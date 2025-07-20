Это большая угроза для всего человечества

По мере того, как я узнавал больше о том, как может выглядеть будущее Искусственного интеллекта (ИИ), я стал лучше понимать реальные опасности, которые несет эта технология

Всегда существовало два способа злоупотребления ИИ. Первый из них реализуется уже сейчас: технологии ИИ, такие как дипфейки, уже широко распространены. Моя лента в Instagram полна видеороликов о вещах, которые, я уверен, никогда не происходили — например, катастрофические обрушения зданий или объяснения знаменитостей MAGA по поводу того, как они ошибались. Однако практически невозможно проверить, являются ли все эти ролики реальными. Такого рода манипуляции еще больше подорвут доверие к институтам и усугубят поляризацию. Существует множество других злонамеренных способов использования сложного ИИ, таких как взлом вашего банковского счета и запуск разрушительных кибератак на базовую инфраструктуру. Недобросовестные акторы есть повсюду.

Другой вид страха, который мне всегда было трудно понять, — это «экзистенциальная» угроза, которую ИИ представляет для всего человечества.