Сергей Фурса

Мы все платим за свои ошибки. Люди могут называть это кармой, судьбой, происками злых инопланетян, менталитетом нации, но это всего лишь расплата за свои ошибки
Мы все платим за свои ошибки. Люди могут называть это кармой, судьбой, происками злых инопланетян, менталитетом нации, но это всего лишь расплата за свои ошибки
Американцы показательно уничтожают российского олигарха. Показывая всем остальным, что так может случиться с каждым
Парламентские слушания были на редкость информативны. Нет, смотреть их совершенно невозможно. Как всегда противно. Но большего от текущего состояния украинского парламента ожидать сложно
Мы снова накануне великих преобразований в экономике. Но из клуба стран-неудачников нам пока не выйти
Президент решил защитить суверенитет Украины. Хорошо звучит
Власть слишком много думает о том, что скажет киевский таксист. И боится нарушить его зону комфорта
Понять действия России без дозы невозможно. Хотя в целом, конечно, все понятно. Проиграли в Стокгольмском арбитраже и гадят. При этом несут чушь
Все недовольны. Социология показывает, что украинцы недовольны властью. И украинцы ждут, когда же к власти придут люди, которые принесут перемены. Какие они эти люди?
Фондовые индексы США упали на рекордные 4,6%. Есть ли повод для беспокойства?
От создателей законопроекта "Купуй українське у друзей авторов законопроекта Купуй українське" выходит в свет второй сезон попыток потратить деньги граждан Украины
Быть богатым – это хорошо и правильно. Но недопустимо тратить больше, чем могут представить себе те, кто получает такую же официальную зарплату, как чиновники
Украинская повестка дня в нескольких цитатах
Фонд сейчас не только гарант нашего экономического благосостояния, но и основной союзник в войне с Россией. И цена разрыва отношений с МВФ будет соответствующей
Сначала история с мальчиком. Теперь говорят, что "Крым никогда не был украинским".
План на год по убийству своей экономики выполнен. Можно отдыхать
НАБУ со дня своего основания было обречено на конфликт с прокуратурой и СБУ
Никто из кредиторов не даст и цента стране, которая откатывает назад реформы. Особенно, если это реформы в рамках борьбы с коррупцией
Как бороться с изменениями, если тебе они не нужны, но сказать об этом ты не можешь
Чистая и прозрачная приватизация – это сигнал инвесторам, что в Украине их ждут
Если общество разделяет ценности власти – то власть никогда не изменится
Мировые тренды – это информационное общество, сфера услуг и медицина с применением новых технологий
Тут новая "зрада" обнаружилась: говорят, ставки по гривневым депозитам снижаются, а по валютным – вообще на историческом минимуме
Современные технологии способны заставить людей ездить по правилам
Ключевое необходимое изменение – открытые партийные списки
С каждым годом все больше людей присоединяются к марафонам
Да, они делают это на праздники: вирус на день Конституции, диверсия на день рождения. Вот такой у них гэбэшный юмор
Почему отставка иностранцев из наблюдательного совета Нафтогаза – это очень плохо
Они напоминают школьников, детей внезапно разбогатевших мещан, у которых уволили преподавателя хороших манер, и они с радостью теперь вытирают руки о занавеску
Спустя четыре года Украина возвращается на рынок еврооблигаций
Узаконив обман, государство создаст неверный прецедент
Причиной проблем с конкуренцией является коррупция
Украина уникальна. На данном этапе она одновременно и крайне коррумпирована и прозрачна
Легко представить, как отдохнувшие за лето популисты будут бегать по парламенту и кричать, о том, что Рева хочет заставить пенсионеров есть меньше
Лучше выбирать и защищать тех, кто нас не бросит. От происков западников из НАБУ, либералов от экономики и не православного антикоррупционного суда
Судебная система Украины наконец-то порадовала. Высший административный суд наложил штраф на "литовца" в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей
МАУ планирует судиться с Министерством инфраструктуры и лоукостером Ryanair. Что из этого выйдет?
Запутали мы уже западных кредиторов. Еще немного и убедим их в том, что не надо нам этого независимого антикоррупционного суда
Мы сами, украинцы, привели себя в такую точку, из которой нет быстрого выхода
Больше всех от этого решения пострадают не туристы и белые воротнички. Пострадает малый бизнес
Ради чего в парламенте ежедневно защищают конкретного коррупционера
Для государства Украина крайне важно доказать, что оно может отстаивать государственные интересы хотя бы в отечественных судах
Коррупция у нас есть. А коррупционеров нет. А кого берут – тот невиновный. Он же сам сказал
У Украины больше шансов, чем у племени Майя. Но надо сделать выбор. Между скрепами со жрецами и научным прогрессом с реформами
В стране все плохо, но менять ничего нельзя, потому что в любом случае будет хуже. Пока не выберут самих популистов
Арбитраж не признал требования Газпрома по «бери или плати». Арбитраж признал право Нафтогаза на пересмотр цены на рыночный уровень
Земельный вопрос грозит стать вечным и испортить уже многие поколения украинских политиков, лишив законного дохода многие поколения украинских крестьян
Власть не хочет антикоррупционный суд. И их можно понять. Зачем же создавать суд, который может тебя посадить
В Украине футбол существовал отдельно от страны очень долгое время. Потому что клубы были игрушками олигархов
Обычно всегда, когда делают реформы, приходят либо скрепы, либо коррупционеры. Либо коррупционеры со скрепами
Ключевой вывод истории последних дней – необходимость создания Службы Финансовых Расследований
Вопрос не в дзюдоистах – они лишь иллюстрируют проблему
Мораторий надо отменять. Это аксиома. Рынок земли нужен
Глава Нацбанка уходит. На фоне всеобщей ненависти. Люди, которые должны сказать ей спасибо, будут осыпать ее проклятиями
МВФ не делает страну богатой, он лишь спасает ее от катастрофы. А дальше уже сами
Как только украинская власть видит возможность соскочить с программы МВФ, она это делает. Потому что реформы бьют по интересам коррупционеров
Лондонский суд постановил, что мы должны вернуть деньги России, потому что мы их взяли
Протесты в России хороши тем, что власть на них будет реагировать. И не увольнением Медведева. Реакция будет другой
Удачная вышла неделя для спекулянтов и поборников здравого смысла
Многие не поняли, что сегодня случилось. Почему Блокада от СНБО лучше Блокады от Семенченко-Парасюка. Но все просто
Какая самая большая мечта Сбербанка России в Украине? Уйти из Украины поскорее. Какая цель "патриотов" Украины? Выгнать Сбербанк из Украины любой ценой. Любой ценой для Украины
Некоторые украинские политики жалуются, что США вмешиваются во внутренние дела Украины. Вот что я об этом думаю
В очередной раз ходят слухи о том, что Гонтарева подала в отставку. Раз десятый за последнее время
Нужна замена налоговой милиции. Но этот кнут должен быть цивилизованным. Аналитики вместо маски-шоу. Спецслужба бухгалтеров, вооруженных компьютерами
Они дискредитируют само государство Украина, за которое умирают на востоке. Ради которого сложила свои головы «Небесная сотня». Превращая слово «патриот» в ругательство
Полная блокада Донбасса укрепит его связь с Россией
И. о. министра начала реальные реформы – и тут же вышли из сумрака сотни праведных гневных противников
Судя по всему, депутаты сидели всю ночь, чтобы успеть до рождественских каникул в Вашингтоне. Чтобы показать бюджет МВФ и запустить процесс получения следующего транша
Украинская власть едва ли не впервые поставила экономическую необходимость выше политической целесообразности
Пока действует запрет на продажу сельскохозяйственных земель, огромный потенциал украинской земли остается нереализованным, а страна – бедной
Институты в США так сильно развиты, что президент будет работать в рамках красных флажков. Президент не сможет наделать совсем уж больших глупостей
Все перемены к лучшему, совершенные им и его командой, очень быстро прикажут долго жить. Будет доказано одесской таможней
Причина недоверия к банкам как повод хранить все в кэше – это разговоры в пользу бедных
Общество сейчас, именно сейчас, должно максимально придирчиво требовать ответа, откуда взялся каждый доллар в декларациях тех, кто никогда не работал
Нет большего мучения, чем смотреть игру Динамо. И можно только спорить, где мучения сильнее – на стадионе или дома на диване
Если мы хотим победить в этой войне, то должны следовать рациональной логике, а не потакать своим желаниям
Государство в очередной раз способствует безответственности и инфантильности украинских граждан. А нужно как раз наоборот
Да, Украина опустилась. Но что ее опустило?
Санкции нужны Украине. Очень нужны. А значит, появился еще один способ давления на власть для реализации реформ, кроме денег МВФ
На этой неделе трудолюбивая Верховная Рада возвращается к работе. И снова парламенту Украины предстоит сдать тест
Те, кто стоит за скандалом, борются не с Лещенко. Они борются с самой борьбой общества с коррупцией
В Минске было достигнуто главное - остановлена большая война. Да, перестрелки идут и сейчас, люди гибнут. Но масштабы несоизмеримы
И почему для нашей страны важен рейтинг по Индексу прав собственности
Спорт - это не отдельная отрасль бытия. Он не может быть отделен от состояния экономики в нормальных демократических странах
Что важнее - краткосрочные плюшки или долгосрочный успех? Что важнее - получить сейчас транш, кое-как стабилизировать ситуацию и жить как прежде, или изменить систему?
Никто не станет начинать сейчас активную полномасштабную войну. Потому что санкции. Потому что SWIFT. И потому что Украина уже готова
Возник общественный договор, в рамках которого люди соглашаются на коррупцию в "разумных" пределах. Ты воруй, но делись
В Украине боятся обидеть людей, забывая, что главное - это цель. Поэтому сборной будет руководить «хороший человек», а не профессионал
Почему нам не нужно повторение ошибок реформ 1990-х
Если вы хотите безопасные улицы, хорошую медицину, высокую зарплату – тогда вы за свободу, уважение, толерантность. Если против – не жалуйтесь потом
Правительство в очередной раз порадовало. Вторую неделю подряд, кстати
Мы готовы терпеть наверху тех, кто сильнее нас или умнее. Но никогда не сможем покоряться глупцам
То, что они сделали, мы оценим только со временем. Но вспоминать, что они ушли, с сожалением начнем уже завтра
Не имеет значения, кто будет главой прокуратуры в Украине. Это нельзя реформировать. Это нельзя исправить
Тяжело бороться с властью коррупционеров и испытывать симпатию к отдельным представителям власти. Теперь симпатий не будет
Естественный политический отбор не позволяет приходить к власти людям, мешающим развитию
Нам остался один шаг: набрать в комиссию честных людей
Отсутствие в Украине рынка земли и мораторий на продажу сдерживают развитие страны вот уже десятки лет
Но Международный валютный фонд бы не дал деньги правительству, находящемуся в подвешенном состоянии
Раз нельзя удирать, то кто-то, может, и подумает перед тем, как сесть за руль пьяным. И это может спасти много жизней
Айварас сделал сильный ход. Он сделал его достойно и красиво. После таких ходов сам министр может спать спокойно, а вот всем другим не до сна. Особенно – президенту
Похоже, в чьих-то головах наступило головокружение от успехов. Нужно дать понять, что успехи эти сомнительны, а почва - зыбкая
В этом году у Украины был исторический шанс полноценно провести бюджетно-налоговую реформу
Популизм и инфантилизм. Сегодня они правят бал в парламенте
События последних нескольких дней вызывают острое чувство стыда, но при этом очень поучительны
Самые занимательные события в глобальном масштабе происходили на сырьевых рынках
Обществу выгодно поддерживать премьер-министра в противостоянии с набирающим вес президентом
Система может казаться раздробленной. Но, как только появляется угроза, она мигом объединяется и наносит удар в ответ
Без сотрудничества с Фондом украинской экономике не выжить, а, значит, о снижении налогов до 10% не может быть и речи
Как идут реформы в Украине и почему они идут так медленно
Прошли выборы, настало время #Зрады. Люди вновь сокрушаются по поводу и без, начиная рвать на себе волосы. Баба Яга против
Популизм может полностью уничтожить концепцию налоговой реформы в Украине, лишив нас и доходов и возможности занимать на внешних рынках
Сбежать из российского мракобесия в украинское - невелика победа
Манифест избирателя накануне местных выборов
Чтобы не было скучно без ожиданий дефолта, мы получили двойной удар в конце прошлой недели
Теперь выполнение соглашений продлят еще на год. Мы, конечно, публично будем ругаться, но де-факто нам это и нужно
Отодвинув начало приватизации, мы поставили шлагбаум на дороге у грузовиков, набитых долларами
Мы живем в глобальной экономике и должны завоевать свое место под солнцем, если не хотим оставаться сырьевым придатком
Украинские клубы покидают легионеры. И впервые за долгое время украинские футболисты уходят в другие чемпионаты
И речь идет не о Мукачево или Чернигове, а об экономике. А, значит, пора думать о будущем
Лакмусовой бумажкой успеха Саакашвили в Одесской области станет приход иностранных инвесторов
Греки продолжают блефовать, заходя на неведомую территорию
Придя под лозунгами либерализации, новая команда НБУ вынуждена была максимально закрутить гайки, выбрав ручное управление
Неделя прошла в активных спорах с кредиторами. Пока неизвестно, будет ли Украина возвращать долг РФ
Если верить сливам, сегодня провалят новые законы о выборах местных советов и оставят выборы мэра в один тур
Саакашвили вышел на первый план очень вовремя. В очередной раз силы повстанцев выдыхались
ФИФА - это сверхгосударство, огромная бизнес-империя. Справиться с ней поодиночке страны не могли бы
Кто не дает Украине развиваться, обещая доллар по 8, низкие тарифы и поход на Москву
Россияне падают в пропасть, а мы карабкаемся по склону, вырвавшись из их стальных объятий
Популисты говорят с людьми как с детьми или как со слабоумными, а потом эти люди голосуют. И многие из них доказывают, что популисты были правы
Выбор прост: либо мы продолжаем борьбу, либо переходим на сторону тех, кто занял удобную позицию "Я же говорил, что ничего не изменится"
Мы всегда тащились позади мировой цивилизации и остаемся третьим миром. И если будем говорить только о сельском хозяйстве, то там и останемся
Хорошо раньше было. Всегда всех переигрывал, а если нет, то мог затаиться и ждать подходящего момента. А тут и затаился давно. А оно не идет
Самый богатый человек в Румынии был отправлен в тюрьму за незаконное финансирование президентской кампании 2009 года. Почему эта история показательна для Украины?
Видя снижающуюся стоимость черного золота, специально обученным людям поручили что-то сделать с этим безобразием
Дальнейший процесс евроинтеграции должен привести к исчезновению олигархов как класса. Но Коломойский не готов с этим смириться
Как заметили неравнодушные наблюдатели, Бавария не услышала Донбасс. И путь Шахтера в Лиге Чемпионов был жестоко прерван
Да, я выступаю в качестве адвоката дьявола, и эта роль неблагодарна. И да, я вижу, какой курс гривны
Именно в меморандуме Международного валютного фонда будут прописаны все реформы, необходимые Украине в ближайшие пару лет
Основной двигатель реформ – это вера. Если не веришь, что можешь что-то сделать, никогда не сделаешь. Это касается как конкретного человека, так и страны в целом
Эта история длится уже давно. С тех пор, как о дефолте начали рассказывать не только в барах лондонские аналитики, но и на украинских кухнях
После трагедии в Волновахе хор голосов принялся обвинять Европу в том, что вот сейчас они нам не будут сопереживать, как себе после трагедии в Париже
Правительству, как никогда, следует объяснять каждый свой шаг: без публичной поддержки проводить радикальные изменения в стране невозможно
Нам не нужно резкое падение всего и вся в России прямо сейчас. Нужно довести ее до состояния, когда крах РФ уже не будет означать нашу гибель под обломками
Если Кабмин не будут ругать, значит, у нас нет Кабмина. Общество заряжено на реформы и, как показывает практика, без такой заряженности ничего не происходит
Уже не так фантастически выглядит фантазия, когда собранные за одним столом министры будут говорить о деле, а не о схемах. Как было в Грузии во времена Саакашвили
Украина сделала все, что могла. Ценой жизней обошлась попытка страны обеспечивать жителей Донбасса пенсиями
Каха - тот человек, который доказал, что гнилую систему можно менять, не размениваясь на косметические реформы
Беда в том, что мы имеем дело не с поиском нового равновесного курса гривны, который определяется платежным балансом, а с паникой
Рачительные европейцы и прагматичные американцы не станут давать деньги просто так. А власти Украины способны проводить реформы только в том случае, когда им за это приплачивают
Если бы Украина еще летом предложила сделать реструктуризацию, удалось бы избежать больших имиджевых потерь, но власть решила платить по счетам
Сегодня защищать главу НБУ – все равно, что выступать в роли адвоката дьявола. Но правда заключается в том, что на данный момент совершенно неважно, кто возглавляет Нацбанк
Западные санкции в отношении РФ действуют медленно, но верно – США и ЕС дают возможность всем инвесторам очистить свои балансы от российских активов
Если раньше мы думали, что железный занавес разделял свободный и не свободный мир, то теперь понимаем, что он служил стеной в больнице для психически нездоровых людей
Почему выпуск НДС-облигаций не принес оживления на украинский рынок ценных бумаг
Предпосылкой для резких колебаний валютного курса стала легкая политическая турбулентность в Украине после заявления Яценюка об отставке. Для нас – легкая, а вот иностранные инвесторы испугались не на шутку
После крушения Боинга банкиры начали сбрасывать российские ценные бумаги. Фондовый рынок РФ ждут непростые времена. Обвал сдерживают государственные банки и запас прочности финансовой системы
Финансы нельзя удержать пропагандой. Отток капитала из России – первый признак того, что стране рано или поздно состоится переворот
Украина должна привлекать инвесторов с помощью масштабных и нестандартных проектов. Побережье между Херсоном и Одессой вполне подходит для создания новых Шарм-эль-Шейха или Лас-Вегаса
Украине следует предложить мировым финансовым корпорациям альтернативу дорогой и недружелюбной Москве - демократический и либеральный Киев
Если удастся осуществить хотя бы 20%-30% из того, что уже записано в планах регулятора, это будет эпохальным событием
Заемщики, которые сознательно остались с кредитом в иностранной валюте еще с 2008 года, снова пришли со своим горем к государству, требуя наказать ненасытных банкиров. Наказать за собственную жадность
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений
У моста через Керченский пролив извечные российские враги – природные и государственные
Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
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