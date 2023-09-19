Самая важная информация. Как меняется ход войны в Украине и что должны исправить США 19 сентября, 17:19 NV Премиум

От исхода этой битвы зависит все

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

Я очень много путешествовал этим летом. Начиная с июня, я побывал на Форуме свободы в Осло, на конференции по цифровому регулированию на глобальном Юге в Рокфеллеровском конференц-центре в Белладжио, а также на бизнес-форуме в Картахене (Колумбия), на одной из программ Академии лидерства для развития в Алматы (Казахстан) и, наконец, в Киеве на ежегодной конференции YES (Ялтинская европейская стратегия). (Я также должен был выступить с речью в Гонконге, но обнаружил, что власти этой страны не выдадут мне визу, поскольку я вхожу в совет директоров двух организаций, находящихся под санкциями — Freedom House и National Endowment for Democracy). О Центральной Азии я напишу в следующем тексте, а пока хочу рассказать о ситуации в Украине.

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Я не был в Украине с конца 2019 года, и попасть туда стало гораздо сложнее. Приходится лететь в Варшаву, затем четыре часа ехать на автобусе до города на польско-украинской границе, а потом — на ночном поезде до Киева. Мы остановились в отеле Intercontinental, где я уже неоднократно бывал, рядом с Михайловским собором и Министерством иностранных дел. В этот раз, однако, там была выставлена экспозиция уничтоженной российской бронетехники.

Конференцию YES ежегодно проводит олигарх Виктор Пинчук; в этом году я решил поехать, чтобы выразить солидарность в условиях войны. Пока мы были в Киеве, ракетных обстрелов не было, но сразу после нашего отъезда по городу был нанесен новый удар. Киев не похож на город в состоянии войны, если не считать большого количества солдат на улицах и противотанковых «ежей» на Крещатике. Рестораны, как всегда, трендовые и полны людей. На конференции выступал Зеленский, а также новый министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель аппарата президента Андрей Ермак, начальник военной разведки Кирилл Буданов и еще целый ряд высокопоставленных лиц.

Самой важной информацией была та, о которой на конференции никто не мог говорить слишком открыто, —