Макрон потерял большинство. Что ждет Францию 22 июня, 15:24 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Макрон станет первым президентом со времен Франсуа Миттерана (1988 год), у которого нет большинства в парламенте

Есть такой старый афоризм во французской политике: люди голосуют сердцем в первом туре выборов и головой — во втором. Это правило больше не работает. В этом году на национальных выборах французские граждане голосовали тактически с самого начала, поддержав кандидатов от собственного блока, которые могли выиграть с наибольшей вероятностью. В апреле в первом туре президентских выборов эта динамика помогла продвинуть вперед кандидатуры Жан-Люка Меланшона от крайне левых и Марин Ле Пен от крайне правых, в то время как президент Эммануэль Макрон удерживал центр. Теперь эта схема повторилась на выборах во французский парламент.

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В только что завершившемся втором туре выборов главным победителем стала партия Ле Пен Национальное объединение, которая увеличила свое представительство в парламенте со всего восьми мест до 89. Никогда еще в период Пятой республики звезда крайне правых не восходила так высоко. Хотя в 1986 году Национальный фронт, как тогда называлась эта партия под руководством отца Ле Пен, получил 35 мест, этот результат можно проигнорировать как единичный случай. Напротив, результаты этого года подчеркивают углубившуюся роль Национального объединения во французской политике и обществе.

Этот шоковый результат, который удивил даже лидеров самой партии, можно объяснить французской системой выборов в два тура, когда два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, выходят вперед во второй тур. Столкнувшись с необходимостью выбирать между крайне левыми и крайне правыми кандидатами, центристские избиратели во многих округах просто не пришли на выборы. В то же время многие сторонники крайне левых или крайне правых оказались готовы проголосовать за любого политика крайних взглядов, но только не за центриста. Очевидно, что «республиканский фронт», который когда-то удерживал крайне правых в узде, пал.

Теперь Национальное объединение сможет создать парламентскую группу (для этого требуется как минимум 15 депутатов) в Национальном собрании, получив дополнительные выгоды в виде финансирования и доступа к властным должностям. Вплоть до сих пор депутаты Национального объединения были знамениты, прежде всего, своими прогулами и некомпетентностью; однако ситуация, возможно, изменится после формирования парламентской группы.

Крайне левые, получившие 142 места, могут заявить, что стали главной оппозицией правительству Макрона. Они объединились в Новый народный, экологический и социальный союз (сокращенно NUPES) — коалицию крайне левых партий, в числе которых Непокоренная Франция Меланшона, коммунисты, социалисты и зеленые. Хотя полученные этими партиями доли голосов остались стабильными относительно выборов пятилетней давности, в этом году тактическое голосование их сторонников было вознаграждено: общее количество мест более чем удвоилось относительно 58 мест, полученных в 2017 году.

Никогда еще в период Пятой республики звезда крайне правых не восходила так высоко

Однако Меланшону не удалась попытка стать премьер-министром. Коалиция NUPES не смогла даже близко подойти к отметке 289 мест (из 577), которые нужны для абсолютного большинства, и она не смогла мобилизовать голоса молодежи (которая упорно отказывается ходить на выборы). Кроме того, поскольку Меланшон решил не баллотироваться, остается открытым вопрос, кто возглавит левых в парламенте. Различные партии сохраняют собственные фракции, поэтому официальной парламентской фракции NUPES не будет. Сумеет ли этот альянс выжить без своего харизматичного лидера?

Макрон, со своей стороны, может заявить, что за свою короткую политическую карьеру достиг сразу нескольких эпитетов «первый». Помимо того, что он стал самым молодым лидером Франции со времен Наполеона и первым президентом, который выиграл перевыборы со времен Жака Ширака (2002 год), теперь он станет первым президентом со времен Франсуа Миттерана (1988 год), у которого нет большинства в парламенте.

Коалиция Макрона Вместе, объединившая его собственную партию Вперед, республика!, партию Демократическое движение Франсуа Байру, а также партию Горизонты Эдуара Филиппа, получила 246 мест, недобрав 43 места до абсолютного большинства. Вопрос, следовательно, в том, как именно Макрон и его новый премьер-министр, Элизабет Борн, должны будут воплощать в жизнь программу правительства. Первым делом Борн придется заняться перестановками в правительстве, чтобы учесть тот факт, что трое из бывших министров не были переизбраны. В их числе Амели де Моншален, министр экологического перехода, а эта тема является одним из главных приоритетов Макрона.

Впрочем, нам не следует недооценивать решимость Макрона продавливать свою повестку. Когда он впервые был избран в 2017 году, он поставил две широких цели для своего президентства: реформировать французскую экономику и увеличить государственные инвестиции на европейском уровне. И на обоих фронтах он уже добился успехов. Французская экономика является одной из наиболее динамичных в еврозоне, а Евросоюз в 2020 году одобрил план восстановления экономики после Covid-19 общей стоимостью в 750 млрд евро.

Чтобы продолжить уже достигнутый прогресс, Макрону надо будет найти новых союзников в Национальном собрании. Многие члены коалиции Вместе присматриваются к правоцентристской партии Республиканцы — у нее 61 депутат, что могло бы дать Макрону большинство. Однако заключение официального пакта выглядит маловероятным. Вместо этого Макрон может попытаться договариваться по мере необходимости как с левоцентристами, так и с правоцентристами. Хотя между этими партиями есть разногласия по вопросу о пенсионном возрасте (Макрон и правые хотят повысить его до 65 лет, в то время как коалиция NUPES хочет снизить его до 60 лет), разногласия по вопросам роста стоимости жизни и климатической политики касаются больше деталей, чем сути. Например, и NUPES, и Республиканцы поддерживают идею профинансировать модернизацию 700 тысяч домов ежегодно, чтобы повысить их энергоэффективность и адаптировать к глобальному потеплению.

Лишь время покажет, сможет ли Франция вновь обрести дух компромисса, свойственный Третьей и Четвертой республикам, в которых доминировала парламентская демократия, или же ее ждет неспособность действовать и тупик — проблемы, которые заставили Шарля де Голля основать в 1958 году Пятую республику с сильной президентской властью. Макрон действительно обещал использовать более горизонтальные и основанные на консенсусе подходы к государственному управлению во время второго срока. Один из вариантов интерпретации результатов прошедших парламентских выборов: избиратели поверили ему на слово.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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