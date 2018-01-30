Золотые слитки, Сейшелы и чиновники

У каждого украинца есть дома золотые слитки. По словам не самой умной, но зато обеспеченной дамы, государственного аудитора. Любой человек из среднего класса может позволить себе отдых на Сейшелах за 50 тыс. евро в неделю. По словам генерального прокурора, посвятившего жизнь борьбе с коррупцией и теперь живущего в доме на 800 метров, и снимающего две виллы на Сейшелах на 5 человек. Зачем?

Интересно, те, кто говорит такое, действительно верят в то, что им поверят? Они всех остальных считают настолько глупыми? Или у них после попадания в кресла отпадают остатки здравого смысла? Как генпрокурор может позволить себе даже думать о том, чтобы отправиться на Сейшелы? Острова, которые дороже Мальдив. И куда точно не летает средний класс, даже европейский и американский. Почему человек даже не задумается над тем, как это будет выглядеть со стороны. И если президент-бизнесмен может позволить себе такой отдых и вопрос будет только в моральной плоскости, то прокурору и думать об этом не стоит. Но он летит. Что у него в голове в этот момент? Что в голове у всех этих людей, опилки? И как, спрашивается, с опилками можно руководить государством? И не потому ли мы сейчас самая бедная страна в Европе?

Интересно, те, кто говорит такое, действительно верят в то, что им поверят? Они всех остальных считают совсем глупыми?

Когда говорят о конфликте между антикоррупционными ведомствами и подразумевают противостояние НАБУ и ГПУ, как здесь в одном предложении могут быть прокуратура и борьба с коррупцией? Когда в вопросах бизнеса прокуратура – в числе лидеров по коррупции, а генеральный прокурор летит на Сейшелы? Причем здесь борьба антикоррупционных органов? И если с прокуратурой как с органом все давно понятно, то почему генпрокурор закапывает себя так быстро сам? И одно дело – выводить из себя международных кредиторов, которые далеко и которым все равно, главное – не мешай реформам, и совсем другое – злить людей, которых ты потом будешь призывать за себя проголосовать.

И не надо рассказывать про сына. Подарки сына на отпуск, который стоит больше, чем доход папы за год, – это из той же серии, что и победа Олега Ляшко в лотерею. Это тоже прокатывает только с очень глупыми людьми. А всем остальным очень неприятно, когда их считают таковыми. И когда пытаются им втюхать то, что продать невозможно.

Быть богатым – это хорошо. Это правильно. Люди должны стремиться стать богатыми. И работать над этим. В частном секторе. Чиновники тоже должны получать высокие зарплаты. И должны требовать высоких зарплат. Это тоже правильно. И когда они их получат, то не будет зазорно тратить эти деньги.

Но недопустимо кичиться деньгами перед теми, у кого их нет и быть не может. Недопустимо тратить больше, чем могут представить себе те, кто получает точно такую же официальную зарплату, как чиновник. Чиновник, работающий «на одну зарплату», и ту маленькую – это преступление.

И да, после этого снова заговорят об амнистии капиталов. Для чиновников тоже. Чтобы потом, все эти прокуроры и депутаты могли с легким сердцем лететь на Сейшелы. И не искать «сынулю», который оплатил бы это. Так вот, такой подход недопустим. Только одна картина подобного рода способна вызвать возмущение, сметающее все на своем пути. Такие люди, как Луценко, если вдруг захотят амнистировать капиталы (ну вдруг у них есть что амнистировать), должны получить амнистию только при уплате 90% от суммы, которая у них вдруг нашлась. И то в том случае, если дадут слово после этого больше никогда не появляться на экранах телевизоров и не лезть в управление государством. За такую радость, которая очень поможет стране развиваться, не жаль их отпустить на все четыре стороны с мешками денег, лишь бы они исчезли.

Текст опубликован с разрешения автора

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