Курс неизменен: лучше переждать 11 октября, 09:20 Эксклюзив НВ

Как известно, беда не приходит одна

Надежда теплилась вплоть до 7 октября, в прошлую пятницу — надежда на то, что ФРС «развернется», то есть спохватится, оценит ситуацию и сменив гнев на милость согласится немного замедлить темпы повышения стоимости денег. На самом деле руководители американского центрального банка уже давно говорят, что не свернут с дороги и не прекратят решительную борьбу с инфляцией вплоть до победного конца, но рынок им не верит, продолжая надеяться. И вопрос, на самом деле, не в «верит — не верит», а в триллионах долларов, которые инвесторы ставят на «разворот», надеясь заработать.

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В ближайшее время ФРС курс не изменит. Механика принятия решений ФРС достаточно ясна, график заседаний всем известен, остается только ждать, в каком состоянии американская экономика подходит к очередному заседанию, ведь именно это является ориентиром для принятия руководителями центрального банка США судьбоносных решений.

Одним из важнейших статистических отчетов, оказывающих непосредственное влияние на настроения вершителей американской, а точнее сказать — глобальной монетарной политики, является Отчет о состоянии рынка труда. Во-первых, одной из конституционных задач ФРС является поддержка занятости американского населения на самом высоком уровне, во-вторых, хорошее состояние рынка труда является свидетельством работающей экономики и наоборот. Вот именно этот отчет и был обнародован 7 октября, и именно он убил последнюю надежду на то, что ФРС таки «развернется» — сделает деньги дешевле, или, по крайней мере, делать их дороже немного медленнее, тем самым спасая рынки ценных бумаг от дальнейшего падения, которое, кстати, продолжается с начала этого года и уже стоило инвесторам триллионы долларов.

Отчет, обнародованный 7 октября, был просто замечательным — количество людей, нашедших работу в США оказалось больше, чем ожидалось, уровень безработицы снизился до рекордного уровня за последние шестьдесят лет, а занятость населения остается немалой. В двух словах — все отлично! И это как раз тот классический случай, когда «хорошие новости — это плохие новости», а для рынков ценных бумаг — просто ужасные новости!