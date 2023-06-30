Томас Фридман

Томас Фридман

Американский журналист, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии

Что теперь будет с Путиным

30 июня, 07:13
NV Премиум
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В ближайшем будущем, если Путина свергнут, мы вполне можем оказаться с кем-то похуже (Фото:REUTERS)

В ближайшем будущем, если Путина свергнут, мы вполне можем оказаться с кем-то похуже (Фото:REUTERS)

События, происходящие в России, напоминают трейлер к новой серии «бондианы»: бывший шеф-повар/экс-киберхакер/недавний лидер армии наемников Путина Евгений Пригожин выходит из-под контроля и устраивает беспредел

Пригожин, персонаж прямиком из «Доктора Ноу», — ведет колонну бывших заключенных и солдат удачи в безумном порыве захватить российскую столицу, сбив по пути несколько российских военных вертолетов. Они встречают так мало сопротивления, что интернет пестрит фотографиями его наемников, терпеливо ожидающих своей очереди за кофе: «Эй, вы не могли бы накрыть его крышечкой? Не хочу, чтобы пролился на мой танк!».

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