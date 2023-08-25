Очень тревожное время. Два уровня угрозы для США 25 августа, 09:10 NV Премиум

Хочу остановиться на Соединенных Штатах, поскольку именно здесь, на мой взгляд, существует наиболее яркая угроза демократии

Впервые напечатано на americanpurpose.com Колонка опубликована с разрешения редакции

В последние годы в мире идут все более активные дебаты по поводу состояния мировой демократии, роста больших авторитарных великих держав, таких как Россия и Китай, и явной сдачи своих позиций демократическими государствами по всему миру. В значительной степени эти тревоги обоснованы и понятны, но, в конечном счете, я считаю, что во многом тут переборщили. Полное объяснение последних событий требует более длительного рассмотрения, но я бы остановился на следующих моментах:

Видео дня

— И Россия, и Китай выглядят сейчас не столь впечатляюще, как казалось несколько лет назад. Россия отступает в Украине, а в Китае наблюдается значительное замедление экономического роста. Эти неудачи обусловлены неэффективностью принятия решений, присущей авторитарному правлению.

— Слишком много тревоги вызывает рост «неофашизма» в Европе. Действительно, правые партии добились успехов в Германии, Италии и Испании, но они также потерпели поражение в Чехии, Финляндии и других странах. Более того, как отмечает Шери Берман, те из них, что находятся у власти, существенно смягчились и теперь больше напоминают традиционные консервативные партии, нежели радикальные популистские.