. При текущем настроении на мировых рынках все настроены исключительно на позитив.

Последним институтом, который продолжает говорить украинцам горькую правду, остается Национальный Банк. И говорит он это настойчиво, правда, не матом и не обычными словами, а ростом ставки. На этой неделе НБУ снова поднял ставку и снова показал, что пока коммуникационная стратегия регулятора работает не очень. Рост ставки оказался слишком резким, на 1,5% до 16,0%, чего не ожидали на рынке. Инфляционные ожидания, которые видит Нацбанк, остаются слишком высокими, и регулятор пытается сопротивляться, как может. Намекая и на слишком мягкую фискальную политику, передавая привет Минфину и депутатам, у которых уже началась предвыборная горячка. Самый большой привет Нацбанк передал рынку облигаций. Который еще летом и в начале осени был готов открыться для корпоративных заемщиков, но теперь уже и Минфин занимает только в короткую и под 16%. Даря шанс местным спекулянтам заработать, продав сейчас доллар на пике и купив полугодовые бумаги, срок обращения которых закончится в момент локального максимума украинской валюты.

Локальный минимум гривны относительно доллара, похоже, пройден. На этой неделе покупатели долларов куда-то пропали, лишь заметив на горизонте просыпающихся (вернувшихся с лыж) аграриев. Правда, сторонники теории заговора снова получили пищу, благо The Economist посчитал в очередной раз индекс БигМака, возбудив этим всех журналистов и городских сумасшедших. Последние теперь уверены, что не в Украине самые дешевые бургеры, а курс гривны находится на уровне 8,9 грн за доллар. И только заговор жидомасонов, украинских олигархов и банкиров не дает гривне окрепнуть. И индекс украинской биржи, похоже, закончил свое крутое пике. После резкого падения, которому задавали тон продавцы акций Укрнафты, индекс чуть отбился. То ли у продавцов закончились акции, то ли они уехали кататься на лыжах, пока непонятно. Но утро пятницы индекс УБ открывает на отметке в 1421 пункт.

“A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way.”

John C. Maxwell

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Читайте другие тематические колонки на НВ:

Сегодня в мире с Иваном Яковиной – ежедневно

Кинопоиск с Фоззи – по четвергам

Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой – по пятницам

Открытия с Алексеем Бондаревым – по воскресеньям

В обзоре представлено мнение автора, которое может отличаться от официальной позиции компании. Соответственно, представленная информация не может трактоваться получателями рассылки и представителями СМИ как публичная и официальная.