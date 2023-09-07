Приближается перелом в войне. Почему Блинкен приехал в Украину 7 сентября, 16:07 NV Премиум

Мне кажется, что главной причиной, почему госсекретарь США Энтони Блинкен в эти дни в Киеве, является приближение к тому, что в войне наступит перелом

И вот то, что сейчас происходит на юге, является, по моему мнению, подтверждением, что еще немножко и (если будет надлежащая, очень серьезная, практическая помощь), российский фронт провалится. Поэтому начнутся события, которые уже будут определять дальнейший ход войны, и войны не в пользу Российской Федерации.

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Следовательно, самое важное сегодня знать, что нужно реально, в каких количествах, почему, как, когда и каким образом это будет все доставлено и использовано, и так далее. Одним из принципиальных пунктов повестки дня Блинкена был пункт про ATACMS — эти долгожданные ракеты. Потому что за ними, кстати, идет паровозиком, как говорят, и ракета Таурус, немецкого производства. Потому что господин Олаф Шольц, несмотря на все его положительные шаги вперед, все равно не хочет быть первым. И до тех пор, пока американцы не дадут, он не хочет давать немецкие ракеты, хотя это сделали уже французы и британцы. Но, кроме этого, здесь он себе сделал связку и хочет за нее цепляться, сколько можно.