Все может быть наоборот. Как могут изменить нашу жизнь ChatGPT и новые технологии 4 мая, 09:52 NV Премиум

Уничтожат ли системы ИИ больше рабочих мест, чем создадут?

Впервые напечатано на americanpurpose.com. Колонка опубликована с разрешения редакции

Технологические изменения всегда оказывали огромное влияние на общество и экономику. Его невозможно было предсказать заранее и трудно оценить даже в ретроспективе. Крупные технологии индустриальной эпохи — использование ископаемого топлива, массовое производство, изобретение радио и телевидения, ядерная энергетика — требовали масштабности и, следовательно, имели тенденцию к концентрации власти. Они сыграли свою роль в становлении крупных диктатур 20-го века и крупных промышленных гигантов, которые смогли их разработать и использовать, и должны были быть «приручены» и урегулированы демократическими государствами, прежде чем их преимущества стали широко распространены.

Видео дня

Рост цифровых технологий в конце 20-го века с самого начала задумывался как демократизация, поскольку с их помощью массово и дешево распространялась информация и, следовательно, власть. И они действительно сделали это, и даже хорошо, нарушив при этом существовавшую до этого иерархию — отобрав эти функции, например, у старых медиа-компаний, правительств, университетов и других элитных институтов, которые долгое время сертифицировали свое право информировать.

В мире, где с помощью Интернета каждый мог сказать и опубликовать все что угодно, власть распространилась слишком далеко и подорвала доверие к власти повсеместно. В этот период именно авторитарные государства постепенно научились использовать возможности, предоставляемые цифровым миром, для ослабления своих противников.