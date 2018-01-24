Между Байденом и коррупционерами. Кто ближе?

Украинская повестка дня в нескольких цитатах. Цитата экс-вице-президента США Джо Байдена: "Я відчайдушно схвильований регресом у боротьбі з корупцією у Києві. Ось вам один конкретний приклад. Мені дали завдання щодо України. То ж я пам’ятаю, як відбув туди, щоб переконати нашу команду, що ми повинні надати Україні довготривалі кредитні гарантії. Я їздив в Київ 12-13 разів, і врешті мав оголосити, що ми пропонуємо ще один мільярд доларів кредитних гарантій. Я отримав обіцянки від Порошенка та Яценюка, що вони вживатимуть кроків щодо генерального прокурора, але вони цього не зробили", – розповів Байден. Він зазначив, що тоді пішов на прес-конференцію і сказав, що США не нададуть Україні мільярд доларів. "Вони мені кажуть: Ви не маєте таких повноважень, ви – не президент, президент казав, що дасть. Я такий: дзвоніть йому. Я сказав, що ви не отримуєте мільярда доларів. Я сказав: "Я їду через 6 годин, якщо ваш генпрокурор не звільнений до того часу, ви не отримуєте грошей". І той сучий син був звільнений. І на його місце поставили того, кому на той час довіряли".

Цитата местных украинских бонз: "Якийсь мудак з-за бугра приїде і буде розказувати нам, як тут жити і будувати свою країну? Вони зроблять свій ручний суд і це все – кінець. Вони замкнуть вертикаль: НАБУ-САП-суд. І далі підуть "антикорупційні трійки", як в НКВС. Бо прийдуть, по кого захочуть і коли захочуть. Це буде держава в державі", – обурюється не під запис один із впливових депутатів БПП. "Захід хоче поставити нас уже під повне зовнішнє управління! Вони там думають, що натиснуть на Порошенка, а він змусить нас усе прийняти. Але так не буде. Не в цьому випадку", – додає інший депутат уже з фракції "Народного фронту". "У світі гроші є. У Китаї є гроші, в арабських фондах є гроші, багато де є. І там ніхто ніяких судів не вимагає. Треба проявити силу, інакше нам кінець", – ледь стримуючись від відвертої лайки заявив УП один із депутатів БПП.

Не МВФ нужны требования МВФ, а Украине

В такой парадигме и проходит борьба. Или коррупционеры отстоят свое суверенное право на коррупцию, или кредиторы заставят украинскую власть создать независимый суд. Кому больше нужен независимый суд в Украине, Байдену или украинцам? Кто больше страдает от украинской коррупции? Вопрос, конечно, риторический. И если это элемент внешнего управления, то нет в нем ничего плохого. Дети в садике тоже внешне управляются. Просто потому что сами вряд ли смогут выжить. У Украины уже 25 лет огромный потенциал. И одновременно мы самая бедная страна Европы (может кто-то найдёт статистику, что предпоследняя, но это вряд ли поменяет картину). В чем проблема? Только в управлении. Менеджмент. Если в компанию набрать множество прекрасных игроков, а они не играют, то беда в тренере. И его надо гнать. Если страна не может реализовать свой потенциал десятилетиями, то значит, ею плохо управляют.

Что мешает управлять? Отсутствие мозгов или коррумпированность, можете выбирать. Не так и важно. Ключевое – что и то, и другое печально. Но когда страна не только самая бедная, но и самая коррумпированная, то что-то подсказывает, что они не только тупые (и общество тоже, кстати). Или не столько тупые, сколько жадные. И это наша проблема. И ее надо решить.

Они предлагают отказаться от антикоррупционного суда и еще и декриминализовать незаконное обогащение. Альтернатива – создать независимый антикоррупционный суд и сделать амнистию всем, кроме политиков. И если кто-то из депутатов предложит амнистировать «нажитое непосильным трудом» судьями и прокурорами, а они это очень хотят сделать, то мы сможем предложить им заплатить не условные 5% налогов, как для всех граждан Украины, а 90%, как для тех, кто не только плохо управлял, но и мешал жить тем самым гражданам Украины.

И важно помнить. Не МВФ нужны требования МВФ, а Украине. Не Байдену станет жить комфортнее и лучше, если мы посадим (или заставим уйти с арены) толпу коррупционеров, а украинцам. Не кредиторам нужен приход инвестиций в Украину, а тем украинцам, кто хочет жить лучше.

Ну а доморощенным великим управленцам, не желающим принимать условия МВФ и борющихся за собственный коррупционный суверенитет (российская суверенная демократия, вид сбоку) важно помнить, что для полной независимости от злобных янки им надо хранить сбережения в гривне. А раз они предпочитают хранить их в долларах США, то пусть не удивляются, когда у очередного лидера «сопротивления здравому смыслу» что-то там заморозят в Швейцарии. Се ля ви.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени