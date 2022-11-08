Представьте, что вы в 2024-м. Что ждет Израиль после выборов и как это повлияет на США 8 ноября, 20:13 Эксклюзив НВ Коалиция, которую лидер «Ликуда» Биби Нетаньяху возвращает к власти, является израильским эквивалентом кошмарного кабинета министров США при Трампе (Фото:REUTERS)

Представьте, что вы проснулись после президентских выборов в США в 2024 году

И обнаружили, что Дональд Трамп был переизбран, после чего назначил Руди Джулиани на пост генпрокурора, Майкла Флинна — на пост министра обороны, Стива Бэннона — на пост министра торговли, евангелического лидера Джеймса Добсона — на пост министра образования, бывшего лидера Proud Boys Энрике Таррио — главой нацбезопасности и Марджори Тейлор Грин — пресс-секретарем Белого дома.

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«Невозможно», — скажете вы. Что ж, подумайте еще раз.

Как я уже отмечал ранее, израильские политические тенденции часто являются предвестниками более широких тенденций в западных демократиях — как говорится, от маленьких театров к большим бродвейским шоу. Я надеялся, что правительство национального единства, пришедшее к власти в Израиле в июне 2021 года, также может стать предвестником усиления здесь двухпартийности. Увы, это правительство сейчас рухнуло, и его место занимает самая крайне правая коалиция в истории Израиля.

Господи, спаси нас, если это предвестник того, что нас ждет. О чем идет речь?