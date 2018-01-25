Юный Шелдон – чем дальше, тем лучше

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Речь пойдет о спин-офф-приквеле к легендарной «Теории большого взрыва», пожалуй, главной комедии современности

В профессиональных сериальных обзорах часто встречается выражение «порог входа» (barriers to entry), иначе говоря – дружелюбие продукта к новому потребителю. Если еще проще и ближе к контексту – насколько легко войти в мир сериала, прикусив наживку. У предмета сегодняшней рецензии порог входа прост: если вы до сих пор любите «Теорию большого взрыва», то вам сюда.

Итак, речь идет о сериале «Юный Шелдон» («Детство Шелдона»), спин-офф-приквеле к легендарной «Теории», пожалуй, главной комедии современности, чьи просмотры танцуют вокруг цифры в 20 миллионов американцев. Из названия нетрудно догадаться, что новый сериал посвящен детству одного из главных героев, физика Шелдона Купера.

Маленький Шелдон растет в Техасе в самой обычной семье – у папы-тренера и мамы-домохозяйки было трое деток, двое обычных и один вундеркинд. Будущему гению и потенциальному гику приходится выживать в обычном мире, среди людей с невысоким  IQ – ходить в обычную школу и в церковь, как принято в Коровьем штате. Вокруг этого и строятся шутки, которыми так славится шоураннер Чак Лорри. 

Бывают хорошие сериалы, которые сразу ложатся на душу (не забыли еще о пороге входа?), однако столь же часто встречаются хиты, которые можно полюбить не ранее пятого эпизода, растеряв по дороге часть аудитории. Так произошло и с «Юным Шелдоном». После выхода пилотного эпизода пресса была безжалостна – Лорри припомнили и невнятную «Мамочку», и постных «Раскосяченных». Казалось, его репутации был нанесен последний удар.

Однако каждый последующий эпизод нового спин-оффа оставлял надежду на продолжение, и ближе к зиме стало понятно – у Лорри получился хороший сериал, просто его сложно сравнивать с каноническими сезонами «Теории» или «Двух с половиной людей». Во-первых, это семейный ситком, в котором мало столь присущего Чаку цинизма (он же музыкант, а это самый циничный народ), во-вторых – здесь другие лекала, например, нет привычного зрителю студийного смеха, время которого уже прошло. 

О плюсах – мода на старые добрые 80-е правит сериалами второй год, «Юный Шелдон» – не исключение. Тут не делают особого культа из «той» поп-культуры, но дыхание времени все равно ощущается. Также можно одобрить выбор главного героя – Иэн Армитейдж после Зигги в «Большой маленькой лжи» на роль мальчика со странностями подошел идеально.

Среди азиатской и африканской аудитории давно зреет ненависть к невнятным этно-кастингам, когда на роль мамы китайца берут актрису-кореянку или же араб играет индуса. Среди актеров, представляющих евразийскую расу, тоже сплошь и рядом встречаются непохожие родственники. Так вот – здесь дети вполне похожи на родителей, что редкость. Отличная находка – выбор на роль мамы Шелдона актрисы Зои Перри (ее мать, Лори Меткалф, играет маму взрослого Шелдона в «Теории»), такие детали придают связке толику достоверности.

В Америке выпускают за сезон с десяток новых семейных ситкомов, один хуже другого, на этом фоне «Юный Шелдон» смотрится оригинально и вполне достойно. Наиболее близкий аналог – сериал «Малькольм в центре внимания», в котором Брайан Крэнстон когда-то работал комиком (ярым фанатам «Breaking Bad» лучше не смотреть). Его, кстати, не поздно включить и сегодня, если в начале века руки не дошли.

Хорошо, что осень была занята другими обзорами, после пилота оценка оказалась бы в желтой зоне, а на сегодняшний момент это уже твердые 8 из 10 с тегом #ЧВЭЕ – Что-то В Этом Есть.

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