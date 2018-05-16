Сергей Фурса
Сергей Фурса
Cпециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
Зрада ненастоящая. Перемогу в студию
Парламент в кои-то веки принял хороший закон. Ввел институт номинального держателя. Открыв таким образом для иностранных инвесторов упрощенный доступ на рынок Украины 1
Сколько стоит глупость?

Мы все платим за свои ошибки. Люди могут называть это кармой, судьбой, происками злых инопланетян, менталитетом нации, но это всего лишь расплата за свои ошибки

10 мая, 17:21
9
О мечте коррупционера

Или почему диктат МВФ – это хорошо

16 апреля, 16:37
3
О бедном Дерипаске замолвите слово

Американцы показательно уничтожают российского олигарха. Показывая всем остальным, что так может случиться с каждым

10 апреля, 18:16
1
Как разошлись пути Сытника и Холодницкого

Парламентские слушания были на редкость информативны. Нет, смотреть их совершенно невозможно. Как всегда противно. Но большего от текущего состояния украинского парламента ожидать  сложно

05 апреля, 13:16
5
От мести до идиотизма власти

Об истории е-декларирования для активистов

20 марта, 16:43
2
Дорогу весне реформ

Мы снова накануне великих преобразований в экономике. Но из клуба стран-неудачников нам пока не выйти

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4
Украина, Порошенко и суверенитет

Президент решил защитить суверенитет Украины. Хорошо звучит

07 марта, 17:04
4
Страна в тотальной пробке, или Разговор с таксистом

Власть слишком много думает о том, что скажет киевский таксист. И боится нарушить его зону комфорта

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15 декабря 2015, 11:03
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Самые занимательные события в глобальном масштабе происходили на сырьевых рынках

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2
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08 декабря 2015, 11:37
9
Новый старый прокурор. Когда вымрет система

Система может казаться раздробленной. Но, как только появляется угроза, она мигом объединяется и наносит удар в ответ

30 ноября 2015, 18:12
5
Мечтайте осторожно. Как хорошие люди стали угрозой для страны

Без сотрудничества с Фондом украинской экономике не выжить, а, значит, о снижении налогов до 10% не может быть и речи

23 ноября 2015, 15:24
3
История о Госдепе и вареной украинской лягушке

Как идут реформы в Украине и почему они идут так медленно

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13
Почему мне понравились результаты выборов

Прошли выборы, настало время #Зрады. Люди вновь сокрушаются по поводу и без, начиная рвать на себе волосы. Баба Яга против

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34
Популизм и налоги, или почему права Яресько

Популизм может полностью уничтожить концепцию налоговой реформы в Украине, лишив нас и доходов и возможности занимать на внешних рынках

19 октября 2015, 12:14
6
За такие слова увольняют во Львове

Сбежать из российского мракобесия в украинское - невелика победа

07 октября 2015, 18:11
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Как сделать Киев центром Восточной Европы

Манифест избирателя накануне местных выборов

01 октября 2015, 13:21
3
Не бойтесь дефолта, страшного и ужасного. Бойтесь идиотов

Чтобы не было скучно без ожиданий дефолта, мы получили двойной удар в конце прошлой недели

21 сентября 2015, 12:55
8
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Теперь выполнение соглашений продлят еще на год. Мы, конечно, публично будем ругаться, но де-факто нам это и нужно

16 сентября 2015, 16:37
29
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08 сентября 2015, 12:37
3
Новый мир, который не смогли принять Россия и Донбасс

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Беги, Ленс (Коноплянка, Ярмоленко, Коста), беги

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10 августа 2015, 12:53
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21 июля 2015, 11:46
1
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3
Зрада, мажоритарка и попытки Кличко удержаться при власти

Если верить сливам, сегодня провалят новые законы о выборах местных советов и оставят выборы мэра в один тур

18 июня 2015, 07:47
0
Саакашвили – новая надежда

Саакашвили вышел на первый план очень вовремя. В очередной раз силы повстанцев выдыхались 

10 июня 2015, 11:28
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Длинные руки ФБР и конец всевластия ФИФА

ФИФА - это сверхгосударство, огромная бизнес-империя. Справиться с ней поодиночке страны не могли бы

27 мая 2015, 15:23
1
Врага нужно знать в лицо: популисты и их разновидности

Кто не дает Украине развиваться, обещая доллар по 8, низкие тарифы и поход на Москву

22 мая 2015, 13:47
2
День кокошника против дня вышиванки

Россияне падают в пропасть, а мы карабкаемся по склону, вырвавшись из их стальных объятий

21 мая 2015, 12:32
3
Доллар по 8 и независимость от Москвы

Популисты говорят с людьми как с детьми или как со слабоумными, а потом эти люди голосуют. И многие из них доказывают, что популисты были правы

08 мая 2015, 11:22
2
День "зрады" против оптимизма

Выбор прост: либо мы продолжаем борьбу, либо переходим на сторону тех, кто занял удобную позицию "Я же говорил, что ничего не изменится"

05 мая 2015, 20:04
2
Давайте позовем в Украину Илона Маска

Мы всегда тащились позади мировой цивилизации и остаемся третьим миром. И если будем говорить только о сельском хозяйстве, то там и останемся

30 апреля 2015, 15:28
2
А царь-то ненастоящий, или черная полоса Путина

Хорошо раньше было. Всегда всех переигрывал, а если нет, то мог затаиться и ждать подходящего момента.  А тут и затаился давно. А оно не идет

07 апреля 2015, 10:05
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Кто должен возглавить Антикоррупционное бюро

Самый богатый человек в Румынии был отправлен в тюрьму за незаконное финансирование президентской кампании 2009 года. Почему эта история показательна для Украины? 

03 апреля 2015, 15:56
0
Как с помощью войны поднять цены на нефть

Видя снижающуюся стоимость черного золота, специально обученным людям поручили что-то сделать с этим безобразием

27 марта 2015, 17:58
1
Коломойский против Украины

Дальнейший процесс евроинтеграции должен привести к исчезновению олигархов как класса. Но Коломойский не готов с этим смириться

20 марта 2015, 13:28
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О бедном Шахтере замолвите слово

Как заметили неравнодушные наблюдатели, Бавария не услышала Донбасс. И путь Шахтера в Лиге Чемпионов был жестоко прерван

13 марта 2015, 14:59
0
Почему я хочу, чтобы Гонтарева осталась

Да, я выступаю в качестве адвоката дьявола, и эта роль неблагодарна. И да, я вижу, какой курс гривны 

27 февраля 2015, 17:59
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МВФ: Украина в шаге от миллиардов

Именно в меморандуме Международного валютного фонда будут прописаны все реформы, необходимые Украине в ближайшие пару лет

11 февраля 2015, 10:42
3
Почему мы боимся поверить в другую Украину

Основной двигатель реформ – это вера. Если не веришь, что можешь что-то сделать, никогда не сделаешь. Это касается как конкретного человека, так и страны в целом 

29 января 2015, 15:45
3
Чего хочет женщина, или страшилки о дефолте Украины

Эта история длится уже давно. С тех пор, как о дефолте начали рассказывать не только в барах лондонские аналитики, но и на украинских кухнях

23 января 2015, 19:32
1
Когда европейцы выйдут на улицы в поддержку украинцев

После трагедии в Волновахе хор голосов принялся обвинять Европу в том, что вот сейчас они нам не будут сопереживать, как себе после трагедии в Париже

14 января 2015, 10:57
1
Шоковая терапия для страны

Правительству, как никогда, следует объяснять каждый свой шаг: без публичной поддержки проводить радикальные изменения в стране невозможно

20 декабря 2014, 11:17
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Почему меня радует укрепление рубля

Нам не нужно резкое падение всего и вся в России прямо сейчас. Нужно довести ее до состояния, когда крах РФ уже не будет означать нашу гибель под обломками

17 декабря 2014, 11:51
7
Вы еще не успели разочароваться в новом Кабмине?

Если Кабмин не будут ругать, значит, у нас нет Кабмина. Общество заряжено на реформы и, как показывает практика, без такой заряженности ничего не происходит

11 декабря 2014, 09:39
5
Теперь в правительстве не хватает немцев или скандинавов

Уже не так фантастически выглядит фантазия, когда собранные за одним столом министры будут говорить о деле, а не о схемах. Как было в Грузии во времена Саакашвили

02 декабря 2014, 13:06
2
Нужно ли платить пенсии ЛНР и ДНР

Украина сделала все, что могла. Ценой жизней обошлась попытка страны обеспечивать жителей Донбасса пенсиями 

18 ноября 2014, 11:51
26
Таких, как Каха Бендукидзе, не было в истории Украины

Каха - тот человек, который доказал, что гнилую систему можно менять, не размениваясь на косметические реформы

14 ноября 2014, 01:12
2
Гривна: полет нормальный

Беда в том, что мы имеем дело не с поиском нового равновесного курса гривны, который определяется платежным балансом, а с паникой

11 ноября 2014, 17:19
15
План Маршалла для Украины или морковка для власти

Рачительные европейцы и прагматичные американцы не станут давать деньги просто так. А власти Украины способны проводить реформы только в том случае, когда им за это приплачивают

28 октября 2014, 11:15
0
Платить нельзя допустить дефолт

Если бы Украина еще летом предложила сделать реструктуризацию, удалось бы избежать больших имиджевых потерь, но власть решила платить по счетам 

13 октября 2014, 15:23
1
Почему не стоит винить Нацбанк во всех грехах

Сегодня защищать главу НБУ – все равно, что выступать в роли адвоката дьявола. Но правда заключается в том, что на данный момент совершенно неважно, кто возглавляет Нацбанк

06 октября 2014, 16:43
1
Россия и санкции: кто кого

Западные санкции в отношении РФ действуют медленно, но верно – США и ЕС дают возможность всем инвесторам очистить свои балансы от российских активов

16 сентября 2014, 12:53
0
Крым стал началом конца для России

Если раньше мы думали, что железный занавес разделял свободный и не свободный мир, то теперь понимаем, что он служил стеной в больнице для психически нездоровых людей

25 августа 2014, 10:42
2
Тупиковая ситуация

Почему выпуск НДС-облигаций не принес оживления на украинский рынок ценных бумаг

19 августа 2014, 11:01
0
Нацбанк наносит ответный удар

Предпосылкой для резких колебаний валютного курса стала легкая политическая турбулентность в Украине после заявления Яценюка об отставке. Для нас – легкая, а вот иностранные инвесторы испугались не на шутку

06 августа 2014, 14:35
0
Кто нанес удар по российскому рынку

После крушения Боинга банкиры начали сбрасывать российские ценные бумаги. Фондовый рынок РФ ждут непростые времена. Обвал сдерживают государственные банки и запас прочности финансовой системы

25 июля 2014, 14:43
0
Чем грозит РФ отток капитала

Финансы нельзя удержать пропагандой. Отток капитала из России – первый признак того, что стране рано или поздно состоится переворот 

14 июля 2014, 15:40
0
Украинский Лас-Вегас

Украина должна привлекать инвесторов с помощью масштабных и нестандартных проектов. Побережье между Херсоном и Одессой вполне подходит для создания новых Шарм-эль-Шейха или Лас-Вегаса

06 июля 2014, 10:48
0
Как совершить украинское экономическое чудо

Украине следует предложить мировым финансовым корпорациям альтернативу дорогой и недружелюбной Москве - демократический и либеральный Киев

30 июня 2014, 12:23
0
Какой будет новая стратегия Нацбанка

Если удастся осуществить хотя бы 20%-30% из того, что уже записано в планах регулятора, это будет эпохальным событием

27 июня 2014, 16:17
0
Почему не стоит спасать должников с валютными кредитами

Заемщики, которые сознательно остались с кредитом в иностранной валюте еще с 2008 года, снова пришли со своим горем к государству, требуя наказать ненасытных банкиров. Наказать за собственную жадность

15 июня 2014, 02:00
1

Сергей Фурса

Cпециалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

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