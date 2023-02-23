Опасная логика. О НАБУ и подозрении Пивоварскому 23 февраля, 16:11

Каждое такое подозрение уменьшает вероятность того, что после войны во власть смогут на честных конкурсах быть избраны честные люди. Ибо они туда просто не пойдут

В последнее время НАБУ ведет себя так, будто их покусала коллективная Юлия Владимировна. Сначала набросились на Андрея Коболева со всей пролетарской ненавистью. Удивили даже антикоррупционный суд. А теперь со всей этой пролетарской ненавистью выписали подозрение экс-министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому.

Видео дня

За что? Просто за то, что он сделал свою работу. Причем реально, даже не за новаторскую реформу, причинившую вред государству, а за выполнение уже существующего закона. Пивоварский выписал подзаконный акт, согласовал со всеми, увеличил инвестиционную привлекательность украинских портов и получил подозрение. И может детективу НАБУ наплевать на инвестиционную привлекательность портов, такое бывает. Но ведь ему не может быть по барабану то, что Пивоварский просто начал исполнять закон, который до этого игнорировался? Нельзя же человека отправлять в тюрьму за выполнение закона? В теории должно быть наоборот?

И логика подозрения Пивоварскому тоже очень опасна. Потому что она исходит из того, что любые введенные изменения, приносящие минус бюджету, являются основанием для тюрьмы. Но стоп, любая дерегуляция будет тогда заканчиваться арестом дерегулятора. Потому что это уменьшает поступление в бюджет. Любое понижение налогов станет железным аргументом для посадки. Потому что это уменьшило поступление в бюджет.

Есть версия, что НАБУ сейчас отправляет в суд все дела, чтобы суд разбирался. Что это, как говорят знающие люди «не баг, а фича». Но это очень неэтично. Ибо за каждым таким подозрением есть судьба человека. Есть человек. Не виртуальный, а реальный. И какому-то коррупционеру по барабану, одним подозрением больше, одним меньше. Но ведь для честного человека с репутацией — это проблема. Это разрушает жизнь. Для большинства людей ты сразу становишься виноватым. Ведь кто там будет разбираться. Это расходы на адвоката. Это дни и часы твоей жизни, когда нужно что-то доказывать.

Для честного человека с репутацией — это проблема

И это пренебрежительное отношение к человеку, когда «мы подаем все, а там пусть разбираются, не зря же семь лет назад дело открыли», очень пугает. Это сближает НАБУ с другими силовыми органами в Украине. Пропитанные коррупцией и советчиной, с планом посадок и пренебрежением к человеку. А это очень тревожит. Потому что НАБУ было создано, чтобы быть другими. И сейчас, когда НАБУ приходит к Пивоварскому или Игорю Смелянскому и пытается наказать за исполнение закона, то это бьет не только по репутации менеджеров, но прежде всего и по репутации НАБУ. Подрывая веру в антикоррупционные институты. Что точно используют настоящие коррупционеры. Коих у нас достаточно. И которые не все хотят «тихонечко в лес», а скорее предпочитают «тихонечко на потоки».

И это досадно. Ибо создание антикоррупционного треугольника является очень важной реформой. И сейчас что-то начало давать сбои.

А еще каждое такое подозрение уменьшает вероятность, что после войны во власть смогут на честных конкурсах быть избраны честные люди. Они туда просто не пойдут. Уже давно было известно, что если ты пришел и сломал схему, то к тебе точно придут из СБУ, потому что с большой долей вероятности это была их схема или схема кума. И многие из постмайданного призыва во власть проклинают свой поход в реформаторы именно потому, что потом годами вынуждены иметь дело с местью силовиков. И тут теперь еще и НАБУ.

А если не придут Пивоварские, то останутся одни Шкарлеты.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV