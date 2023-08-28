Поможет ли бороться с коррупцией приравнять ее к государственной измене? 28 августа, 16:07

Есть ли простое решение для борьбы с коррупцией?

В Китае за коррупцию расстреливают. Это гораздо жестче, чем могут поступить в Украине с госизменниками.

Уменьшило ли это коррупцию в Китае? Нет. Коррупция там даже мощнее, чем украинская. Просто в Китае о ней говорить нельзя. Если это коррупция друга Си. А если не друга — то можно и расстрелять. Но точно не говорить. А кто будет много говорить, того тоже можно расстрелять.

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Коррупционера останавливает не сила наказания, а неотвратимость. А если ты знаешь, что тебе за это ничего не будет, то какая разница, что именно тебе не будет?

Так поможет ли бороться с коррупцией в Украине приравнивание ее к государственной измене?

Нет.

Есть только долгий путь

Только в который раз вместо долгого трудного пути будет простое решение, которое не сработает.

А если еще в придачу под предлогом этого разрушить антикоррупционную инфраструктуру, то в дополнение к коррупции получим еще один шаг по подрыву доверия наших западных партнеров. А это не очень помогает во время войны. Когда мы просим у партнеров не только деньги, но и оружие. Много оружия. И очень много денег.

И да, именно разрушением антикоррупционной инфраструктуры назовут все западные партнеры попытку отдать расследование коррупционных преступлений в СБУ. И не оценят там хитрость хода, когда независимость антикоррупционных органов таки заставили усилить, а взамен забрали у них смысл их существования.

Есть ли простое решение для борьбы с коррупцией? К сожалению, нет. Есть только долгий путь. И худшая идея на этом пути — это петлять.

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